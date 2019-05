Zakaj SDS cene slovenskih vinjet ne more primerjati z avstrijskimi?

Drži tudi podatek, da imamo v Sloveniji precej manj kilometrov avtocest kot v Avstriji. DARS trenutno upravlja 623 kilometrov avtocest in hitrih cest, avstrijski ASFiNAG pa 2.200 kilometrov.

Vinjete je uvedla prva Janševa vlada 1. julija 2008 in določila, da bo letna vinjeta stala 55 evrov. 1. julija 2009 jo je vlada Boruta Pahorja podražila na 95 evrov. 110 evrov pa je zanjo treba odšteti od 1. decembra 2013, ko je vlado vodila Alenka Bratušek .

Pri SDS pozabili na plačljive predore in prelaze

Čeprav morajo Avstrijci za letno vinjeto odšteti približno 20 evrov manj kot Slovenci, v to ceno niso vključene cestnine za posebne (gorske) odseke in predore. "Samo na njih so severni sosedje v letu 2017 zbrali dodatnih 168 milijonov evrov oziroma 25 odstotkov vseh cestninskih prihodkov," pojasnjuje Marjan Koler z DARSA. Avstrija je v letu 2017 od osebnih vozil denimo iztržila 300.000 evrov na kilometer njihovih avtocest, Slovenija pa 291.000 evrov na kilometer.

Cena letne predornine v Avstriji podobna ceni letne vinjete

Nasprotno kot v Sloveniji, kjer morajo lastniki vinjet za osebna vozila doplačati le za vožnjo skozi predor Karavanke (7,40 evra) in po Mangartski cesti (ekološka taksa 5 evrov), letna vinjeta marsikje v Avstriji ne zadostuje.

Cene letnih predornin se v Avstriji namreč gibljejo med 66 in 111 evri (https://www.asfinag.at/toll/route-and-digital-section-toll/route-rates/), vozniki pa se jim, tako kot vinjetam, za vožnjo po avtocesti ne morejo izogniti.