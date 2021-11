Za koliko se bodo podražile položnice za elektriko? Kateri dobavitelji so najugodnejši?

Več kot 62 odstotkov vseh virov energije, ki smo jih v letu 2020 porabili v slovenskih gospodinjstvih, je bilo namenjenih ogrevanju prostorov. Gre za zgovoren podatek, saj se bo v zimskem času poraba energije za ogrevanje ponovno povečala, podražitev energentov pa bo marsikomu predstavljala še večje breme. Ogrevanju sledijo še raba električne energije za razsvetljavo in električne naprave, raba energije za ogrevanje sanitarne vode ter raba energije za kuhanje in hlajenje prostorov, kažejo podatki statističnega urada (SURS).

Letošnja zima bo v večjem delu Evrope verjetno nekoliko hladnejša od lanske, kažejo izračuni evropskega meteorološkega centra ECMWF. Poraba energije se je kljub temu povečala že lansko leto, in sicer zaradi epidemije in ukrepov, ki so od nas zahtevali, da smo več časa preživeli doma, tudi šolanje je dobršen čas potekalo od doma. Posledično smo stanovanja bolj ogrevali, več obrokov smo pripravljali doma in porabili več energije.

Čeprav morda nekateri podražitve ne bodo tako močno občutili, bo imela na nekatere velik vpliv. Kot opozarjajo na Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje, so se zaradi vpliva epidemije številni, ki so prej živeli življenje srednjega razreda, znašli v stiski. "Vsi, ki so se znašli pod pragom tveganja revščine, težave s plačili položnic nakupi energentov in ogrevanjem," pripoveduje Anita Ogulin , predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje.

V lanskem letu se je število prošenj za pomoč pri nakupu energentov in plačil elektrike povečalo za kar 200 odstotkov, v letošnjem letu pa je prosilcev še več. "Napovedi dviga cen energentov najranljivejše spravlja v nepredstavljivo stisko in že napovedujejo, da bodo imeli izklopljeno kurjavo ali pa je sploh ne bodo nabavljali, ker nimajo sredstev," pripoveduje Ogulinova, ki poudarja, da je nedopustno, da bodo otroci ostali v temi, na mrzlem in da pouka ne bodo mogli, če bodo celi razredi v karanteni, spremljati prek računalnika.

Povprečne cene električne energije za gospodinjstva v Evropi so se po podatkih Eurostata začele dvigati že v prvi polovici leta 2021. Cene so se zvišale v 16 državah članicah, največja rast pa je bila zabeležena prav v Sloveniji, kjer se je elektrika podražila za 15 odstotkov. Takoj za Slovenijo sta še Poljska (8 odstotkov) in Romunija (7 odstotkov).

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo, bi lahko ukrepali z energetskimi boni ali pa enkratnim dodatkom. Do pomoči bi bili upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca naj bi tako pomoč prejelo približno 70.000 oseb.

Ekonomist Anže Burger meni, da je treba probleme reševati čim bolj neposredno. "Tako kot za nizke plače ni rešitev minimalna plača, ampak minimalni dohodek, za previsoke cene nepremičnin ni rešitev državna gradnja najemniških stanovanj in omejevanje najemnin, ampak sprostitev gradnje novih nepremičnin in socialni transferji, tako tudi socialne stiske zaradi visokih cen energije ne smemo reševati z nižanjem prispevkov in trošarin, ampak s socialnimi transferji."

Razprave o tem, kako bo država pomagala najbolj ranljivim skupinam, v DZ še potekajo. Pred dobrim tednom je premier Janez Janša na seji ocenil, da podražitve elektrike in zemeljskega plina v Sloveniji še niso zelo visoke oziroma jih za neposredne odjemalce, torej gospodinjstva še ni. "Zagotovo bo do določenih dvigov prišlo v začetku naslednjega leta, večja težava je pri industrijskih porabnikih, in takrat bo vlada reagirala." Z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sporočili, da lahko za izredno denarno pomoč zaradi podražitev energentov zaprosijo tudi tisti, ki jim denarna socialna pomoč sicer ne pripada. Opozicija medtem do vlade ostaja kritična in poziva k takojšnjemu ukrepanju.

Tudi Vrtovec je ponovil, da je za zdaj ceno električne energije dvignil le en dobavitelj in kot rešitev poudaril, da se ljudje lahko zavarujejo tako, da zamenjajo dobavitelja. "Ljudje imajo tu ključen ukrep, in sicer da lahko sami odločajo, pri katerem ponudniku bodo dobavljali električno energijo."

Petrol električno energijo sicer dobavlja približno 10 odstotkom gospodinjstev. Največji dobavitelj električne energije za gospodinjstva je GEN-I, ki je imel v letu 2020 26,7-odstotni delež trga. Sledi ECE s 15,6-odstotnim, E3 14,4-odstotnim, Elektro energija s 13,3-odstotnim in Energija plus s 13-odstotnim deležem trga. Še 9,8 odstotkov trga pokriva Petrol, Telekom Slovenije 2 odstotka, 5,2 odstotka trga predstavljajo ostali ponudniki.

