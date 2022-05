Zakaj Hrvatice prekinitev nosečnosti iščejo v Sloveniji?

Več državljank iz Hrvaške se zaradi manjše razdalje odloči za prekinitev nosečnosti v Splošni bolnišnici Brežice, kjer plačajo med 300 in 400 evri, pojasnjuje direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar . Porast prekinitev nosečnosti je bil v zadnjih letih najbolj izrazit leta 2019, ko je bilo opravljenih 280 prekinitev nosečnosti, leto prej pa 51. Do konca aprila letos so Hrvaške državljanke opravile 65 prekinitev nosečnosti.

V UKC Ljubljana ocenjujejo, da na leto prekinejo visoko nosečnost približno 15 tujih državljank. Natančnega podatka, koliko jih je iz Hrvaške, sicer nimajo, vendar naj bi šlo za nekaj primerov na leto. Sicer v ljubljanskem UKC-ju opravijo približno 50 prekinitev na leto zaradi razvojnih nepravilnosti (številka se nanaša na višino nosečnosti od 12-14 tednov naprej). Trend je stabilen in se ne spreminja bistveno, pojasnjujejo. Za prekinitev nosečnosti morajo plačati med 3.000 in 5.000 evri, odvisno od posameznega primera in dejanskih storitev.

Koliko nosečnic se je znašlo v takšni situaciji kot Mirela? Ginekologinja Jasenka Grujić , ki dela v zasebni kliniki v Zagrebu, pravi, da jih je kar nekaj, sicer lahko le ugiba. "Vem po pacientkah, ki se jim kljub dokazani okvari ploda ni omogočil splav po 22. tednu. Vem iz izkušenj, da so jim predlagali, naj gredo v Slovenijo." Sama sicer splavov ne izvaja, ker jih po zakonu ne sme, saj ne dela v bolnišnici. Hrvaška ginekologija ima dolgo tradicijo, kot pravi, se je prvi dojenček iz epruvete rodil pri njih. "So segmenti, kjer je hrvaška ginekologija vodilna, pri splavu pa se sramotimo."

Po besedah Jasenke Grujić je zakon rešil življenja na tisoče ženskam, a je star in ga je treba modernizirati. "V zakonu se ne omenja možnost medikamentoznega splava, ker se takrat še ni izvajal. Danes se v svetu večina prekinitev nosečnosti dela medikamentozno, to je prekinitev nosečnosti z zdravili."

Zakon, ki omogoča pravico do splava, je bil na Hrvaškem sprejet že leta 1978, po katerem lahko ženska brez dovoljenja komisije opravi splav do 10. tedna. Kasneje se splav lahko opravi, kadar je v nevarnosti življenje ali zdravje ženske v nosečnosti, med porodom in po porodu, kadar je dokazano, da bi se plod lahko rodil s hudimi telesnimi in duševnimi napakami in v primeru, da gre za kaznivo dejanje. Zakon ne določa zgornje meje, do kdaj se lahko nosečnost prekine.

Če ima pri nas le dva odstotka ginekologov ugovor vesti, je v sosednji Hrvaški ta delež neprimerljivo višji. Jasenka Grujić ocenjuje, da ima ugovor vesti zaradi splava okoli 60 do 65 odstotkov vseh ginekologov na Hrvaškem. Obstajajo pa tudi javne bolnišnice, kjer imajo ugovor vesti vsi zdravniki, zato tam splavov ne izvajajo. V Zagrebu je ena takšna bolnišnica in še nekaj bolnišnic v manjših mestih. "Sicer se v Zagrebu dostopnost do splava manj občuti, ker je več bolnišnic na kupu, ženske pa vedo, v kateri bolnišnici jim splava ne bodo zagotovili."

Nasprotno Jasenka Grujić meni, da ne samo da ugovor vesti onemogoča dostop do varnega in zakonitega splava (še posebej ko imajo vsi ali večina ginekologov ugovor vesti), ampak ga mnogi dojemajo kot nekaj dobrega. Zato je stigmatizacija žensk, ki se odločijo za prekinitev nosečnosti ogromna. "To ni dobro, to je zavračanje izvajanja dolžnosti, kot pravi ginekolog Christian Fiala iz Avstrije. To je etični prekršek in ga je treba sankcionirati." Zato Grujićeva meni, da bi ugovor vesti morali ukiniti. Vendar sumi, da to na Hrvaškem trenutno ne bo mogoče, dokler ne začnejo pihati bolj liberalni vetri, pravi.

Za primerjavo, v sosednji Italiji ima okoli 70 odstotkov ginekologov ugovor vesti. Zaradi razmer je ženskam težko najti pravočasen dostop do varnih splavov, pri čemer je Human Rights Watch ugotavljal, da so nekatere morale potovati v tujino, da bi imele dostop do oskrbe, ki jo potrebujejo. Ženske se soočajo s podobnimi ovirami v Španiji, kjer je splav zakonit, nekatere pa morajo potovati na stotine kilometrov, da najdejo ponudnika.

Hrvaška ima nižjo stopnjo dovoljenih splavov med evropskimi državami, a slabši dostop

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in Eurostata ima Hrvaška nižjo stopnjo splavov na 1000 živorojenih otrok kot sosednje države in povprečje EU, tudi od Slovenije. Sicer je razmerje med številom dovoljenih splavov in številom živorojenih otrok zadnja leta v Sloveniji boljše od EU povprečja.