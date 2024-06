Zakaj slovenski evroposlanci v Bruslju nimajo vpliva?

Na prestižno lestvico 100 najvplivnejših evroposlancev, ki jo pripravlja EU Matrix, se uvrsti vsak sedmi oziroma skupno 100 tistih, ki imajo največjo moč pri oblikovanju skupne evropske politike. Na seznamu tokrat Slovencev ni, najvplivnejša je pričakovano predsednica parlamenta, Maltežanka Roberta Metsola iz vrst Evropske ljudske stranke EPP. Na listi najuglednejših najdemo največ nemških evroposlancev, sledijo Španci, Romuni, Francozi, Nizozemci in Portugalci. Med stoterico je 39 žensk, 37 evroposlancev je bilo leta 2019 izvoljenih prvič. 36 poslancev je starejših od 60 let, 14 pa mlajših od 40 let. EU Matrix je sestavil tudi lestvico 40 najvplivnejših pod 40 let, na kateri 31. mesto zaseda evropska poslanka in nosilka liste GS Irena Joveva , ki pripada evropskim liberalcem Renew Europe. Najbolj so sicer zastopani poslanci Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov S&D, na lestvici jih najdemo 35, sledi 27 EPP-jevih in 25 poslancev stranke Renew Europe.

Pri izračunu vpliva, ki ga posamezni evroposlanec dosega, analitiki EU Matrixa upoštevajo vodstvene položaje, ki jih poslanci zasedajo formalno in tudi neformalno, pa njihovo dejansko zakonodajno delo, politično mrežo, članstvo v odborih itd. Kot so zapisali, njihove ocene temeljijo na 15-letnih izkušnjah njihove ekipe, ki je strokovno usposobljena za interpretacijo podatkov EU.

Slovenski evroposlanci podpovprečni

Naših osem aktualnih evroposlancev v Evropskem parlamentu pod črto dosega podpovprečne rezultate, ocenjujejo na platformi EU Matrix. Med glavnimi razlogi je omejena zastopanost Slovencev na vodilnih položajih in s tem manjši prispevek pri oblikovanju zakonodaje. Izjema so nekatera področja. Med 27 državami so se slovenski evroposlanci uvrstili na peto mesto na področju zdravstva, kjer je vidnejša Irena Joveva, ki je sicer podpredsednica odbora za javno zdravstvo. Zaradi močne zastopanosti Slovenije v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve je slovenska osmerica dosegla drugo mesto. Milan Brglez izstopa pri okoljskih temah, kjer velja za enega najvplivnejših politikov na evropski ravni. Tudi na zunanjepolitičnem parketu slovenski evroposlanci puščajo dober vtis, manj uspešni so na področju financ ter digitalnih in notranjih trgov.

Kje sedijo Slovenci?

Irena Joveva (Renew Europe, GS) je podpredsednica pododbora za javno zdravje in podpredsednica delegacije pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Severna Makedonija ter članica odbora za kulturo in izobraževanje ter odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Klemen Grošelj (Renew Europe, Zeleni Slovenije) je član odbora za zunanje zadeve ter delegacije pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija.

Milan Brglez (Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov, SD) je član odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter član delegacije pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija. Matjaž Nemec (Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov, SD) je položaje podedoval od svoje predhodnice in aktualne zunanje ministrice Tanje Fajon in je predsednik delegacije za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba, vključno s parlamentarnimi odbori EU-Maroko, EU-Tunizija in EU-Alžirija, ter član konference predsednikov delegacij, odbora za zunanje zadeve in delegacije pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija.

Romana Tomc (Evropska ljudska stranka, SDS) je podpredsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter članica delegacije za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in v skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Milan Zver (Evropska ljudska stranka, SDS) je podpredsednik delegacije za odnose z državami južne Azije in član odbora za kulturo in izobraževanje. Ljudmila Novak (Evropska ljudska stranka, NSi) je članica odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter delegacije za odnose z Izraelom. Franc Bogovič (Evropska ljudska stranka, SLS) je podpredsednik delegacije pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija in član odbora za kmetijstvo.

Za Bogoviča dodaten zaslužek kmetija, Brglez predava

Kot navaja portal Transparency International, sta od osmih poslancev dodatne zaslužke prijavila zgolj Franc Bogovič in Milan Brglez. V izjavi o zasebnih interesih je Bogovič navedel, da s svojo kmetijo letno ustvari 30.000 evrov. Brglez pa dodatno služi s poučevanjem, na leto 5000 evrov, od tega 3500 za poučevanje, raziskovanje, mentoriranje in članstvo v komisijah na Fakulteti za družbene vede ter 1500 za poučevanje na mariborski pravni fakulteti.