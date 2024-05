Žaljivke – premišljen politični adut ali sovražni govor?

Nosilec liste SLS Peter Gregorčič opozarja, da je pomembno, da svoboda govora vendarle ni preveč omejena. "In tukaj mora biti resnično dopuščeno dovolj široko polje, da se lahko izrazimo, da lahko izrazimo svoje poglede na svet, tudi svoja nestrinjanja. Včasih tudi, da izzovemo z nekoliko žaljivejšim ali bolj ekspresivnim govorom, da smo opaženi. Vse te stvari sodijo v svobodo govora in to našo družbo bogati."

Omejevanje sovražnega govora ni enako omejevanju svobode govora, ob tem poudarja strokovnjak za mednarodne odnose doc. dr. Jure Požgan. Področje sovražnega govora urejata ustava in kazenski zakonik. Kot lahko preberemo na spletni strani Varuha človekovih pravic, o sovražnem govoru govorimo takrat, ko gre za izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi ksenofobični, diskriminatorni, rasistični in naperjeni predvsem zoper razne manjšine in zajema tako govorno, pisno kot nebesedno komunikacijo. Podobno tudi 63. člen ustave, kjer piše, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Požgan ob tem ocenjuje, da če so torej naše izjave po naravi ksenofobične, diskriminatorne, rasistične in naperjene, potem niso dopustne in ne sodijo v svobodo govora, saj predstavljajo sovražni govor. "Motiv za tovrstne izjave, občutek ogroženosti, želja po biti opažen, pri tem ni pomemben oziroma ne upravičuje sovražnega govora."

Izjava Petra Gregorčiča tako ne drži.