Pa vendar, da lahko posameznik pridobi 20-odstotni popust, mora najprej na Petrolu potrošiti 2.500 evrov. Za nižjo ceno, ki se ne odšteje od končnega računa, pač pa od cene porabljene električne energije (brez omrežnine, prispevkov, DDV in trošarin), morajo člani Petrol kluba zbrali 2.500 zlatih točk. Popust lahko potrošniki uveljavljajo za obdobje petih mesecev. Če posameznik zbere manj točk, lahko pridobi nižji popust, in sicer od pet do 15 odstotkov.

Govorili smo tudi z ostalimi dobavitelji, njihovi odgovori pa so si bili precej podobni. Nekateri so cene v preteklem letu že podražili, velika večina se je odločila, da letos povišanj še ne bo, bodo pa prihodnje leto. "Potreben odstotek dviga cen bo odvisen predvsem od gibanja cen na trgu v prihodnjih tednih," pojasnjujejo.

Da si lažje predstavljamo trenutno stanje na slovenskem trgu, smo pripravili pregled trenutnih cen dobaviteljev. Primerjali smo cene letnega odjema električne energije za značilnega gospodinjskega odjemalca. Ta letno porabi 3500 kWh, od tega 2200 kWh za veliko tarifo, ki se obračunava podnevi, od ponedeljka do petka, od 6. do 22. in 1300 kWh za malo tarifo, ki se obračunava v nočnem času, med 22. in 6. uro naslednjega dne, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa ves dan. Za primerjavo cen smo vzeli najcenejšo ponudbo, ki jo ima vsak dobavitelj na voljo.

Cena električne energije, ki se oblikuje prosto na trgu, je le del cene končnega računa za elektriko. V prvi polovici leta 2021 je tako električna energija predstavljala 39,2 odstotka končnega zneska na položnici. 30,1 odstotek smo plačali za omrežnino (za prenos in distribucijo), 10,8 odstotka za prispevke, še 19,8 odstotka pa za DDV in trošarino.

Vendar pa ti deleži niso ves čas enaki. Najbolj opazna sprememba se je zgodila v prvi polovici leta 2020, saj se je končna cena dobave električne energije znižala za 4,8 odstotka. Šlo je za posledico sprejetih izrednih ukrepov agencije in vlade zaradi epidemije covida-19 v prvem valu. Cena električne energije se je v 2020 sicer povečala za 9,3 odstotka glede na leto prej, so sporočili iz Agencije za energijo.

Vpliv cen na podjetja – industrija porabi skoraj polovico slovenske elektrike

V letu 2020 je bilo v Sloveniji 855.039 gospodinjskih in 108.736 poslovnih odjemalcev električne energije. Vendar pa poslovni odjemalci porabijo bistveno več energije. Glavni porabniki električne energije so predelovalne dejavnosti in gradbeništvo, v letu 2020 so porabili kar 46 odstotkov vse električne energije v Sloveniji, šele nato z 28 odstotki sledijo gospodinjstva, še 26 odstotkov predstavljajo drugi porabniki.

Največji porabnik električne energije v industriji je proizvodnja kovin. Med njimi je tudi Slovenska industrija jekla (SIJ), ki je vodilni slovenski proizvajalec jekla ter eden izmed večjih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Glavna energenta v Skupini SIJ sta električna energija in zemeljski plin, je pojasnil Slavko Kanalec, izvršni direktor za proizvodnjo, tehnologijo in investicije. Kot pravi, v skupnih stroških, kjer več kot polovico stroškov predstavljajo surovine, ta dva energenta po cenah pred podražitvami predstavljata med osem in devet odstotkov vseh stroškov, po trenutnih cenah pa že najmanj četrtino. Od tega 60 odstotkov predstavlja električna energija, 40 odstotkov pa plin. "Glede na izredno nesorazmerne rasti cen v zadnjih mesecih, si težko predstavljamo, da bi lahko v celoti to poviševanje prenesli na končne kupce," razlaga Kanalec, težko ocenjujejo tudi obseg posledic na njihovo poslovanje. "Slovenska energetsko intenzivna industrija je že večkrat poudarila nujnost ukrepanja na ravni države, tudi preko stališč in predlogov Gospodarske zbornice Slovenije, a žal zaenkrat še ni bilo odziva".

"Vsaka podražitev energetskih medijev vpliva na rezultate celotnega podjetja in posledično na našo konkurenčnost znotraj skupine Renault Group," medtem odgovarjajo iz Revoza, kjer električna energije že zdaj predstavlja 72,6 odstotni strošek vseh uporabljenih energentov. "Glede na to, da je cena energije sestavljena iz dobavne cene, ki temelji na borzni ceni, cene transporta energije in takse, imamo v Revozu vpliv le na to, po kateri borzni ceni energijo kupimo," so pojasnili. To sicer počnejo prek dobaviteljev energije (Petrol, Geoplin ...), neposredno na borzi, za eno oziroma dve leti vnaprej. V lanskem letu so ujeli primeren trenutek in po ugodni ceni zakupili energijo za letošnje leto in 60 odstotkov predvidene energije za leto 2022.