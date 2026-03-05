Zdravstvo v volilni kampanji: kaj drži in kaj ne?

Koliko več je zdravnikov?

Matej Tašner Vatovec iz Socialnih demokratov je dejal, da "stvari niso rožnate, daleč od tega, imamo pa več zdravnikov, mislim, da 400 v zadnjih štirih letih, od začetka mandata."

Po podatkih NIJZ je bilo 1. junija 2022 v Sloveniji zaposlenih 6.929 zdravnikov, 1. januarja letos pa 7.495, kar pomeni 566 zdravnikov več.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ker ni 400 zdravnikov več, ampak 566, izjava Vatovca ne drži.

Prihodki zdravstvene blagajne

Dr. Tina Bregant je dejala, da "dajemo ZZZS dovolj sredstev" in da so se ta v zadnjih štirih letih povečala "z 3,2 milijarde na 6 milijard, po projekcijah celo 7 milijard v letu 2026."

Podatki o prihodkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki so nam jih poslali iz ZZZS, kažejo drugačno sliko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Leta 2022 so prihodki znašali 3,9 milijarde, leta 2025 5,8 milijarde, projekcija za letošnje leto je, da bodo prihodki znašali 6,2 milijarde za obvezno zavarovanje.

Ker je Bregant navajala zneske, ki za več sto milijonov odstopajo od podatkov zavoda, smo njeno izjavo označili, da ne drži. Dodajamo tudi pojasnilo zavoda, ki v zneske, ki so nam jih posredovali, ne prišteva sredstev iz dolgotrajne oskrbe. "ZZZS izvaja dve ločeni obliki zavarovanj in posledično ima tudi dva strogo ločena računa, in sicer posebej za zdravstvo (obvezno zdravstveno zavarovanje) in posebej za dolgotrajno oskrbo. Posledično ločeno vodimo tudi prihodke in odhodke."

Izgubljen evropski denar?

Po besedah Jelke Godec iz Slovenske demokratske stranke "je ta vlada zamudila in tudi nekaj denarja vrnila v Bruselj. Ni izkoristila tega denarja za negovalno bolnišnico v Mariboru, za infekcijsko bolnišnico v Mariboru, za Negovalno bolnišnico v Novem mestu, za celotno energetsko obnovo stavbe v kateri smo danes. Žal je ta vlada zamudila vlak za ta nepovratna sredstva, in zdaj gradijo to iz državnega proračuna, torej plačujejo davkoplačevalci."

Za energetsko sanacijo UKC Ljubljana je bilo sprva predvidenih 41,7 milijona evrov, a so se pojavile zamude pri pripravi projektne dokumentacije, usklajevanju glede obsega del in pridobivanju dovoljenj. Zato bo sanacija financirana iz proračuna, evropski denar pa je ministrstvo porabilo za nabavo medicinske opreme za javne bolnišnice, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. Največ - 14,3 milijona je dobil ljubljanski UKC. Najdražji kos opreme je navigacijski sistem pri endoskopiji za 1,8 milijona. Del denarja za sanacijo so prerazporedili tudi za nov logistični center NIJZ. Objekt za ureditev novega logističnega centra NIJZ je bil kupljen januarja 2023. Vir financiranja je v okviru evropske kohezijske politike 2014–2020, realizirana so bila sredstva iz sklada ESRR v višini 1.550.000 evrov za nakup stavbe. Vrednost javnega naročila je 3,1 milijona evrov. Predvidoma bo center končan septembra 2026.

Projekt izgradnje infekcijske klinike v Mariboru je bil sprva vključen v načrt za okrevanje in odpornost in predviden za financiranje v višini 50 milijonov evrov evropskih sredstev, vendar bi se moral zaključiti do julija 2026. Zaradi zamud in tveganja, da ne bi bil pravočasno končan, je vlada evropski denar preusmerila v izgradnjo Medicinske fakultete v Ljubljani, ki je imela že izdano gradbeno dovoljenje, kar je omogočalo takojšen začetek del in s tem izpolnjevanje časovnih zahtev za evropska sredstva. Izgradnja infekcijske klinike v Mariboru bo financirana iz državnega proračuna.

