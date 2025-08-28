Za Dejstva o domnevnih zlorabah spregovorili nekdanji judoistki

Debele pr..., k..., pa udarci po telesu, glavi, z roko, z bambusovo palico, in celo spolne zlorabe. Za 24UR Dejstva sta pred kamero spregovorili dve od šestih judoistk, ki so zaradi domnevnih zlorab prijavile na policiji nekdanjega trenerja Marjana Fabjana. Fabjan, ki je po izbruhu afere prav tako prvič stopil pred kamero in nam odprl vrata telovadnice, hude obtožbe zanika. A o njegovih metodah dela na treningih so vedeli vsi, trdi olimpijka Ana Velenšek, sicer Fabjanova podpornica. Kje je meja, do katere sme trener v boju za vrhunske rezultate?

Judo je začela trenirati pri 11 letih. Ker je bila vzorna, delovna, jo je pozneje pod svoje okrilje vzel trener Marjan Fabjan. Niti vrhunski rezultati, medalja pa ne odtehtajo tega, kar je doživljala v letih treninga. Ne želi biti imenovana, a po dolgih letih travm se je odločila, da spregovori. Zaradi svojih otrok, pravi. "Da si ne bo nihče več upal početi takih svinjarij, kot jih je on."

Pretresljive izpovedi dveh nekdanjih judoistk, ki trenerju Marjanu Fabjanu očitata psihično in fizično nasilje, v enem primeru celo spolno zlorabo, boste lahko slišali nocoj v rubriki 24UR Dejstva ob 19.00. Pred kamero sta stopila tudi Fabjan in predsednik Judo zveze Slovenije Bogdan Gabrovec.

Trenerja Fabjana opisuje kot konstantno nezadovoljnega. Žaljivke, psihično nasilje, tudi fizično, se spominja naša sogovornica. "Ali je bilo to po glavi, ali te je udaril po roki." Pravi, da se je to dogajalo ves čas in da udarci, čeprav so bili še otroci, niso bili rahli. "Tudi palica se je na komu zlomila, s to bambusovo palico nas je konstantno tepel."

Spominja se dogodka iz leta 2004. Štiri tekmovalke so bile takrat s Fabjanom na pripravah na Češkem. "Ker so se tri pripravljale za olimpijado, je mene določil, da bom tokrat jaz zraven njega v sobi. Meni je bilo grozno, res grozno, samo prosim, samo ne jaz, ko samo treniram." Pripoveduje, da je komaj čakala, da gre spat. Ležal je na postelji, nadaljuje, razgaljen, spodnje hlače je imel gor. V strahu je sedela na robu postelje na drugi strani. "Začel se je pogovarjati o seksu, o fantih, me spraševal, če mi je kdo všeč. Pri nas je bilo nepisano pravilo, da fantov ne smemo imeti. Jaz sem si samo želela ven iz tiste sobe." Obtožbe proti Fabjanu, ki velja za najboljšega slovenskega trenerja juda, pa so še precej hujše. Govorili smo še z eno njegovo nekdanjo tekmovalko. Zaradi njega je, pravi, 20 let sovražila judo. Fabjana je prijavila na policijo zaradi spolne zlorabe. Pretresena pripoveduje, da jo je, ko je bila stara 16 let, poklical v sobo, da bi ji zmasiral noge, ker so jo bolele mišice. "Morala sem biti gola, masiral me je tudi na neprimernih mestih", se spominja. Ko je bila starejša, vendar še vedno mladoletna, naj bi šel še dlje. "Se je v bistvu kar spravil gor na mene, pa začel spolni odnos. Ko sem se v nekem trenutku začela jokati, je skočil pokonci, pa začel, joj, kaj je naredu, joj, ni se mogel upreti."

Fabjan: Gre za konstrukt

Zbirka medalj, ki jih je s svojimi tekmovalkami dosegel v judu Marjan Fabjan iz Judo kluba Z'dežele Sankaku Celje, je impozantna. Nad njo se je čudila ne le slovenska, tudi tuja javnost in celo japonska. Sam je pojasnjeval, da brez trdega treninga ni uspehov, a v pogovoru z nami odločno zanikal, da bi šel kdaj tako daleč, da bi koga tepel. "Preveč imam rad tekmovalce tukaj v klubu, da bi jih tepel." Pojasnjuje, da pa bi lahko do udarca prišlo v žaru kazanja tehnike, prijema, ne pa zato, ker bi bil nezadovoljen z njihovim delom. "Ker so vsi delali tako, kot je bilo treba. Tudi nikdar ni prišlo do udarca z mržnjo. Nikdar ni bilo, da jih jaz ne bi imel rad. Pa nikdar nismo šli skregani s treninga." Glede bambusove palice pravi, da je bila le učni pripomoček. "V klubu je bila ena, stala je na steni kot nek okras, simbol juda. Njen namen je bil tudi, da ne bom dekleta grabil. Ni bilo s to palico udarcev, ampak je bila z namenom kazanja, da nisem jaz grabil pa na puncah kazal." Odločno zanika tudi obtožbe o spolnih zlorabah. Kot pravi, jih ni nikoli vabil v hotelsko sobo, ker ni imel za to razloga. "Res pa je, da če si na nekih pripravah, kje v kampu al pa kjerkoli, da rečeš, da pokličeš, čuj, daj ti to povej drugim, kdaj je trening. Da ne kličeš vseh, vse po celem hotelu iščeš." Je pa imel, pove, odnos z dvema tekmovalkama. "Zdajšnja moja partnerica je bila judoistka, je tudi nosilka črnega pasu, še pred tem je bila pa še ena tekmovalka, s katero sva imela malo več kot prijateljsko vezo." Prepričan je, da gre za konstrukt. "To so bivše članice Judo zveze, pa je Judo zveza izkoristlia mogoče tale moment, da je z njimi v sodelovanju to napravila, jaz še vedno trdim, da je to konstrukt Judo zveze." Kot pravi, obtožbe tudi razume. "Dosti punc je bilo sparing tem ostalim puncam, ki so rezultate delale. Samo vedno je eden zadnji in tisti zadnji se potem čuti ogorčenega, zakaj pa jaz ne, saj tudi jaz hodim na treninge."

