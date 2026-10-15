Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Dejstva

Koliko postopkov lahko preživi župan?

Ljubljana, 15. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 8 min branja 0

Avtor:
Miha Drozg
Župani

Kazenske ovadbe, kriminalistične preiskave, sodni postopki, v nekaterih primerih celo pravnomočne obsodbe. Pa vendar številni slovenski župani ostajajo na položajih in znova dobivajo zaupanje volivcev. Kdo je rekorder po številu postopkov? Kateri župani so bili pravnomočno obsojeni? Kaj dolgotrajni postopki pomenijo za občine, ki jih vodijo?

Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković je bil v šestih sodnih postopkih, odprta sta le še dva. Ostali so se končali v njegovo korist. Na sodišču se tako zagovarja zaradi očitkov o domnevni goljufiji pri pridobitvi evropskih sredstev za gradnjo športnega parka Stožice in domnevnih nepravilnosti v tako imenovani zadevi hladilna strojnica. Prvi med osumljenimi pa je tudi v postopku, kjer mu tožilstvo med drugim očita dajanje podkupnine in napeljevanje k zlorabi položaja. Sodišče o zahtevi za uvedbo sodne preiskave še ni odločilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sodišče je edini kraj, kjer lahko dosežem svojo pravico," že ves čas vztraja Zoran Janković. "Ker drugače nam ostane ulica, kdo je hitrejši, kdo je močnejši. Jaz ne želim živeti v takšni državi. Moj nabiralnik je velik, vedno dvigujem pošto in nikoli nisem manjkal. Kadar me vabijo, pridem. Sodišče je kraj, kjer lahko povem svoje in kjer lahko svoje povejo tudi priče."

Ob tem zagotavlja, da bo v primeru morebitne obsodbe takoj odstopil. "Da, vztrajam na tem. Vsaka pravnomočna sodba zame pomeni konec kariere na tem področju."

Vrnitev županskih veteranov

Na lokalni politični parket se medtem vračata županska veterana, ki sta bila v svojih dolgoletnih županskih mandatih večkrat na sodiščih – Bojan Šrot in Boris Popovič. Popovič, ki je koprsko občino vodil 16 let, pred osmimi pa stolček izgubil, se za županski mandat zdaj poteguje v Izoli. "Ljudje me poznajo in vedo, kaj točno bodo dobili. In zaradi tega me tudi hočejo, imam občutek. Kaj je res, bomo pa videli 15. novembra," napoveduje Popovič. Med županovanjem v Kopru je bil sicer, kot trdi sam, v kar 47 sodnih postopkih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Takoj, ko sem postal župan, je že direktor policije podpisal vse ukrepe proti meni; sledenje, prisluškovanje," pripoveduje danes. "In to za kriminal na občini. Jaz takrat nisem niti vedel, kje je občina. Kar naenkrat so me napadli, ko so videli, da sem zmagal."

Pravnomočno je bil Popovič obsojen zaradi razžalitve, vse ostale zadeve, kjer je bil obtožen zlorabe položaja, davčne zatajitve, ponarejanja listin in nevestnega dela v službi, so bodisi padle bodisi kasneje zastarale.

Bojan Šrot, ki je županski stolček po skoraj četrt stoletja izgubil pred štirimi leti, se je kot celjski župan znašel v treh sodnih postopkih, večkrat je bil tudi ovaden.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ovadb je bilo toliko, da jih ne znam niti prešteti," pripoveduje. "Mislim, da je nekoč nekdo spisal 11 ovadb hkrati, pa iz tega ni bilo nič." Trikrat so mu tudi sodili. "V vseh primerih sem bil oproščen, vsi so bili odmevni, noben ni zastaral. Šlo je za te postopke predvsem v prvem in drugem mandatu. Jaz mislim, da je bil takrat cilj, da me s temi postopki diskreditirajo in vplivajo na odločitve volivcev."

Če se nekdo znajde v postopku, to sicer še nič ne pomeni, je prepričan Šrot. "Če pogledate na kakšna družbena omrežja, se tam zoper ljudi, ki niso javno izpostavljeni, tudi marsikaj napiše in govori. Za javne osebe se pač vloži anonimna ovadba in kolesje se zažene. Ponavadi iz tega ni nič. Pri ljudeh se pa ustvarja vtis, da je pri vodenju države, pri vodenju lokalne skupnosti vse narobe."