"Evropska sredstva torej niso izgubljena – niti za zdravstvo, temveč zgolj preusmerjena," pojasnjujejo na ministrstvu in še dodajajo, da doslej "ministrstvo še ni zamudilo z nobenim izmed mejnikov načrta za okrevanje in odpornost, niti ni izgubilo načrtovanih sredstev evropske kohezijske politike, saj je s pravočasnimi preusmeritvami in spremembami uspelo sredstva obdržati na ministrstvu in jih namenilo za projekte, ki so bili izvedljivi v danih rokih." Drži pa, da se nekateri projekti, kot trdi Godec – med njimi energetska sanacija UKC Ljubljana in mariborska infekcijska klinika – ne financirata več iz evropskih virov, temveč iz državnega proračuna. Zato smo izjavo ocenili kot previdno.

Glede črpanja sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost smo se obrnili tudi na ministrstvo za finance. Sloveniji je do konca leta 2026 na voljo 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev in po trenutnem NOO 526 milijonov evrov posojil evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Države članice sredstva iz bruseljske blagajne prejmejo, ko uspešno izpolnijo mejnike/cilje na načrtovanih reformah in naložbah. Slovenija je do zdaj prejela skupaj 1,54 milijarde evrov razpoložljivih sredstev, od tega 1,07 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 0,47 milijarde evrov posojil. "Slovenija je prejela maksimalno možno izplačilo vseh zahtevkov, ki jih je poslala v Bruselj, saj je izpolnila vse z njimi povezane mejnike/cilje. Sredstev ji ni bilo treba vračati. Slovenija lahko še vedno prejme vsa preostala razpoložljiva sredstva."

Poročilo o korupcijskih tveganjih iz leta 2007?

Tamara Kozlovič iz Svobode je izpostavila, da je potrebno razmejiti javno in zasebno delo, predvsem v javnih zavodih. "Korupcijska tveganja je KPK že leta 2007 izpostavila v svojem poročilu kot velik problem. Mi smo poročilo dali iz predala in smo ga začeli reševati."

KPK res že dolgo opozarja na korupcijska tveganja pri prepletanju javnega in zasebnega v zdravstvu, vendar ne drži, da bi šlo za posebno poročilo iz leta 2007, kot je bilo rečeno. KPK nam pojasnjuje, da je takrat izdajala predvsem načelna mnenja, ne tematskih poročil, in sama komisija ne more potrditi, na kaj naj bi se izjava Kozlovič nanašala. Na KPK pa potrjujejo, da je komisija na ta tveganja opozarjala večkrat v kasnejših letih, med drugim v sistemskem načelnem mnenju iz leta 2014 in v analizi iz leta 2025. Zato smo izjavo Kozlovič označili kot previdno.

Koliko koncesij?

Biserka Marolt Meden iz Levice je Tadeja Osterca vprašala, zakaj je v času njegovega delovanja na ministrstvu prihajalo do podeljevanja koncesij, medtem ko v zadnjih treh letih pod ministrico Valentino Prevolnik Rupel iz Gibanja Svoboda ni bila podeljena nobena.

Trditve Marolt Meden smo preverili na ministrstvu za zdravje, ki koncesije podeljuje. "V mandatu ministrice dr. Valentine Prevolnik Rupel so bile podeljene le koncesije za programe, ki so bili vrnjeni zaradi upokojitev oz. prenehanja opravljanja dela, torej novi programi v okviru koncesij niso bili podeljeni," so nam odgovorili z ministrstva. Podeljene so bile tri koncesije na področju čeljustne in zobne ortopedije, tri na področju parodontologije ter ena na področju maksilofacialne kirurgije. Ministrstvo za zdravje na področjih specializirane zdravstvene dejavnosti (oftalmologije, psihiatrije, interne medicine s pnevmologijo, pediatrične alergologije, klinične psihologije) in zobozdravstva (zobne bolezni in endodontija) ni izbralo nobenega ponudnika in je ustavilo postopek za podelitev navedenih koncesij.

Ker sedanja ministrica ni podelila nobenih novih koncesij, izjava Meden Marolt drži. Dodajamo še, da je bilo v času mandata Danijela Bešiča Loredana, ko je bil državni sekretar Tadej Osterc, sicer zobozdravnik, zaposlen v UKC Ljubljana in v zasebni ambulanti, dodeljenih osem koncesij na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti in tri koncesije na področju oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti.

Koliko investicij v UKC Ljubljana?

Kozlovič je na soočenju izpostavila, da so v tem mandatu vlagali rekordna sredstva v zdravstveno infrastrukturo in da so UKC Ljubljana namenili 330 milijonov investicij, ki danes potekajo v tej zgradbi.