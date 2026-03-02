Naslovnica
Dejstva

Zdravniki in medicinske sestre: kako je možno, da jih primanjkuje, če pa jih je vsako leto več?

02. 03. 2026 06.00

Avtor:
Maja Sodja
Zdravstvo

Število zdravnikov in medicinskih sester je podatek, ki ga mnogi radi navajajo. Še posebej, ko govorimo o težavah našega javnega zdravstva. A kaj nam ta podatek v resnici pove? In zakaj ga je za širše razumevanje sistemskega (ne)delovanja in pomanjkljivosti slovenskega javnega zdravstva nujno treba postaviti v kontekst?

Kje torej smo? Koliko zaposlenih v zdravstvu imamo? Po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije smo imeli na dan 1.8.2025 v Sloveniji nekaj manj kot 13 tisoč zdravnikov in zobozdravnikov. Nekaj več kot 9600 jih dela v zdravstvu, preostali drugje: na fakultetah, inštitutih, v tujini. Od 9612 je zdravnikov 7482. 7243 jih dela v javni zdravstveni mreži, 239 je čistih zasebnikov. V bolnišnicah je zaposlenih 4353, v zdravstvenih domovih 1978, koncesionarjev je 844 , 61 jih dela v zdraviliščih, 7 pa v posebnih socialnih zavodih.

Tematsko predvolilno soočenje nocoj ob 20.00 na POP TV

Tematsko predvolilno soočenje nocoj ob 20.00 na POP TV

Bolniki v primežu čakalnih vrst, prelaganjem odgovornosti in sistemom, ki jih pušča na cedilu. Strankarski interesi, reformne blokade, zaslužki. Zdravstvo za vse ali za izbrane?

Slovensko zdravstvo v krizi zaupanja, kadra in časa. 

Več bolnikov + starejši bolniki + premalo kadra + več pričakovanj = večji pritisk

Podatki kažejo tudi, da se število zdravnikov v zadnjem desetletju vztrajno povečuje. Leta 2015 jih je bilo nekaj manj kot šest tisoč, lani nekaj manj kot 7500. Ko aktualni in pretekli predsedniki vlad torej govorijo, da se je v njihovih mandatih število zaposlenih v zdravstvu povečalo, imajo prav. Ni pa povečanje števila zdravstvenih delavcev pomembno vplivalo na izboljšanje razmer. Pritisk na zdravstvo namreč narašča iz več razlogov, ki se seštevajo. Ne gre torej za en sam problem, pač pa za kombinacijo demografije, pričakovanj in organizacije sistema. Ker se prebivalstvo stara, starejši ljudje potrebujejo več zdravstvenih storitev, pogosteje in dlje časa. Več je kroničnih bolezni (sladkorna, bolezni srca, demenca), ki zahtevajo stalno obravnavo, ne pa le enkratnega posega. Ker več znamo, tudi več zdravimo. Medicina je namreč pri mnogih boleznih tako napredovala, da so nekoč neozdravljive, smrtne bolezni postale kronične in z redno ter ustrezno obravnavo obvladljive. To pomeni tudi več diagnostike, terapij, zdravil in spremljanja, posledično pa več dela in stroškov. Glede na potrebe je zdravnikov, medicinskih sester in drugega osebja premalo. Del kadra se upokojuje, mlajši pogosto odhajajo v tujino ali v zasebni sektor. Tisti, ki ostanejo v javnem, pogosto izgorevajo, kar lahko pomeni dolgotrajno odsotnost. Na preobremenjenost predvsem na sekundarnem nivoju vpliva tudi slabša dostopnost do primarnega zdravstva. In ko ni osebnega oziroma družinskega zdravnika gredo ljudje na urgenco in k specialistom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu, da absolutna številka raste, smo še vedno pod povprečjem OECD držav po številu zdravnikov na prebivalca. Leta 2025 smo imeli 3,5 zdravnika na 1000 prebivalcev, OECD povprečje je 3,9. Naši severni sosedi jih imajo 5,3, Norvežani 5,1, Španci 4,6. Pri medicinskih sestrah so podatki bolj vzpodbudni. Imamo jih 10,5 na 1000 prebivalcev, medtem ko je OECD povprečje 9,2. Za Slovenijo kljub temu to ne pomeni nujno boljše razporeditve, saj je pogosto njihova obremenjenost in razporeditev po regijah neenakomerna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razpoložljivi podatki o številu zdravnikov po regijah kažejo jasne razlike v razporeditvi zdravnikov po statističnih regijah, če upoštevamo gostoto zdravnikov na sto tisoč prebivalcev. Po podatkih NIJZ in Statističnega urada iz leta 2019 je največja gostota zdravnikov v osrednji Sloveniji, najnižja pa v primorsko notranjski regiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po podatkih matične zbornice manjka 1000 sester

