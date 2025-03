Romantične prevare: usodna vez z namišljenim vojakom, ki jo je izsiljeval za denar

Dogodek, ki je pretresel družino, pripoveduje Ema. "Pred petimi leti si je moja babi vzela življenje." Stara je bila 68 let. Niso vedeli, zakaj. "Ko so prišli kriminalisti, so rekli, naj preverimo njen telefon in sporočila. Takrat smo videli, da v ozadju tiči dolga zgodba, ki se je pletla pol leta." Dopisovala si je z moškim, šlo je za prevaro. Pogovarjala sta se tudi preko video klica. "Dopisovala sta si skoraj cele dneve. Gora enih sporočil, prošenj za denarno pomoč, neke čustvene manipulacije, grožnje s smrtjo." Po več nakazilih je znova prosil za denar, da bi prišel do nje. Do takrat mu je nakazala 30.000 evrov. Njegovo zadnje sporočilo pa: "Če mu ne bo nakazala še več denarja, bo umrl na tisti ploščadi. Babi takrat ni imela več denarja." Goljuf je takrat prekinil komunikacijo, zato je bila babica prepričana, da je zakrivila njegovo smrt. Tri dni po smrti babice jo je ponovno kontaktiral.

Emina babica ni osamljena žrtev. Ema pripoveduje, da se je kasneje pogovarjala še z drugimi žrtvami. "Bili so klici na pomoč, mi lahko še enkrat poveste, kaj se je zgodilo, mi lahko pokažete komunikacijo, mislim, da gre za isto stvar." Scenariji so enaki. "Včasih gre za nekega mornarja, včasih za vojaka, sporočila so enaka." Ema želi preprečiti podobne tragedije, zato o boleči družinski zgodbi tudi pripoveduje, da bi ozavestila čim več ljudi. "Če bi šlo samo za denar, to je najmanjša stvar, če bi jo lahko ohranili pri življenju, to je bilo tisto, kar je na koncu največ vredno. Gre za čustveno manipulacijo osebe in posledica tega je, da dejansko nekdo to stori iz žalosti in obupa in tu so te prave posledice."

Boli jo, ko sliši namigovanja, da nasedejo samo starejše osamljene ženske. V takih trenutkih moramo ostati ljudje. Vsak je lahko osamljen in nepreviden. "To se lahko zgodi vsakemu izmed nas, naši babici, našemu stricu, teti, konec koncev tudi nam, mladim."

Dvakrat več romantičnih prevar kot pred petimi leti

Vedno več ljudi je ogoljufanih v romantičnih prevarah. Lani je bilo 46 ogoljufanih, goljufi so jih okradli za 570 tisoč evrov.