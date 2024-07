Zakaj država ne poruši nelegalnih bazenov, hiš, parkirišč na državnih vodnih zemljiščih?

Kaj se zgodilo po našem majskem razkritju o nelegalnih bazenih, hišah, teniških igrišču, parkirišču na državnih vodnih zemljiščih? Direkcija za vode je gradbeni inšpekciji prijavila zgolj mobilne hiške v Ankaranu. Direkcija letno prijavlja med 50 in 60 nedovoljenih gradenj, posegov. V zadnjih štirih letih skupno 343. Tudi gradnjo stanovanjskih hiš na poplavno ogroženih območjih. Kako ukrepa, kakšne so sankcije? Avgustovske poplave pa so opozorile, da smo gradili tudi tam, kjer ne bi smeli. Se bo gradnja zaostrila? Kakšni pa so načrti glede uničenih, poškodovanih domov, ki čakajo na vladnem seznamu?

Bazen v Župjeku na Bizeljskem – zacevljen vodotok, prek vodotoka zgrajen objekt z bazenom, ter ob levi brežini betonski podporni zid. V Rižani postavljena lesena hišica na betonski podlagi. Ob Bohinjskem jezeru postavljena nelegalna kampirna mesta – parkiranje avtodomov, postavitev šotorov, senčniki, mize, stoli in postavitev večjih skal. V Kranjski Gori na Savi Dolinki izvedena delna zajezitev vodotoka in posledično preusmeritev toka v desni breg, kjer se ustvarja globinska in bočna zajeda, postavitev objekta, nasutje brežine in izdelana tribuna za gledalce. V Gornji Bitnji na Reki je lastnik obnovil objekt in ga še dodatno razširil v priobalni pas vodotoka.

Gradnja objektov in kmetovanje v strugi Bele. V naselju Topolc se starejša strojna lopa ruši in razpada po brežini in koritu vodotoka. Morebitna porušitev objekta v vodotok lahko povzroči zamašitev mostne odprtine, ki se nahaja v neposredni bližini, s tem pa bi bili poplavno ogroženi objekti, cesta in kmetijske površine. Čez potok Peklača v Dolanah nelegalno zgrajen novi most. Gradnja objektov brez dovoljenja na potoku Triglavska Bistrica. Nasutje na poplavnem zemljišču na Barju. Na Primostku gradnja objektov na poplavnem območju Kolpe. Nelegalen odtok fekalij v strugo Belce. Raba vode za proizvodnjo električne energije iz vodotoka Cerknica brez vodnega dovoljenja. Za odvzem vode je na reki Cerknici na državnem zemljišču zgrajen odvzemni objekt.

Vse to so nedovoljene gradnje in posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih, tudi gradnja na poplavno ogroženih območjih. Direkcija za vode, ki upravlja z vodnimi zemljišči, letno prijavlja med 50 in 60 nedovoljenih gradenj, posegov. V zadnjih štirih letih 343. Večino posegov zazna koncesionar ob opravljanju rečnega nadzora.

Na direkciji s prijavo inšpekciji praviloma odreagirajo pri novejših posegih, ki jih zaznajo, pri posegih, ki so v izvajanju, in pri tistih, ki lahko negativno vplivajo na vodni režim in stanje voda. Inšpekcijska služba je namreč tista, ki lahko ukrepa zoper nedovoljene posege v prostor. "Gradnja in posegi na zemljiščih naravnega vodnega javnega dobra v lasti države in upravljanju direkcije ni primerna in je v neskladju z določili, cilji in načeli Zakona o vodah. Obvodni prostor je namreč namenjen vodi in njenim procesom, ki se v primeru neustreznega umeščanja objektov lahko odvijajo drugače in ogrožajo okoliška urbanizirana območja. Vsak poseg na vodna in priobalna zemljišča je treba načrtovati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. To je naslovil Zakon o vodah, ki je bil sprejet leta 2002," pojasnjujejo na direkciji. "Jaz sicer na tem področju nisem doma, vendar se mi tukaj zdi, da je premalo odločnosti teh služb, ki bi naj to preprečevale oz. odpravljale, da bi bolj ukrepale. Če nam Hrvatje slovenske vikende rušijo na obali, zakaj si tudi mi tega ne bi dovolili ob vodi," je kritičen gradbeni inženir in hidrolog Rok Fazarinc. Kako ukrepa direkcija, kakšne so sankcije?

