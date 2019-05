Zakaj je Orbán tako pomemben za Evropsko ljudsko stranko?

Nasprotniki Evropske unije bi lahko postali druga največja evropska stranka po najnovejši napovedi Evropskega sveta za zunanje odnose.* Tradicionalno največji skupini v Evropskem parlamentu Evropska ljudska stranka (EPP) ter Socialisti in demokrati (S&D) bi zato lahko imeli težave pri sklepanju koalicije.

Te projekcije namreč kažejo, da bo Evropska ljudska stranka še vedno največja politična skupina v Evropskem parlamentu, na drugo mesto pa bi se z 262 sedeži oziroma 35 odstotki uvrstile stranke protievropskega bloka na desni in levi.

EPP bo še šibkejša brez Fidesza Evropska ljudska stranka in S&D bi zato morala v koalicijo privabiti še liberalce (ALDE) in Zelene. Po uporu v Evropski ljudski stranki in pozivih, da je treba Fidesz Viktorja Orbána izključiti, je torej jasno, kako zelo potrebujejo te glasove: Madžarski pripada 21 evroposlancev, po zadnjih projekcijah Evropskega parlamenta bi jih kar 13 (oziroma 52 odstotkov glasov na volitvah na Madžarskem) pobrala koalicija Fidesz-KDNP.

Kdo so stranke protievropskega bloka, kot jih vidi Evropski svet za zunanje odnose? Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD) bi skupaj z nepovezanimi strankami dobila 20 odstotkov sedežev, ko pa njihovim sedežem prištejejo še tiste, ki jih napovedujejo konservativcem in reformistom (ECR), skupini Evropa narodov in svobode (ENF) ter Evropski združeni levici (GUE), odstotek sedežev naraste na 35. ECR (Evropski konservativci in reformisti)

Britanec Syed Kamall in Poljak Ryszard Antoni Legutko FOTO: POP TV

Imeli so 77 poslancev iz 19 držav, skupini sta sopredsedovala Britanec Syed Kamallin Poljak Ryszard Antoni Legutko. Nacionalne stranke iz te skupine so recimo Hrvaška konservativna stranka in Naprej Italija (Forza Italia). Opozarjajo na napake Unije pri migracijski politiki, ker da sistem ne deluje. Zavzemajo se za decentralizacijo ter povezovanje ljudi in gospodarstva. Verjamejo v Evropo, ki upošteva želje državljanov, odgovorno trošenje denarja davkoplačevalcev in suverenost nacionalnih vlad. EFDD (Evropa svobode in neposredne demokracije)

Nigel Farage FOTO: AP

Doslej je imela 42 poslancev iz sedmih držav, med njimi so člani tako skrajno desnih strank (nemška Alternativa za Nemčijo AfD) kot italijanskega populističnega gibanja 5Zvezd (5Stelle). Vodil jih je nekdanji šef stranke UKIP in prvi obraz kampanje za izstop Velike Britanije iz Evropske unije Nigel Farage. "V času, ko velike vlade, velike banke in velika podjetja dušijo nacionalne identitete, demokracije in gospodarstvo, sem ponosen na spodbude in medsebojno pomoč naših članov, da bi dosegli tisto, kar je nujno ali najboljše za njihovo državo," je zapisal. Zelo dobro je z delom v parlamentu in slovesom, ki si ga je ustvaril ob tem, poskrbel tudi zase. Preberite še: Dober milijon evrov za mandat evropskega poslanca ENF (Evropa narodov in svobode)

Francoz Nicolas Bay in Nizozemec Geert Wilders FOTO: POP TV

Stranke in poslance ENF druži zavzemanje za suverenost držav in državljanov. Zavračajo vsakršno obliko nadnacionalne države. Nasprotovanje prenosu nacionalne suverenosti na nadnacionalne ali evropske inštitucije je temelj delovanja članov ENF. Imeli so 36 poslancev iz devetih držav, sopredsednika sta Francoz Nicolas Bay iz skrajno desnega Nacionalnega združenja dinastije Le Pen in Marcel de Graaff iz nizozemske populistične nacionalistične Stranke za svobodo kontroverznega Geerta Wildersa. GUE/NGL (Konfederalna skupina Evropske združene levice – Zelene nordijske levice)

Violeta Tomić FOTO: Združena levica

Imela je 52 članov iz 15 držav. Vodila jo je Gabriele Zimmeriz nemške Levice (Die Linke). Člani prihajajo iz socialističnih, komunističnih in delavskih strank (grška Koalicija radikalne levice, španski Podemos, Komunistična partija Portugalske ipd.) Za vodilna "transnacionalna" kandidata na volitvah so izbrali Violeto Tomić, poslanko Levice v Državnem zboru, in generalnega sekretarja Sindikata železarjev Belgije Nica Cuéja. Zavzemajo se za konfederalizem: "Konfederalizem pomeni spoštovanje raznolikosti identitet in mnenj naših članov. Politika Evropske unije in njenih držav ne odsevata te vizije. Prepogosto uporabljajo radikalno tržno logiko konkurence znotraj, ne samo Unije, ampak tudi v odnosih s tretjimi državami." Ob imenovanju Violete Tomić za vodilno kandidatko pa so v Levici sporočili: "Drugačna Evropa je mogoča! To je Evropa, ki je demokratična na vseh ravneh družbe, Evropa solidarnosti in sodelovanja, za katero se borimo v Levici. Za Evropo ljudi, ne kapitala." Samostojni poslanci 20 poslancev, med njimi člani skrajno desnih (madžarski Jobbik, grška Zlata zora, tudi Jean-Marie Le Pen iz Nacionalnega združenja, včasih Nacionalne fronte) kot levih (Komunistična partija Grčije), je v dosedanjem sklicu delovalo samostojno. Slovenski evroposlanci po političnih skupinah Glasovi slovenskih evroposlancev so po zadnji projekciji Evropskega parlamenta, objavljeni 18. 4. 2019, razdeljeni med EPP (SDS/SLS 2 NSi 1), S&D (SD 2), ALDE (LMŠ 1), GUE/NGL (Levica 1).

