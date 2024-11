Zaradi alkohola v Sloveniji vsak dan umreta vsaj dve osebi

Mijo Levačič – že 36 let zdravljeni alkoholik. Njegova odvisnost se je začela že v otroštvu. "Spomnim se, da sem vino, ki je bilo na mizi, prvič poskusil pri 14 letih." Po osnovni šoli je prišel v Ljubljano, kjer je delal kot izolater. Takrat se je vse pogosteje srečeval z alkoholom, do 21. leta je postal že odvisen. "Žena me je prosila, da neham, obljubljal sem, da bom, vendar nisem zmogel." Postal je lovec, alkohol je bil vedno pri roki. Takrat so se začele prve zdravstvene težave – vnetje trebušne slinavke in rane na želodcu. "Zdravnik mi je rekel, naj neham, drugače bom res pristal na Žalah, a ga nisem jemal resno." Bile so stiske. "Večkrat sem poskušal storiti samomor, a sem se vedno izvlekel ven." V službi so njegov alkoholizem tolerirali. "Vsak dan sem vozil delavce 27 kilometrov. Razbil sem službeni avto."

Leta 1988 je bil nasilen do žene, kar ga je končno predramilo. "Pristal sem v baru, spil sem pol piva in sem si rekel, kaj tukaj počnem. Imam dom, ženo, dva otroka. Vstal sem in poklical prvo pomoč." Stran je vrgel alkohol, cigarete in pomirjevala. "Je treba malo trme, zavedanja, da tega ne potrebuješ, da lahko živiš, delaš in se veseliš. Ni alkohol vladar tebe, ampak si ti vladar samega sebe." Na začetku se je pet let boril z drugimi, ki so ga hoteli zvabiti nazaj v pitje. Vrnil se je namreč na isto delovno mesto, a zdaj trezen.

Da bi pomagal drugim, je z Natašo Sorko soustanovil društvo Žarek upanja in postal laični terapevt. Pot se je začela z ozaveščanjem otrok v šolah. "Da vsi spoznajo, da je pot odvisnosti od alkohola trnova, a je potem luštno. Vsak dan preži na nas, prvi kozarec nas lahko odpelje nazaj." Po 20, 30 letih abstinence si nekako trden. "Nekdo lahko abstinira 18 let, pa začne nazaj s pitjem." Najmlajši v društvu je star 22 let, najstarejši 83. Kdo daje otrokom za piti? Stari starši in starši, opozarja Levačič. "Mi je ati dal, da poskusim peno na pivu, pa sem spil celo pivo." Imajo 14 skupin oz. 127 uporabnikov, skoraj vsi rečejo, da se je tako začelo.

Odrasel človek popije 9,7 litrov čistega alkohola

Lani je povprečen odrasel Slovenec – starejši od 15 let – popil 9,7 litrov čistega alkohola. Največ piva, sledi vino in žgane pijače. Če bi to pretvorili v pijače, bi to v povprečju pomenilo 97 litrov piva, 35,5 vina in 3,5 litra žganih pijač na odraslega. Temu moramo prišteti še dva litra neregistrirane porabe. 20 odstotkov odraslih sicer alkohola ne pije."Uradna poraba je nekaj, ampak koliko je domače pridelave. Zadnjič mi je eden v skupini razlagal, da je 80 litrov žganja skuhal in ga je sam spil. Tukaj se moramo zamisliti," opozarja Levačič.