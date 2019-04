Zavarovalniški strokovnjak: Bilo je enostavno preveč dejavnikov, ki so bili skregani z logiko

Gospod Peršak, vi ste že takrat sumili, da gre za umor in ne za nesrečo. Dejali ste, da je zgodba Abramova za lase privlečena. Zakaj?

V svoj dom sta nas sprejela užaloščena starša pokojne Sare. Skrušen oče v solzah razlaga, da šele sedaj verjame, da je Abramov načrtno umoril njuno hčer. Pravi, da so mu doma vsi nasedli, da jo je imel rad, da je bila nesreča, a da zdaj vidijo, da je bila vse to laž.

Drži. Preprosto, ker je bilo preveč indikatorjev, da je to nemogoče, torej, da bi se zgodilo kot je bilo povedano. Da bi se čistilo ali da bi se zataknil naboj, enostavno ni verjetno. V takem primeru se poišče varno smer, prostor kjer ni nikogar in se naboj odstrani. Bilo je enostavno preveč dejavnikov, ki so bili skregani z logiko. Vsak opravi tečaj varnega ravnanja z orožjem, kjer nas tudi podučijo o tem, kako v takih primerih ravnati.

Zakaj takrat policija ni sledila vašim sumom, da ni šlo za nesrečo?

Policija je bila obveščena in je tudi sumila v tej smeri, a dokler niso imeli dovolj gradiva, da bi ga lahko nedvoumno uporabili za presojo dejanja, kot ga presojajo zdaj, torej kot umor. To je enako kot kuhanje – če ni dovolj začimb, sestavin, jed ni užitna. Mora biti tako pripravljeno, da gre na sodišču skozi.

Oče umorjene Sare pravi, da je bilo na zavarovalnico veliko klicev. Se jih spomnite? Kaj jih je zanimalo?

Same vsebine ne poznamo. Klici so bili predvsem v zvezi z reševanjem škodnih primerov. Ne vemo, kdo je klical. Predvidevamo da Sebastjan Colarič, žal tega pa ne moremo potrditi, ker je minilo preveč časa.

Nekaj zavarovalnic je takrat izplačalo odškodnino zaradi nesrečne smrti Sare. Kaj zdaj ta vložitev kazenske ovadbe pomeni za dokončno izplačilo odškodnine?

Samo dejanje in vložitev ovadbe za umor ne pomenita praktično nič, ker če je sklenila polico Sara in je upravičena mama, niso storile nič narobe. Druga stvar pa je možnost regresa zoper storilca, toda kaj naj mu pa vzamemo?