Prijava gradbeni inšpekciji Maja smo v rubriki Dejstva razkrili zgodbe o gradnjah na državnih parcelah, ki pa tam, ker nimajo soglasja direkcije, ne smejo biti. Pisali smo o bazenu v Gozdu Martuljek v Kranjski Gori, teniškem igrišču v naselju Jama v kranjski občini, nasutju in utrditvi za postavitev bazena v Preddvoru, delu nadstreška v Preddvoru, delu hiše v Podgorju, stavbi v Homcu in tudi o mobilnih hišicah ob morju v Ankaranu.

Ključno vprašanje je bilo, kako odločno in kdaj bo ukrepala direkcija za vode, ki skrbi za vodotoke? Odgovor pa: "Prijavo o morebitnih nelegalnih posegih na zemljišča v državni lasti, ki jih omenjate, bomo odstopili v reševanje pristojni inšpekcijski službi, ki lahko ukrepa zoper nedovoljene posege v prostor."

In rezultat po dveh mesecih? Prijavili so zgolj postavitev mobilnih hišk na državni parceli Morje. Te so del sosednjega kampa Adria in so v lasti uporabnikov kampa. "Lahko vam povemo, da smo informacijo o sumu kršitve zakonodaje na parceli Morje prejeli v maju 2024. Zabeležena je v prijavnem spisu Gradbene inšpekcije in tudi v prijavnem spisu Inšpekcije za naravne vire in rudarstvo Inšpektorata," so nam pojasnili na gradbeni inšpekciji.

Zakaj so sporni? Gradnja na vodnih zemljiščih je sporna z več vidikov, pojasnjuje dr. Igor Zelnik z oddelka za biologijo na biotehniški fakulteti. Prihaja namreč do kršenja Zakona o vodah iz leta 2002, ki v 11. členu določa, da na vodnih zemljiščih – to so vsi deli vodotokov, struga z bregom – ni dovoljena gradnja. Poleg tega zakon v 37. členu določa, da posegi niso dovoljeni niti na priobalnem zemljišču, ki sega na vodotokih prvega reda 15 metrov od linije, na ostalih manjših pa pet metrov stran. "Vse stavbe, ali so to bivalne stavbe, pomožni objekti, teniška igrišča, bazeni, vse to je kršenje te zakonodaje. Pravno-legalno zadeva ni ustrezna." To sebično in neodgovorno ravnanje, kot pravi Zelnik, ogroža tudi sosednje objekte, zgrajene legalno.

Po zakonu je na vodno in priobalno zemljišče dovoljeno posegati izključno v primeru izjem, določenih v 37. členu. Pri tem je potrebno od direkcije predhodno pridobiti vodno soglasje oz. mnenje. V kolikor gre za izjemo, se z organom sklene pogodba o ustanovitvi stavbne pravice oziroma služnostna pogodba (odvisno od vrste posega). Za primerjavo: lani je direkcija izdala 1.714 soglasij, do letošnjega maja 761.

