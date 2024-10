Začetek kurilne sezone brez podražitve daljinskega ogrevanja

OGLAS

Medtem ko so v Murski Soboti s tem mesecem ceno toplotnega ogrevanja znižali, dobavitelji toplotne energije do konca leta ne napovedujejo sprememb cen.

V Ljubljani spremembe cene ogrevanja po izgradnji plinsko-parne enote Z obratovanjem plinske-parne enote, ki je pomembna energetsko-okoljska naložba v ljubljanski mestni občini, bodo, napovedujejo v Energetiki Ljubljana, zmanjšali porabo premoga v Ljubljani za 70 odstotkov. Trenutno so v zadnji fazi pred začetkom poskusnega obratovanja, redno pa naj bi jo zagnali še v tej kurilni sezoni.

Po njenem zagonu bodo oblikovali novo ceno daljinskega ogrevanja. Ali bo ta višja ali nižja, ne napovedujejo. "Si bomo pa še naprej prizadevali, da ostanemo med najugodnejšimi dobavitelji," poudarjajo v Energetiki Ljubljana. Za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov letni strošek toplote za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode z dajatvami in DDV znaša približno 942 evrov, za hišo v velikosti 200 m2 pa okoli 3.256 evrov. V primerjavi z lanskim letom je to okoli sedem odstotkov več.

Morda znižanje v Mariboru V drugem največjem mestu Mariboru je trenutno veljavna cena za gospodinjstva v sistemu daljinskega ogrevanja 127,59 EUR/MWh z DDV. Na vprašanje, ali Mariborčani v nadaljevanju kurilne sezone višje lahko pričakujejo položnice, v Energetiki Maribor odgovarjajo, da se cena do konca leta predvidoma ne bo zviševala. "Morda se bo celo nekoliko znižala," napovedujejo.

V Celju brez sprememb do konca leta Energetika Celje za proizvodnjo toplote uporablja tri vire, med katerimi največji delež predstavlja toplota iz Toplarne Celje, ki nastaja pri termični obdelavi predhodno obdelanih komunalnih odpadkov in blata. Druga dva vira sta biomasa (sekanci) iz furnirnice in zemeljski plin. Kot pravijo v Energetiki Celje, je predvsem zaradi Toplarne Celje daljinsko ogrevanje v Celju med najcenejšimi v Sloveniji, glede morebitnih sprememb cene pa: "Trenutno analiziramo realizirane stroške in prihodke ter proučujemo morebitno potrebo po korekciji cene. Vsekakor pa večjih popravkov cen do konca leta ne načrtujemo." Cena toplote najnižja v Murski Soboti V Murski Soboti so edini, ki so ta mesec znižali ceno toplote. To so sicer podražili lani oktobra, in sicer na 172, 24 EUR/MWh z vsemi dajatvami in DDV. Od takrat se je cena občutno znižala, in sicer na današnjih 84,17 EUR/MWh. V Komunali Murska Sobota pravijo, da bo taka cena veljala do konca leta.

Trbovlje še naprej med najdražjimi V Trbovljah so bili v prejšnji sezoni prav zaradi visokih položnic za ogrevanje ljudje ogorčeni in obupani. Ogrevanje bo tam, kot kaže, tudi to sezono drago, čeprav precej cenejše, kot je bilo v prejšnji kurilni sezoni. Ogrevanje se je v Trbovljah občutno podražilo lani, s 120,40 EUR/MWh na kar 178,66 EUR/MWh. S prihodom prokurista oziroma sedanjega direktorja so ceno ogrevanja najprej znižali lani novembra na 146,40 EUR/MWh, znova pa letos marca na 139,08 EUR/MWh. Letos poleti so sicer znižali tudi ceno sanitarne tople vode, in sicer s 139,08 EUR/MWh na 118,22 EUR/MWh. Kljub vsem znižanjem pa je ogrevanje v Trbovljah še vedno med najdražjimi v Sloveniji.

Za gospodinjstva najdražje ogrevanje na Ravnah na Koroškem, najcenejše v Velenju Navedene cene toplote pa niso končne cene, ki jih za daljinsko ogrevanje plačujejo gospodinjstva. Dodati jim je treba še fiksni del, kot so stroški, povezani z omrežjem. Cena daljinskega ogrevanja je zato za končnega odjemalca višja. Agencija za energijo je analizirala maloprodajno ceno toplote za gospodinjskega odjemalca večstanovanjske stavbe z letno obračunsko močjo 7kW in povprečno letno porabo 6,21MWh v osmih slovenskih občinah. Povprečna maloprodajna cena toplote je po podatkih Agencije za energijo septembra letos znašala slabih 145 EUR/MWh s prispevki in DDV. Najbolj globoko morajo seči v žep v občini Ravne na Koroškem, kjer je bila cena toplote prejšnji mesec 256 EUR/MWh. Druga najdražja občina so Trbovlje, cena toplote je bila tam 257 EUR/MWh, samo par centov nižja pa v Mariboru. Najcenejše daljinsko ogrevanje je po podatkih Agencije za energijo v Velenju, cena toplote je tam približno 115 EUR/MWh.