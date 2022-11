Županski rekorder gre v pokoj, brez izbire v več občinah kot pred štirimi leti

Županske volitve pred štirimi leti so postregle z ekstremnimi razlikami v zmagah: ponekod so slavili z več kot 80 odstotki glasov, v Šmarjeških Toplicah pa sta zmagovalca odločila le dva glasova razlike. Kaj bo na letošnjih volitvah drugače, kje bomo gledali ponovitev obračuna? In za koliko se je povečalo število občin, kjer bodo volilci župana le dobili, ne pa izbirali?

Rekorder po dobljenem odstotku glasov na zadnjih županskih volitvah je Silvo Slaček, župan občine Sveta Ana v Slovenskih goricah. V prvem krogu je zanj glasovalo devet od desetih občanov (90,37 %). A Slaček na letošnjih lokalnih volitvah ni vložil vnovične kandidature, ker odhaja v pokoj. Le malenkost slabši izid je dosegel Dušan Skerbiš v občini Mirna – zmagal je z 88,97 odstotka. Letos bo izid izboljšal: protikandidata namreč nima. Na tretjem mestu je župan Moravskih Toplic Alojz Glavač s 85,32 odstotka. Letos so se mu po robu postavili štirje protikandidati.

Med mestnimi občinami je največji delež volilcev prepričal Aleksander Jevšek, skoraj tri četrtine (73,95 odstotka). Jevšek je bil 1. junija imenovan za ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, zato je moral odstopiti kot župan. Še en župan je moral odstopiti zaradi prevzema ministrskega položaja: Uroš Brežan se je odpovedal županskemu stolčku v Tolminu in odšel na Ministrstvo za okolje in prostor.

Zakon o nezdružljivosti funkcij določa, da župan ne more biti tudi minister ali poslanec. Če se odpove županskemu položaju, morajo v občini izvesti predčasne volitve – razen, če je do poteka mandata manj kot šest mesecev ali če se občinski svet odloči drugače. Od prvega junija, ko je bila imenovana vlada, do lokalnih volitev 20. novembra bo preteklo manj kot pol leta.

Jevška, sicer člana Socialnih demokratov, v Murski Soboti na županskem mestu nadomešča Zoran Hoblaj, ki pa letos ne bo kandidiral: SD pošilja v boj Damjana Anželja. Vodenje tolminske občine je od Uroša Brežana prevzela njegova svetnica Maša Klavora, ki pa se poteguje tudi za poln mandat. Preštevanje in tožbe v Šmarjeških Toplicah V Šmarjeških Toplicah je županski kandidat SDS Marjan Hribar prisegel konec januarja 2019, dva meseca po drugem krogu županskih volitev. Razlika v številu glasov je bila minimalna, Hribar je protikandidatko in dotedanjo županjo Bernardko Krnc, ki je kandidirala s podporo skupine volilcev, premagal le za dva glasova. Sprva je kazalo na izenačen izid – v tem primeru bi prvega človeka občine določili z žrebom. Po pritožbah, celo možnosti ponovitve drugega kroga na enem volišču in neuspešni tožbi na Upravnem sodišču, so Marjanu Hribarju priznali zmago: 1017 glasov je dobil, Bernardka Krnc, ki letos kandidira na listi Gibanja Svoboda, pa 1015. Več o tej in drugih županskih prigodah bomo pisali v prihodnjih dneh.

Najtesnejša odločitev v odstotkih je padla v Kopru: Aleš Bržan je premagal Borisa Popoviča s 50,03 odstotka ali sedemnajstimi glasovi razlike. Oba kandidirata tudi letos: Bržan s podporo Gibanja Svoboda, Popovič pa svoje stranke Koper je naš. Izbira med kandidatom Pisali smo o županih, ki nameravajo dobiti še osmi mandat – šest jih je. Svoje občine bodo, če jim bo uspelo, vodili vseh 32 let od ustanovitve leta 1994 dalje.

V kar četrtini občin volilci ne bodo imeli izbire – namesto seznama pretendentov za župansko mesto bo natisnjeno le eno ime. Leta 2018 so kandidati s 100 odstotki glasov – sicer ob različno visoki udeležbi – zmagali v 36 občinah. Letos v kar 48 izbire ne bo.

Podatki o kandidaturah niso dokončni, ker Državna volilna komisija seznam še osvežuje. Popoln naj bi bil do 4. novembra.