Ko volivci odločijo drugače

V zadnjih 15 letih je bilo pravnomočno obsojenih najmanj 6 županov, v tem mandatu eden. Francu Šlihthuberju, ki je vodil občino Gornji Petrovci, je sodišče zaradi oškodovanja upnikov prisodilo 14 mesecev zapora. Šlihthuber, ki mu je zaradi kazni prenehal županski mandat, skuša zdaj doseči, da bi kazen prestajal v drugi obliki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred sedmimi leti je bil zaradi jemanja podkupnine v korist občine na 17 mesecev pogojne zaporne kazni obsojen župan Radelj ob Dravi Alan Bukovnik. "Boli. Verjamem v pravno državo, ampak boli," se danes spominja obsodbe. Obsojen je bil, ker je – tako sodišče – zavodu Domania iz Puconcev, ki je bil na občinskem razpisu izbran za koncesionarja za izvajanje pomoči na domu, postavil pogoj, da pred podpisom pogodbe kupi več občinskih poslovnih prostorov. Bukovnik vztraja, da je bil obsojen po krivici, češ da sodišče ni upoštevalo njegovega ključnega dokaza. "Najbolj me je razžalostilo to, da sem to svojo, po mojem mnenju še vedno neupravičeno sodbo, želel izpodbijati na vseh instancah. Najprej sem se pritožil na višje sodišče, kjer niso opozorili, da je kaj narobe in so sodbo potrdili. Potem sem se z zahtevo za varstvo zakonitosti pritožil na vrhovno sodišče, tam so naredili enako." Ustavno sodišče pa Bukovnikove pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker sodba po njihovem mnenju ni imela hujših posledic za pritožnika. "To je tisti del moje zgodbe, ki me še vedno boli," pripoveduje. "Ker če bi ustavno sodišče res preverilo, kaj se je dogajalo tukaj, potem bi zagotovo odločilo v mojo korist."

Ker je bila obsodba pogojna, Bukovniku ni bilo treba odstopiti z županskega položaja. Leta 2020 je, ker ga stranka ni več podpirala, izstopil iz SD. Dve leti kasneje je kandidiral in zmagal z več kot 70-odstotno podporo. Čez mesec dni se bo na lokalnih volitvah potegoval za svoj sedmi mandat.

Strožji filter za župane

Ne še na tokratnih, pač pa na prihodnjih lokalnih volitvah bo sicer za župane že veljal pogoj nekaznovanosti. Za županski stolček ne bo mogel kandidirati nekdo, ki je bil pravnomočno obsojen na najmanj enoletno nepogojno zaporno kazen. Januarja sprejete spremembe zakonodaje pa spreminjajo tudi prenehanje mandata županov, pojasnjuje dr. Marjan Kos z ljubljanske Pravne fakultete. "Po trenutni ureditvi je veljalo, da županu preneha mandat, če je pravnomočno obsojen na kazen zapora v trajanju najmanj šest mesecev. Po novi ureditvi, ki bo začela veljati marca 2027, pa velja, da mu preneha mandat, če je pravnomočno obsojen na kazen zapora v trajanju več kot eno leto za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je bilo storjeno naklepno." Takšna zakonodaja je bila sprejeta, še pojasnjuje Kos, ker želi slediti ureditvi, ki je splošna za vse funkcionarje in je bila sprejeta v okviru novega zakona o funkcionarjih leta 2025.

V zadnjih štirih letih so sicer zaradi različnih postopkov odstopili trije župani. Po obsežnih hišnih preiskavah, sumih več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj in 30-dnevnem priporu župan Moravč Milan Balažic. Februarja je županski stolček zaradi očitkov o dogovarjanju za intimna srečanja z mladoletniki zapustil župan Dornave Matej Zorko. Konec avgusta lani pa je po nesoglasjih in razdeljenosti občine zaradi vetrnih elektrarn odstopil župan Žetal Anton Butolen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Izjemno težko je pri nas vse delati po pravilih," sicer izpostavlja Bukovnik. "Ker izjemno težko spraviš stvari skozi, če delaš po pravilih. To ne pomeni, da greš čez, ampak pogosto predvsem župani hodijo po robu. In takrat njihovi nasprotniki začutijo, da se dogaja nekaj takšnega, kar ne sodi v zakonitost. In izkoristijo vsa sredstva za to, da skušajo župana in njegovo ekipo očrniti in mu s tem zmanjšati možnosti za naslednjo kandidaturo."

Pod lupo KPK

Devet aktualnih županov trenutno preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Najpogosteje – pojasnjuje predsednica komisije Katarina Bervar Sternad – gre za dve vrsti kršitev. "Pri prvem govorimo o kršitvi integritete zaradi prekoračitve pristojnosti, torej, ko župan, misleč, da ima več pristojnosti oziroma pravice posegati v delovanje tudi drugih organov, poskuša vplivati na odločitve v javnih podjetjih ali odločitve direktorjev javnih podjetij." V drugem primeru pa gre za situacije, ko občina najame odvetniško pomoč, hkrati pa ta ista odvetniška pisarna zastopa tudi župana v zvezi z opravljanjem njegove funkcije. Tukaj, pojasnjuje Bervar Sternad, pa lahko pride do konflikta interesov.

