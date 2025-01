Zavetišča: deponija za živali, ko se jih naveličamo?

Zakaj je stanje v zavetiščih alarmantno? V Sloveniji za zapuščene živali skrbi 16 zavetišč. Prostora imajo za skoraj 700 mačk in 400 psov. Občutno premalo, če je bilo leta 2023 v zavetišča sprejetih več kot 1.572 psov in skoraj 9.897 mačk. Sicer je približno polovica psov izgubljenih in se vrnejo nazaj k svojemu lastniku, med zavetiščnimi mačkami je približno 60 odstotkov prostoživečih in jih zavetišče po sterilizaciji ali kastraciji vrne v okolje, ocenjujejo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Denimo, lani so v Zavetišču Ljubljana sprejeli 369 psov in 2266 mačk, od tega je bilo 87 odstotkov zapuščenih psov in 98,6 odstotka zapuščenih mačk. V Mačji hiši so sprejeli preko 1000 živali, v veliki večini mačk. "V primerjavi z mačkami je psov bistveno manj, mačke so največji problem," pojasnjuje Helena J. Hacin . Ne glede na to, kako uspešni so pri oddaji v nove domove, so prezasedeni in imajo preveč prošenj za sprejem v zavetišče.

Sicer je interes za posvojitve dober. Lani so v ljubljanskem zavetišču oddali 128 psov, 608 mačk in 9 drugih hišnih živali. Pet odstotkov ljudi psa, ki so ga posvojili, vrnejo nazaj v zavetišče. "Je veliko zapuščenih živali, tudi kar nekaj odvzemov s strani veterinarske inšpekcije, tako da smo v zadnjih dveh letih zavetišča precej zapolnjena," pojasnjuje vodja zavetišča Tanja Ferenčak . Leta 2022 so inšpektorji odvzeli 237 psov, leta 2023 pa 274. Lani so imeli v ljubljanskem zavetišču 33 odvzetih psov.

Ni prav, da se zavetišča tretirajo kot deponija za živali, ko se jih naveličamo, je neposredna Barbara Mihelič , direktorica ljubljanskega zavetišča. "Zavetišča bi morala biti v primeru višje sile, veliko ljudi živi samih, ali zbolijo, odidejo v dom, umrejo in ne morejo sami poskrbeti za žival. " Kapacitet je premalo. "Če imaš enega zaposlenega za 20 psov, v praksi pomeni, da ima oskrbnik v zavetišču na psa 20 minut časa. Nesocializirana žival ni zanimiva za posvojitev in potem ostajajo leta in leta, poskusimo jih oddati in pridejo nazaj. Primanjkuje strokovnjakov, ki bi živali resocializirali." Nimajo vse občine urejene javne službe. "Vsako zavetišče sprejme živali, za katere ni dovolj mest. Če matično zavetišče nima prostora ali občina nima urejenega, potem inšpektor odredi, da gre žival v zavetišče, ki ima prosto mesto." Barbara Mihelič ocenjuje, da je okrog 40 odstotkov mačk med vsemi hišnimi ljubljenčki, psov je okrog 30, vseh ostalih pa 30 odstotkov.

In od kod dobijo zavetišča denar? Občine krijejo stroške zapuščenih živali prvi mesec, nato stroške prevzamejo zavetišča. Po štirih mesecih, če živali ne najdejo doma, za njih plačuje država. Lani več kot 1,7 milijona evrov. Ministrstvo za kmetijstvo zdaj predlaga, da bi občine stroške krile dva meseca, do 180. dneva država, potem pa 80 odstotkov zavetišča in preostalih 20 odstotkov država. "Ljubljanska občina je dober primer, da tudi za tisto, kar v zakonu manjka in škripa, poskrbi. Za žival mora biti vsak dan zagotovljeno vse. Ne moremo čakati na spremembe zakona in prosjačiti za donacije," opozarja direktorica Mihelič. Stroški morajo biti porazdeljeni med občine in državo, ne smejo biti preloženi na zavetišča, dodaja. "Je neustrezno in nezakonito."

Poslovni samomor za zavetišča

Po besedah Alenke Klemenčič, ki že 30 let šola pse v Pasji šoli Bajka, je financiranje zavetišč napačno zastavljeno, predvsem to, da je vmes 90 dni breme oskrbe živali samo na njih. "Vmes kaj: pes ne je, ne spi, se ga ne čisti? Zavetišča so podjetje, ki so naredila poslovni samomor v tistem momentu, ko so se odprla. Niso pridobitna dejavnost, denar vlagajo v živali. A nimajo prihodkov, kar mora občina narediti." Zapuščene živali so odgovornost države in celotne družbe.

'Si predstavljate, da bi zbirali prostovoljne prispevke za urgenco?'

Da se financiranje povečuje, je vsekakor pozitivno, ocenjuje Maša Cerjak Kastelic iz Društva za zaščito živali Ljubljana, ampak to še vedno ni dovolj, ker so zavetišča še vedno po določenih dnevih prepuščena sama sebi oziroma bo država sofinancirala 20 odstotkov. "Si predstavljate, da moramo zbirati prostovoljne prispevke, zato da lahko zdravniki na urgenci šivajo rane? Ne moreš priti v hotel in reči jaz bom 20 odstotkov plačal sam, 80 odstotkov je vaš strošek." Oskrba živali je breme nekaj entuziastov. "Če bi bilo financiranje zavetišč res tako zaslužkarstvo, kot nekateri trdijo, bi jih imeli bistveno več kot 16." Velik del bremena pa je prepuščen društvom.