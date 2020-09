Za preiskovanje Snežiča ustanovljena Specializirana preiskovalna skupina strokovnjakov štirih institucij?

In kaj pomeni Specializirana preiskovalna skupina (SPS)? Da pri preiskavi sumov kaznivih dejanj sodeluje več različnih strokovnjakov. V konkretnem primeru, ko naj bi preiskovali Snežiča to pomeni, da so v preiskavo vključeni NPU, SDT in, po naših neuradnih informacijah, tudi Urad za preprečevanje pranja denarja in Finančna uprava. SPS pa vodi in usmerja državni tožilec iz SDT.

Neuradne informacije, da naj bi v mednarodni kriminalistični preiskavi v BIH, Republiki Srbski, Avstriji, na Slovaškem in Madžarskem preiskovali tudi davčnega svetovalca Roka Snežiča in nekdanjega župana Zavrča in podjetnika Milana Vuka , na Policiji , kjer so enako skopi z informacijami kot na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT), ne potrdijo.

Kriminalisti BIH so slovenske kolege prosili za pomoč pri preiskavi Snežiča pri sumu utaje 2,4 milijona evrov davkov v BIH, kar so preiskovalci ugotovili v preiskavi po izbruhu afere s kreditom SDS in glavno protagonistko, skrivnostno državljanko BiH iz Prijedora - pravnico Dijano Đuđić. Đuđićeva je z računov v Sloveniji in Avstriji dvigovala gotovino, ki je nato ni prijavila, piše v Poročilu Agencije BIH za preiskave in zaščito (SIPA) in je tako ena od treh ovadenih, poleg nje še Jelena Sladojević in Tanja Subotić Došen ter podjetje Govinda .

Ključno vprašanje zdaj je, kako bo SPS delovala, po kakšnih in čigavih navodilih, saj vlada na ključne funkcije v državi, kjer je Snežič v postopkih, kadruje ljudi iz kroga SDS oziroma njihove člane. Ni nepomembno, da sta predsednik vlade Janez Janša in Snežič dobra prijatelja, še več, Snežič premierju svetuje tudi na področju davčne politike. Gre za kadrovske menjave na treh ključnih institucijah. Urad za preprečevanje pranja denarja : v.d. direktorja Ivan Kopina , nekdanji občinski svetnik SDS v občini Straža. FURS : generalna direktorica Irena Nunčič, kandidatka za občinsko svetnico SDS v Šmarjah pri Jelšah, dosedanja državna sekretarka SDS-ovega finančnega ministra Andreja Širclja. NPU: najverjetnejša nova pomočnica direktorja Petra Grah Lazar , Snežičeva dobra prijateljica, ki je potrdila prijavo na razpis, Snežič pa pomenljivo " v zvezi s Petro Grah Lazar ne bom komentiral ničesar".

Enak znesek - 450 tisočakov skupaj, pa je Đuđićeva posodila še Andreju in Nadi Glaser , sinu in soprogi nekdanjega predsednika uprave Perutnine Ptuj Romana Glaserja , ki se je tudi sam znašel v več kazenskih postopkih.

Na številne bančne račune, ki so jih ovadeni odprli od leta 2013 do 2018 v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem, se je iz podjetij, ki naj bi jih ustanavljala Vuk in Snežič, steklo 24 milijonov evrov. Ker gotovinskih dvigov niso prijavili davčnim organom v BIH, tudi niso plačali okoli 2,4 milijona evrov davka.

Drži, Snežič v poročilu SIPE ni poimensko naveden, a je jasno, da gre za osebe povezane z njim. Kako? Z Đuđićevo je skupaj vsaj trikrat prestopil mejo, denar, ki ga je dvigovala, so ji nakazovala podjetja, ki naj bi jih ustanovila Vuk in Snežič, Subotić-Došenova pa je bila zaposlena v podjetju Isplata-Odšteta iz Banjaluke, kjer je bil Snežič tudi uradno prokurist, a se je umaknil že leta 2011.

Snežič trdi, da z ovadenimi, ki so osumljeni pranja denarja in so delovali kot kriminalna združba, ni sodeloval

Snežič nam v dokaz posreduje del Europolove zahteve po preiskavi štirih oseb iz leta 2018. Poleg Snežiča so kriminaliste zanimali še Vuk, ki je bil po naših informacijah iz Tožilstva BIH tudi skupaj s Snežičem osumljen, Dijana Đuđić in - doslej javnosti še neznani, Marijan Majhen .

"Vem pa in imam dokumente, da so se na oblasti v BIH ves čas obračali Slovenci, zahtevali so prisluškovanje telefonskim pogovorom, izpiske ljudi s katerimi delam, sledenje. Zato bom zahteval notranji nadzor nad delom Šarčeve vlade, ker sta bila v BIH poslana dva dopisa Europola pred letom in pol. Notranji nadzor bom zahteval tudi na NPU, ker sem prepričan, da gre pri vsem skupaj za hudo kršitev in prekoračitev pooblastil. Enkrat bodo morali odgovarjati in se ustaviti" .

Tožilstvo Bosne in Hercegovine (BIH) je po naših zanesljivih informacijah doktorja davčnih utaj Snežiča obravnavalo v dveh primerih zaradi pranja denarja skupaj z nekdanjim županom Zavrča Vukom na relaciji Slovenija - BIH. Oba primera so tožilci zaključili, epilog ni znan. Na naša vprašanja na Tožilstvu BIH niso odgovorili.

V BIH proti Snežiču odprta še ena zadeva - izvršba zaradi dolga v Sloveniji

V teku je le še en primer v Bosni in Hercegovini zoper Snežiča, ki smo ga razkrili včeraj, torej izvršba zaradi 142 tisoč evrov dolga v Sloveniji.

Denar, ki ga je pridobil s kaznivima dejanjema zatajitve finančnih obveznosti in goljufij po pravnomočni sodbiOkrožnega sodišča v Ljubljani, Snežič Sloveniji dolguje že pet let. Ker v Sloveniji nima lastniškega premoženja, so ga iskali s pomočjo kolegov v Bosni in Hercegovini. Kljub temu, da postopek še ni zaključen, je domala jasno, tudi po Snežičevih trditvah in zakonodaji, ki Slovencem ne dovoljuje imeti nepremičnin v Bosni, da Snežič uradno premoženja nima in bo Slovenija ostala brez tega denarja.

Ob tem velja povedati, da sta Snežiča v zvezi s tem preiskovali dve instituciji - Agencija za posredniške, informacijske in finančne storitvein Agencija za identifikacijske dokumente, evidence in izmenjavo podatkov. Iskali sta Snežičeve nepremičnin v BIH, lastništvo oziroma zastopstvo podjetjaIsplata-Odštete, naslov njegovega zadnjega prebivališča ali bivanja v BIH. Agencije za identifikacijske dokumente podatkov o Snežiču v centralni bazi ni našla.