V preteklosti ugotovljene kršitve, pojasnjujejo na KPK, so se v velikem deležu nanašale prav na kršitve na lokalni ravni. "To gotovo kaže na to, da je težava na lokalni ravni. Ni pa to seveda žal omejeno zgolj na lokalno raven," dodaja predsednica komisije. "Ne glede na to, na kateri ravni se to dogaja in v kateri družbeni skupini, se na koncu s takšnimi ravnanji vedno pokaže škoda v javnih sredstvih, v dostopnosti do javnih storitev. In to je tisto, zaradi česar je takšna tveganja treba omejevati, takšne kršitve pa potem tudi ustrezno sankcionirati."

Med opravičili in izgovori

Težava, ki jo imamo pogosto v Sloveniji, je tudi prevzemanje odgovornosti. "To je zlasti posledica pretiranega enačenja funkcije z nosilcem funkcije. Nosilci funkcij to funkcijo preveč dojemajo kot neko svojo pravico in posledica tega je tudi nerazumevanje ali pa izogibanje razumevanju razlikovanja med pravno in politično odgovornostjo," pojasnjuje dr. Marjan Kos.

Po njegovem bi bilo zato smiselno, da ob pravnih sankcijah krepimo tudi druge instrumente, ki delno že obstajajo. "Kot na primer večje zahteve po transparentnosti vodenja postopkov, dostop do informacij javnega značaja, krepitev nevladnih organizacij. Specifično na področju lokalnih volitev ali lokalne samouprave se mi pa zdi, da je mogoče nek mehanizem, ki bi ga bilo smiselno uvesti in bi naslovil ali odpravil kar nekaj težav, omejitev števila mandatov za župane."

Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije pa dodaja: "Prevzemanje odgovornosti je tudi zgled. Če pa se nekdo znajde v kazenskih preiskavah, pa prepogosto slišimo, naj pristojni organi opravijo svojo dolžnost. To ni prevzemanje odgovornosti."

Dejstva

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Župani Lokalne volitve Slovenija Politika
24ur.com Osumljen, obtožen, obsojen, oproščen: kdo vse gre po županski mandat?
24ur.com Jankovićevo županovanje v znamenju afer: od Stožic do farmacevtke
24ur.com Ribniški župan: Skrbi me 'rok trajanja' zakona. Arčon: Učinke bomo spremljali in implementirali
24ur.com Občina – to sem jaz
24ur.com 'Smo pravna država in to pomeni, da nad vsemi vlada pravo'
24ur.com Nemirni jugovzhod: več policistov, župani pogrešajo učinkovitost sistema
24ur.com Sodniku službo, zaporniku prostost. O čem vse odloča predsednik republike?
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pet izgub, potem pa vedno znova isto vprašanje: "Kdaj bo otrok?"
Tako lahko okrepite imunski sistem svojega malčka
Tako lahko okrepite imunski sistem svojega malčka
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Tudi otroci, ki so odšli prezgodaj, so za vedno del družine
Tudi otroci, ki so odšli prezgodaj, so za vedno del družine
zadovoljna
Portal
"Bilo je divje": razkrila sta vroče podrobnosti romance
Dnevni horoskop: Vodnarji so radovedni, ribe poslušajo srce
Dnevni horoskop: Vodnarji so radovedni, ribe poslušajo srce
Kako izbrati deodorant? Dermatologinja pojasnjuje, na kaj biti pozoren
Kako izbrati deodorant? Dermatologinja pojasnjuje, na kaj biti pozoren
To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen
To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen
vizita
Portal
Nevarnosti mikroplastike v vročih napitkih iz lončkov za enkratno uporabo
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
cekin
Portal
548 evrov. Toliko lahko stane ena odločitev, ki jo sprejemamo vsak dan
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
moskisvet
Portal
Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
dominvrt
Portal
Največ umazanije v pralnem stroju pogosto ni tam, kjer mislite
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Ko je hladilnik skoraj prazen: preprosta jed iz jajc in čebule, ki nas reši lakote
Tadej in Anna navdušila sodnike ter si priborila mesto na balkonu
Tadej in Anna navdušila sodnike ter si priborila mesto na balkonu
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Strašljive zgodbe
Strašljive zgodbe
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009