Če imamo nekaj manj kot 7500 zdravnikov, imamo po podatkih Zbornice zdravstvene in babiške nege skoraj 9300 diplomiranih medicinskih sester, nekaj več kot 15 tisoč tehnikov zdravstvene nege, 2.858 zaposlenih v poklicu bolničar negovalec, 905 višjih medicinskih sester oziroma zdravstvenikov in 631 diplomiranih babic ali babičarjev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obremenitve zaposlenih v zdravstveni negi so velike, opozarja matična zbornica, kar je tudi razlog za odhod iz poklica. Kljub prej omenjenemu podatku za OECD, raziskave kažejo, da ima Slovenija največjo obremenitev diplomirane medicinske sestre s številom pacientov na izmeno izmed vseh zaposlenih. In ravno čedalje večje delovne obremenitve, neizpolnjevanje pričakovanj v kariernem razvoju, upokojevanje najštevilčnejše starostne skupine ter drugačne vrednote mladih, silijo tiste izvajalce zdravstvene in babiške nege, ki še vztrajajo v sistemu, v slabšo kakovost dela ali pa celo v iskanje priložnosti za zaposlitev v zdravstvenih zavodih z drugačnimi delovnimi pogoji ter v zapuščanje poklica. Poročali smo že o tem, da nekatere medicinske sestre rajši polnijo trgovinske police, kjer imajo za podobno plačilo bistveno krajši delovnik brez dežurstev, nočnih in vikendov. Nekatere pa priložnosti iščejo v tujini. Leta 2022 so 36 diplomiranim medicinskam sestram izdali potrdila o dobrem imenu, lani pa že 75-im. Število tistih, ki se želijo zaposliti v tujini raste tudi med zdravstvenimi tehniki. Pred štirimi leti jih je bilo 98, lani pa 173.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Zbornici zdravstvene in babiške nege ocenjujejo, da v Sloveniji primanjkuje približno 1000 medicinskih sester. Kako jih dobiti? Aktualno vodstvo ministrstva za zdravje je v začetku mandata ustanovilo sektor za kadre v zdravstvu in uvedlo nekaj ukrepov. Pripravili so štiri specializacije na področju zdravstvene nege in babištva ter razpisali 100 štipendij za področje zdravstvene dejavnosti. Da potrebe po poklicih s področja zdravstvene nege in babištva v zadnjih desetih letih zelo naraščajo, je na posvetu v Državnem svetu decembra lani dejala tudi generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc: "Če smo imeli na primer leta 2015 okoli 1000 potreb po strokovnjakih za zdravstveno nego, jih imamo zdaj že skoraj 4000." Strokovnjakinja za zdravstveno nego pri nas Brigita Skela Savič obtem pravi, da kadri iz zdravstvene nege odhajajo predvsem zaradi odnosov v zdravstvenih organizacijah in delovnih pogojev: "Gre za to, kakšni so odnosi v poklicni skupini, med poklicnimi skupinami, kakšna je spodbuda vodij, kakšno je vodenje v zdravstvenih ustanovah. Kar se tiče delovnih pogojev, pa je v ospredju predvsem možnosti kariernega razvoja, izobraževanja in avtonomije pri svojem delu." Rizična skupina za zapuščanje poklica so mladi, saj jih na visokošolskem študiju ne pripravijo na prehod v poklicno življenje, ob zaposlitvi niso deležni mentorstva in podpore, deležni so velikih obremenitev in ne vidijo kariernega razvoja. Med ukrepi za izboljšanje odnosov in delovnih pogojev stroka zato pričakuje usposabljanje vodij na vseh nivojih, optimizacijo razporejanja človeških virov in nadurnega dela, varne minimalne kadrovske standarde, formalno in neformalno izobraževanje ter preoblikovanje delovnih mest glede na potrebe delovnega procesa.