Kdo je in kdo ni vedel? Obtožbe o spolnih zlorabah so smešne, pravi podpornica trenerja Fabjana Ana Velenšek, dobitnica bronaste olimpijske medalje v Riu, edina od judoistk z olimpijsko medaljo, ki je pristala na snemanje. Če je po njenem nemogoče, da bi se zgodile spolne zlorabe, pa Velenškova govori o udarcih na treningih. Ne spominja se, da bi jo Fabjan kdaj udaril, ve pa za ostale in to ne samo za dekleta, ampak tudi fante. A po njenem ni šlo za izživljanje, ampak za, kot pravi, vzgojne ukrepe.

Velenškovo čudi, da o tem ni nihče nikoli prej govoril, ker da so o tem vedeli vsi. "Da nas pač vzgaja s trdo roko, da jih kdo dobi na treningih, da se dere na nas, to so vedeli vsi." Na vprašanje, ali je za to vedel tudi predsednik Judo zveze Bogdan Gabrovec, Velenškova odgovarja pritrdilno. "Definitivno, tudi gospod Gabrovec je bil pri nas že na treningih, vedel je, kako so videti naši treningi, tako da tudi on je vedel." A Gabrovec, ki je že trideset let športni funkcionar in to na vodilnih mestih, zanika, da bi karkoli vedel o domnevnem spornem delu Fabjana. Potem, ko je bil pred leti predsednik Judo zveze, pozneje predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je lani vnovič prevzel mesto predsednika Judo zveze. Poudarja, da ima ničelno toleranco do nasilja v športu.

"Si jaz ne predstavljam, da bi lahko na fizični, grob način, pa bog ne daj še v drugih smereh, si ustvaril tako okolje, ki bi prinašalo medalje in imel do tega odnos, ki ne bi bil pravi, se pravi ničelno toleranco." Napoveduje, da bo v primeru, če bo ugotovljeno oziroma dokazano vsaj pet odstotkov tega, kar se Fabjanu očita, tisti trenutek odstopil.

Zaskrbljujoči rezultati raziskave o zlorabi v športu

Raziskava iz leta 2023, ki jo je med športniki, starimi do 18 let, izvedla Ines Lebar v okviru magistrskega dela z naslovom Prisotnost različnih vrst zlorab v slovenskem športu, je pokazala, da so športniki deležni velikega števila zlorab. V raziskavo, katere rezultati so zaskrbljujoči, je bilo vključenih 352 športnikov. Čustveno zlorabo je doživelo 38,4 odstotka anketiranih športnic in športnikov, fizično 55,1 odstotka, spolno pa 15,7 odstotka. Skrbi to, pravi športna psihologinja prof. dr. Tanja Kajtna s Fakultete za šport, da športniki zlorab ne prijavljajo. Etična komisija Olimpijskega komiteja Slovenije je denimo dobila v zadnjih petih letih prek Žvižgavke le pet prijav, ki so bile povezane z nesprejemljivim vedenjem. V enem primeru je Etična komisija ugotovila, da je bilo ravnanje trenerja etično nesprejemljivo, saj ni bilo v skladu z načelom Etičnega kodeksa, ki poudarja toleranco, spoštovanje in dostojnost. Sprejeto je bilo priporočilo, da mora odločitev zveze jasno odražati ničelno toleranco do fizičnega nasilja v športu. Medtem je eno od prijav komisija odstopila policiji.

Uspeh v športu in denar

Država bo letos za program športa namenila rekordnih 16,7 milijona evrov. Največja prejemnica bo Smučarska zveza Slovenije, ki bo od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport dobila slabih 2,2 milijona evrov. Drugi največji prejemnik bo Olimpijski komite Slovenije s skoraj 1,4 milijona evri, tretji pa Atletska zveza Slovenije, ki bo dobila približno 890.000 evrov.

Judo zveza Slovenije v letošnjem letu pričakuje od ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport približno 617. 000 evrov. Poleg ostalih virov financiranja naj bi 257. 000 evrov prispevala Fundacija za šport, sponzorskega denarja naj bi bilo približno 76.000 evrov.

Kako pomembni so rezulati v športu kar zadeva financiranja, lahko vidimo prav na primeru Judo zveze. Če je bil leta 2004, v času pred odmevnimi rezultati oziroma pred prvo olimpijsko medaljo, njen proračun približno 390.000 evrov, se je v naslednjih letih kar nekajkrat povečal. Leta 2021 je bil že približno trikrat višji kot leta 2004, in sicer 1,2 milijona evrov. Lani je imela Judo zveza na voljo že 1,5 milijona evrov. Bi bil lahko tudi to razlog, da nekaterih niso motili trenerski prijemi Fabjana, ki je judo privedel do najuspešnejše športne discipline pri nas?