V prvi vrsti so sporni, ker omejujejo javno rabo teh parcel, poudari dr. Primož Banovec, direktor Inštituta za vodarstvo. Po zakonu o vodah so namreč vse te parcele opredeljene kot vodna zemljišča, so javno dobro, enako kot priobalna zemljišča. Spadajo torej pod režim prostega prehoda. "Na referendumu se je odločna večina opredelila, da želimo, da se ohranjata vodna pravica, pravica do javnega dobrega in da lahko vsi prebivalci uživamo pravico do rabe. Če nekdo nekaj zgradi na takih parcelah, omejujejo druge in točno to rabo." Gradnja na poplavnih območjih – brez povečanja odpornosti – ne bo mogoča Avgustovske poplave so razkrile, da smo gradili tam, kjer ne bi smeli. Gradnja se bo zato zaostrila. Sprememba uredbe o omejitvah gradnje na poplavno ogroženih območjih je tik pred javno obravnavo. Po besedah Roka Fazarinca je precej zaostrila na področju samih gradenj. "Mi pravimo za en razred." Kaj to pomeni? "Mogoče na prvi pogled ni še do konca izpiljena, ampak to se bo zdaj v tem kratkem času izvedlo.Gradnja na poplavnih območjih brez bistvenega povečanja odpornosti, to je ključno, ne bo več mogoča. Upam, da se tega zavedamo. Mogoče bodo kakšna zemljišča, ki so danes formalno zazidljiva, postala nezazidljiva, ker pač imamo dva vidika - zahteva po povečanju odpornosti in povečanje vhodnih podatkov." Po drugi strani pa se bodo projekti, kot je denimo tretja razvojna os, ki niso občutljivi na poplave, lažje umeščali v prostor.

V Lokah je denimo zazidljivo območje, ki je sicer poplavno ogroženo, pojasnjuje Fazarinc, ampak se bo s sistemsko povezanimi ukrepi, tam skušala zagotoviti pomembna poplavna varnost. "Da pač ne bi vseh objektov preselili, ker potem bi jih našteli na tisoče v Sloveniji." Denimo v Mozirju so od avgusta do danes zrasle že nove hiše na poplavljenih območjih. "Kolega je omenil, da so v Mozirju na mestih, ki jih je lanski avgustovski poplavni val popolnoma uničil, zdaj postavili že novogradnje, ker so že imeli gradbena dovoljenja kljub temu, da gre za poplavna območja. Očitno nekaterih ta zadeva ne izuči," je opozoril Zelnik. Na upravni enoti Mozirje, ki pokriva sedem občin – Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Gornji Grad, Luče, Ljubno ob Savinji, Solčava – so nam pojasnili, da so od avgusta lani do konca junija 2024 izdali 41 gradbenih dovoljenj za manj zahtevne objekte (največ v Mozirju – 23) in 50 gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte.

Koliko dovoljenj je bilo izdanih na poplavnih območjih, na upravni enoti ne vodijo. V kolikor se gradnja oz. poseg nahaja na vodnem ali priobalnem zemljišču, je potrebno, da investitorji predložijo mnenje Direkcije za vode. In le v primeru, da je mnenje direkcije pozitivno, lahko investitorji gradbeno dovoljenje tudi pridobijo. Za primerjavo: Leta 2023 je direkcija izdala 8.031 mnenj, do maja letos pa 3.573.

Posledica preteklih grehov Na seznamu, kjer je Državna tehnična pisarna evidentirala poplavno in plazovno ogrožena območja, je 343 objektov, ki so predmet morebitne preselitve. A to niso končne odločitve, pojasnjuje državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjan Šefic. "To niso končne odločitve, treba bo narediti temeljite ocene območij in objektov. Nekatere strokovne podlage ne odgovarjajo sedanjim razmeram, ker so bile narejene pred leti, vmes so bile poplave, zato je bilo treba narediti nove študije. To je povzročilo precejšen zamik glede na naše prvotne načrte." Trenutno je za 80 objektov s sklepom vlade odločeno, da se odstranijo. 54 objektov je bilo umaknjenih iz seznama, ker so ugotovili, da niso ogroženi, ali pa bodo izvedeni protipoplavni in drugi ukrepi, kot je denimo sanacija plazu. Nekaj objektov še umaknjenih, bodo pa tudi dodani, ker so strokovnjaki naknadno ugotovili ogrožena območja.