Poglejmo še podatek, koliko delavcev v zdravstveni negi je v mandatu aktualne vlade na novo vstopilo v sistem. Leta 2022 so izdali 790 odločb za vpis v register bolničarja negovalca in zdravstvenega tehnika, lani pa 775. Licenc za višjo ali diplomirano medicinsko sestro so pred štirimi leti izdali preko 1100, lani pa le 784.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V naslednjem desetletju bo odšlo skoraj deset tisoč zdravstvenih delavcev. Kako privabiti nove?

Da so ukrepi zares nujni potrjuje tudi projekcija, da naj bi slovenski javni zdravstveni sistem v prihodnjih desetih letih zapustilo nekaj manj kot 10 tisoč zaposlenih. Na ministrstvu za zdravje so napovedali, da bodo zasnovali posebno organizacijsko enoto, ki bo skrbela za prilagoditev zdravstvenega sistema prihodnjim izzivom in izboljšanje kadrovske podobe. Poleg že omenjenega staranja prebivalstva najbolj skrbi, da mlade zdravstveni poklici ne zanimajo z izjemo poklica zdravnika. Glede na demografske kazalnike naj bi do leta 2034 iz sistema odšlo 4146 tehnikov zdravstvene nege, 1942 zdravnikov in 1017 diplomiranih sester, navaja ZBZN, kar pomeni, da bo, opozarjajo, v posameznih profilih glede na trende prihodov v sistem zmanjkalo tudi več sto ključnih kadrov na leto.

Zdravstvo za vse ali za izbrane?

