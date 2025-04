Zapravljamo popoplavne milijone za varnost ljudi ali za lasten zaslužek?

In kaj smo plačali s 63 milijoni? Sanirali so 105 kilometrov vodotokov v 60 občinah. Največ smo plačali na območju Savinje – 20 milijonov, srednje Save dobrih 18 milijonov in zgornje Save 11 milijonov.

Za popoplavno obnovo smo iz državne blagajne plačali več kot milijardo evrov. Sledili smo denarju – kaj se skriva v izplačilih za obnovo? Najprej vodotoki. Za interventne in izredne ukrepe smo plačali 172 milijonov. Lani za sanacijo v samo treh mesecih 63 milijonov. Smo po letu in pol in izplačanih milijonih dejansko bolj varni pred novimi poplavami? Je sanacija postala priložnost za zaslužek?

Takšni ukrepi – betoniranje vodotokov – ne bodo prinesli večje poplavne zaščite. Betonski zidovi povečujejo poplavni val, opozarja dr. Igor Zelnik z Biotehniške fakultete. Da so šli pri ukrepih na vodotokih ponekod preko meje, priznava državna sekretarka ministrstva za naravne vire dr. Lidija Kegljevič Zagorc. "Bili smo obveščeni o ukrepih, ki so ali preveč posegali v naravo ali niso sonaravno narejeni. V okviru sanacijskih del se bodo odpravljale niti ne napake, ampak to hitro ukrepanje."

Z betoniranjem ponavljamo slabe prakse iz preteklosti, škodujemo rekam, ker jih omejujemo, onemogočamo jim, da ustvarjajo okljuke, kar je zanje ključen proces. "Reke sploh uničujemo z vsemi posegi, ki jih delamo, s pregradami prečnimi, zavarovanjem brežin." Vodotoke vračamo v stanje pred poplavami. Kar pomeni, da se iz poplav nismo nič naučili. "Ob naslednjih poplavah bo spet odneslo in bomo spet betonirali in to je Sizifovo delo v neskončnost."

H Kamniški Bistrici nas odpelje biologinja dr. Polona Pengal z inštituta Revivo. Da opozori na slabo prakso, na škodo na vodotoku. Tukaj bi reki morali pustiti prostor. Storili pa so nasprotno. "Tukaj so takoj po poplavah naredili škarpo, omejili reko, kjer bi v resnici dali prostor, s tem ko jo pustimo razlivati se tam, kjer imamo prostor, kjer ni škode za človeka, s tem prestavimo poplavo in vodo in škodo tam, kjer so ljudje."

Njihova pričakovanja so usmerjena v pripravo državnih prostorskih načrtov, ki naj bi celovito obravnaval območje tako z vidika zagotavljanja poplavne varnosti kot tudi ohranjanja in izboljšanja stanja narave.

Od leta 2023 zaslužili 277 milijonov

Ministrstvo je revidiralo koncesijske posle

V času Jugoslavije so bile vodne skupnosti. "Koncesionarji niso bili tržno naravnani, ampak so bile javne službe. Ni samo ta tržna naravnanost, zdaj moramo pa pobrati ta denar, samo da nekaj naredimo," opozarja Polona Pengal. Ministrstvo je revidiralo koncesijske posle, pojasnjuje državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc na ministrstvu za naravne vire in prostor. "Letos bo direkcija pridobila zunanje nadzornike, pooblaščene inženirje s področja nadzora, da nadzor zelo povečamo in zagotovimo porabo javnih sredstev in transparentnost."

Prejšnji sistem je bil boljši, ker so bili za to usposobljeni kadri, ki so reke boljše poznali, meni Zelnik. "Mnogo bolje kot zdaj, ko se s prostorom ukvarjajo občine, nekatere tudi na lastno pest in nekateri koncesionarji, ki vidijo predvsem zaslužek v tem."

