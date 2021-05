Dnevnim migrantom prekipelo: 'Včeraj sem čakal uro in pol, predvčerajšnjim dve uri in pol'

Z zmanjšanjem števila okužb in lepšim vremenom se počasi začenja tudi turistična sezona. Mejo s Hrvaško sicer prestopi precej manj ljudi kot v enakem času pred epidemijo, a za prestop čakajo precej dlje, sploh ob koncih tedna – vse zaradi dodatnih pregledov in kupa dokumentacije, povezanih s koronavirusom. Na Dragonji so čakalne dobe tudi več ur, dnevnim migrantom je zato že prekipelo. Zbrali so 500 podpisov in zahtevajo, da država ukrepa.

icon-expand