O kadrovski krizi bomo govorili tudi v nocojšnjem predvolilnem soočenju v živo iz UKC Ljubljana. V našo največjo bolnišnico, ki simbolizira slovensko javno zdravstvo, smo povabili predstavnike osmih političnih strank, ki jim povprečje zadnjih treh javnomnenjskih raziskav napoveduje preboj v parlament. Z nami bodo Tamara Kozlovič - Gibanje Svoboda, Jelka Godec - SDS, Matej Tašner Vatovec - SD, Biserka Marolt Meden - Levica, Tina Bregant - NSi, SLS, Fokus, Tadej Ostrc - Demokrati Anžeta Logarja, Jasmin Feratović - Pirati, Sabina Senčar - Resni.ca.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
02. 03. 2026 08.20
Za brezplačno zdravstvo nam vsak mesec trgajo 13% plače. Plus 2% dolgotrajna oskrba, ki ne deluje. Plus 39,36 evra za "ukinjen" obvezni prispevek. Čakalne vrste pa daljše kot prej. Kako bo Kozlovič to pojasnila?
Odgovori
+1
1 0
GDHooligansFuzine1994
02. 03. 2026 08.19
Ko sem slisal Mafijca Od Tince da je vec zdravnilov in swster sem se pokakal od smeha. Prszem . Vsi ki boste volili naj vam roka zamrzne tistih 2 min
Odgovori
0 0
Petur
02. 03. 2026 08.17
ker gre denar za socialo v vrečah v davčne oaze..včasih je na veliko zadostoval za zdravstvo in šolstvo,čnejšo vojsko....za najmo
Odgovori
0 0
proofreader
02. 03. 2026 08.17
Od včeraj plačujemo več za ukinjeno dopolnilno zavarovanje. Bravo, lažnivi Golob.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
02. 03. 2026 08.14
Če boste preveč kritizirali Goloba vam bo poslal policijo in izbrisal profil.
Odgovori
+2
2 0
Julijann
02. 03. 2026 08.12
Številke in statistika! Vemo kako se lahko vse to preobrača. In vsak jih lahko uporablja po svoji " metodi".
Odgovori
+1
1 0
proofreader
02. 03. 2026 08.12
Od vlade ki tako zavzeto zagovarja evtanazijo res ne moreš pričakovati, da bo imela interes izboljšati zdravstvo.
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
02. 03. 2026 08.21
Se vidi, da tud prebral nisi zakona takrat. Evtanazija in PPKŽ sta dve različni stvari. Ampak, sej drugega od SDSovca ne moreš pričakovat. vas poznam u nulo. Sem prov opazoval v firmi, kdo je najbolj nepismen in kam je bolj usmerjen. Rezultati seveda niso presenetljivi. Ampak v redu, da se ne strinjaš s tem, ker menda bog tako pravi. Ampak, da pa za une umetnike glasuješ za državno neugoden zakon, kar se financ tiče, to je pa višek. Da slepo slediš enemu voditelju, in da ama ništa ne prebereš, kaj se v tvoji okolici dogaja, to je pa ovčarstvo prve klase.
Odgovori
0 0
proofreader
02. 03. 2026 08.11
Ko je bil Golob v UKC so eno dvigalo rezervirali samo zanj. Ostali pa naj se znajdejo kakor se znajo.
Odgovori
+1
1 0
Maček
02. 03. 2026 08.11
3.2 zdravnika na 1000 imamo. Tako bo, dokler bodo plače take, kot so. Glavno, da so si poslanci dvignili iz 4.1k€ na 6+k€... Zakaj se nihče ne spravi na zavarovalniško mafijo? Tam se kreira vse. Plače in čakalna vrsta. Kako smo kot narod lahko tako butasti, da to dopuščamo?
Odgovori
+1
2 1
proofreader
02. 03. 2026 08.16
Misliš ZZZS?
Odgovori
0 0
proofreader
02. 03. 2026 08.10
Golobovi so napadali najbolj pridne, da delajo tudi popoldne. V državnem zdravstvu pa jim niso zagotovili ustrezno plačanega osebja. Noro.
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
02. 03. 2026 08.08
O fino, glavni akterji zdravniških lobijev privatnih bojo, bosta na soočenjih; Bergantova in Osterc. Ne jamrajte o kakršnihkoli reformah, ker jih ne marate. Evo vam reforme s Prevolnikovo in že močan lobij plačuje Demokrate. Že ime pove, da je lobistični privesek SDSu, privat stranka Logarčka....itak kdo mu je dal keš za vse tole? Bitenci in podobni. Primite se za denarnice, če jih boste izvolili, ampak to se dela počasi, da ne dojamete, ker hitra sprememba bi pomenila ulico.
Odgovori
-1
1 2
motorist_mb
02. 03. 2026 08.07
Tud v domu pravijo ni osebja pa bil na obisku tete in naenkrat priletelo 5 kom 😂
Odgovori
+3
4 1
proofreader
02. 03. 2026 08.07
Golobovi niso uspeli izpeljati niti e-izvidov. Evropski denar je ostal v Bruslju.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
02. 03. 2026 08.06
Samo da se Golobov škodljivi režim odstrani z oblasti in se prične dejansko krajšati čakalne vrste.
Odgovori
+4
4 0
motorist_mb
02. 03. 2026 08.07
👏👏👏
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
