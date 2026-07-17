Desetletni Jaka Škof v ZDA prejel dolgo pričakovano gensko zdravilo

Iz Združenih držav Amerike pa nasmejane pozdrave pošilja 10-letni Jaka Škof, ki se bori z redko dedno boleznijo, duchennovo mišično distrofijo. Na kliniki na Floridi je prejel težko pričakovano zdravilo, za katerega je njegova družina morala zbrati dva in pol milijona evrov. Jaka se počuti dobro, upa, da mu bo zdravilo pomagalo in da bo končno zaživel brez bolečin.