Za sanacijo 1,3 milijarde

Jez za 1,2 milijona

Na direkciji zagotavljajo, da bodo še v tem letu naredili nov jez, stabilizirali obe brežini struge in odstranili naplavine, zagotavljajo na direkciji. Za to bomo plačali 1,2 milijona evrov.

Jez je avgusta odnesel rušilni tok Savinje. Za zavarovanje jezu so koncesionarju Nivo Eko plačali 107 tisoč evrov. A šlo je za interventna zavarovanja, treba je zgraditi nov jez. Jez je za naselje Luče ključnega pomena, pravi župan Strmčnik. "Da potem ne ogroža tega spodnjega dela vasi, to je približno 25 stanovanjskih hiš, pa še dva poslovna objekta."

In kako sanacijo doživljajo tisti, ki so jih ujme najbolj prizadele? Načrti še vedno niso jasni, opozarja župan Luč Klavdij Strmčnik . Sanacije denimo še ni dočakal Ivanov jez v Lučah. "Obljubljeno mi je bilo, da naj bi to dobili do 15. februarja, pa še ni nič od tega. Tukaj ne veš točno, kdo zavoro drži. Ko smo na sestanku z ministrom, je vse lepo in prav, se bo naredilo, tudi z direkcije so prisotni, rečejo, da se bo vse delalo, koncesionar pravi, vse bomo naredili."

Nabiranje političnih točk

Prihodnost je na naravi temelječih rešitvah, zagovarjata direkcija in ministrstvo, da rekam vrnemo nazaj prostor, ki smo jim ga odvzeli, kjer je to mogoče. "Ko zasadimo neka drevesa, preden bodo stabilizirala brežino, bo trajalo 5, 10 let. Kako to uskladiti s potrebami političnih ciklov, kjer so štiriletne volitve, če do volitev ne pokažejo, da si nekaj zelo dobro že naredil. Nabiranje političnih točk in drugih je tukaj problem," opozarja biologinja Pengalova.

Kot redek primer dobre prakse na naravi temelječih rešitvah Zelnik izpostavi območje ob Glinščici. To območje je bilo 2012 zelo poplavljeno. "Mi dajemo naravi prostor nazaj, kar smo ji vzeli in spreminjanje Glinščice v kanal, zdaj kompenziramo, da ta poplavni val, ki bi imel katastrofalne posledice za stavbe, ki so v Rožni dolini, ni več takšen, da bi ogrožal objekte."

Ne gre za enkraten dogodek. Zato je ključno zagotoviti poplavna razlivna območja in revitalizacijo. Po besedah Zelnika imamo v Sloveniji veliko pozidanih poplavnih območij, večino naših rek imamo kanaliziranih. "Ta kombinacija bo razlog oz. vzrok, da bo do takih dogodkov prihajalo še v bodoče."

"So pa občine tiste, ki so pred poplavami lobirale oz. zelo pritiskale na upravne enote, da so določena gradbena dovoljenja bila izdana, čeprav se je vedelo, da so bila to poplavna območja," je kritičen Zelnik. Da okoljska korupcija danes obstaja, opozarja Toman. "Kakšna je pri nas, ne vem. Vključuje naprej neznanje, odločitve, potem izvedbo in tisto klasično korupcijo, dogovarjanja med akterji in partnerji. Zakaj bi bili mi imuni, če vemo, da je povsod v Evropi, v bolj razvitih demokracijah, to prisotno."

Na računu sklada za obnovo, s katerim bomo financirali obnovo, je 522 milijonov evrov. 31 milijonov je bilo že izplačanih za gradnjo in intervencije na cestah in železnicah, za odstranitev objektov. 515 milijonov bo porabljenih letos. "Ali se pravilno troši ali ne, vam ne morem povedati. Ali dobro izkoristimo evropski denar ali ga za neumnosti. In ko vidimo veliko vrečo denarja, ali nismo malce požrešni," se sprašuje Toman.