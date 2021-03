Zanimanje za teste na protitelesa veliko. A kako smiselni so?

"Testiranje na protitelesa ni smiselno. Pristojne institucije, kot je na primer Center za nadzor in preprečitev bolezni, to aktivno odsvetujejo. Testi nam ne povedo veliko o naši dejanski imunosti, ni nujno, da so zanesljivi, preveč je razlik med njimi, z rezultatom pa si ne moremo nič pomagati," izpostavi infektolog Splošne bolnišnice Celje Miha Simoniti . Takšne teste se lahko po vsej Sloveniji sicer opravi za le nekaj deset evrov, vendar pa infektolog meni, da ne bi smeli izgubljati časa in denarja "za sicer zelo donosno tržno nišo za tiste, ki s tem lepo služijo" .

"Testi nam povedo zgolj to, ali imamo v telesu prisotna protitelesa proti antigenu, ki ga proizvajalec testa uporabi," pojasnjuje Simoniti. V primeru testov na protitelesa proti SARS-CoV-2 se uporabljajo različni antigeni. "Najpogosteje se uporabljata nukleokapsidni antigen, proti kateremu nastanejo protitelesa po naravni okužbi, in antigen proti proteinu bodice S, proti kateremu protitelesa nastanejo tako po naravni okužbi kot po cepljenju."

"Za ljudi so ti testi sicer zanimivi, saj smo po naravi radovedna bitja in razumem željo, da bi več izvedeli o lastni zaščiti ali o tem, ali smo bolezen preboleli. Če bi bili tovrstni testi smiselni, bi jih absolutno priporočal, vendar pa žal niso," dodaja Simoniti.

Vendar pa je zanimanje za teste na protitelesa med ljudmi zelo veliko, kar povedo tudi pri Adrialabu. Dodatnega povečanega povpraševanja od začetka cepljenja sicer ne zaznavajo, vendar so bili z dvema odmerkoma za zdaj večinoma cepljeni le starejši ter "oskrbovanci domov za starejše in zdravstveni delavci, ki pa protitelesa verjetno preverjajo v svojih ustanovah" . Na Zavodu za transfuzijsko medicino (ZTM) so na protitelesa testirali tudi svoje zaposlene, ki so že bili cepljeni proti covidu-19. "Testiranje smo izvedli kakšen mesec po cepljenju in ugotovili, da imajo testiranci znatno višje vrednosti protiteles kot prebolevniki," je za Dejstva povedala Natalija Lampreht z ZTM.

Izjema, ko bi bili takšni testi smiselni, so nekateri bolniki, pri katerih to indicira zdravnik, ki se ukvarja s covidom-19. "Virus se lahko v poteku bolezni umakne iz zgornjih dihal in ga z navadnim brisom ali PCR-testom zato ne bomo zaznali, čeprav ima bolnik klinično jasen covid-19." Infektolog dodaja, da bi bili takšni testi smiselni tudi za oceno kužnosti pri zelo majhnem delu bolnikov, ki so imeli kritičen potek bolezni ali pa prejemajo zdravila, ki oslabijo imunski sistem za dlje časa.

Rezultati teh seroloških testov, ki jih opravljajo zdravstveni zavodi in različni laboratoriji, se ne beležijo v nobeno skupno statistiko. "Teh skupnih podatkov o izvedenih testih ne beleži nihče, saj potrdilo o prisotnosti protiteles proti koronavirusu ni dovolj relevanten podatek," pove vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar.

Da bi bilo shranjevanje rezultatov takšnih testov smiselno, bi morali biti veliko bolj standardizirani, saj bi le tako imeli kakršnokoli veljavo, dodaja. "Neke zakonodaje, kjer bi država določila, kateri testi so kakovostni in kateri niso ter kdo jih lahko izvaja, zaenkrat ni," pa izpostavi virologinja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) mag. Katarina Prosenc.

Rezultati testov so lahko tudi lažno pozitivni ali lažno negativni

Različni zavodi, ki izvajajo takšna testiranja, uporabljajo različne teste, za zanesljivost rezultatov pa jamči vsak laboratorij zase. "Upam le, da ne uporabljajo hitrih testov za protitelesa oz. da jih uporabljajo čim manj, saj so resnično nezanesljivi," pove virologinja. Večinoma se sicer uporablja encimsko imunski test ELISA in test ELFA, ki ju uporabljajo tudi na NLZOH. Ta dva serološka testa sta zelo občutljiva in specifična, vendar sta vseeno tudi precej različna med seboj. “Tudi če bi se ti podatki zbirali, je primerljivost dokaj slaba,” še opozarja Prosenčeva.

Občutljivost in specifičnost vsakega testa, sporoča proizvajalec. Tako to velja tudi za teste na protitelesa proti koronavirusu. "Upamo, da so njihovi podatki zanesljivi, vendar pa noben test ni 100-odstotno občutljiv, da bi pozitivno zaznal čisto vse, ki imajo protitelesa, in tako specifičen, da bi zaznal le protitelesa, ki so dejansko prisotna proti SARS-CoV-2," pove Simoniti. Da bi bili testi čim bolj natančni, je zaželeno, da sta občutljivost in specifičnost testa čim višji. Vendar pa lahko testi pokažejo tudi lažno pozitiven ali lažno negativen rezultat.

"Težava hitrih testov ni le to, da so slabo občutljivi ter da zato ne zaznajo protiteles, ki so v krvi sicer prisotna, temveč so tudi zelo nespecifični, zato se lahko zgodi tudi obratno," pove Prosenčeva. V krvi imamo namreč veliko protiteles, ki so nastala ob okužbah z različnimi virusi, ki smo jih že preboleli oz. smo bili proti njim cepljeni, ki jih hitri testi zaznajo, a ne znajo določiti katerim virusom pripadajo.