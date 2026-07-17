Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

Desetletni Jaka Škof v ZDA prejel dolgo pričakovano gensko zdravilo

Kalifornija, 17. 07. 2026 21.08 pred 46 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Barbara Bašić
Jaka Škof

Iz Združenih držav Amerike pa nasmejane pozdrave pošilja 10-letni Jaka Škof, ki se bori z redko dedno boleznijo, duchennovo mišično distrofijo. Na kliniki na Floridi je prejel težko pričakovano zdravilo, za katerega je njegova družina morala zbrati dva in pol milijona evrov. Jaka se počuti dobro, upa, da mu bo zdravilo pomagalo in da bo končno zaživel brez bolečin.

Jaka Škof duchennova mišična distrofija zdravljenje ZDA dobrodelnost

Male tigraste kepice pokukale iz brloga: 'Prikupni, a niso za cartanje'

24ur.com Devetletni Jaka: Življenje z mišično distrofijo in boj za ozdravitev
24ur.com Matic je v ZDA končno prejel gensko zdravilo: počuti se odlično
24ur.com Do cilja še 700.000 evrov
24ur.com ZZZS zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jaka v ZDA
24ur.com Urban vse bližje zdravilu
24ur.com Sedemletni Teo zbolel za redko gensko boleznijo, pomagajo mu lahko v ZDA
24ur.com Po več kot letu dni negotovosti novo poglavje za malega Miloša
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Geniusslo
17. 07. 2026 21.36
Držimo pesti!
Odgovori
0 0
ina5785
17. 07. 2026 21.20
Dragi JAKA!! Kako srečna sem zate in ti iz srca želim, da POMAGA!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
"Moja najstnica noče več na družinske počitnice"
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Le streljaj od Slovenije vas čaka izlet, ki navduši vse generacije
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
Ščitnica po porodu: kako prepoznati poporodni tiroiditis?
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
5 stavkov, ki samohranilke zaboli bolj, kot si mislite
zadovoljna
Portal
"Nevidne trepalnice" so najbolj priljubljen poletni lepotni trend
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
David Amaro: 'To je bila neponovljiva izkušnja'
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Padec se je skoraj končal tragično, a hitro posredovanje igralca ji je rešilo življenje
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
Od najbolj osovražene ženske do kraljice
vizita
Portal
Grki v vročini prisegajo na ta preprost napitek: skrivnost je v eni nepričakovani sestavini
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Kaj pomeni povišan CRP? Kdaj gre za okužbo in kdaj za nekaj resnejšega
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
cekin
Portal
Kaj gost pričakuje za 120 evrov na noč? Gostje razkrivajo, kaj jih je pričakalo v apartmajih
Bo račun na blagajni spet šokiral? Strokovnjaki imajo neprijetno napoved
Bo račun na blagajni spet šokiral? Strokovnjaki imajo neprijetno napoved
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Skrivnost premoženja Bonnie Tyler: kako je hite pretopila v posle
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
moskisvet
Portal
Vplivnici doživljenjsko prepovedali vstop v fitnes: grozi ji še visoka denarna kazen
8 najlepših naravnih kopališč na svetu, ki jemljejo dih
8 najlepših naravnih kopališč na svetu, ki jemljejo dih
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Najlepša športna voditeljica Balkana navdušila v bikiniju
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
Ideja za poletno branje: Knjiga, ki vam bo odprla pogled v skrivnostni svet človeških možganov
dominvrt
Portal
Ideje za čaroben poletni kotiček: kako urediti romantičen balkon ali teraso?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Bo trata tako res bolj gosta in zelena?
Kako učinkovito zaščititi domači vrt pred klopi?
Kako učinkovito zaščititi domači vrt pred klopi?
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
Vsak večer storite eno preprosto stvar za čudovite hortenzije
okusno
Portal
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Sočna peciva z breskvami, ki vedno uspejo
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Gostje bodo navdušeni: tri sladice za popoln zaključek piknika
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
Hitra poletna večerja, ki nasiti za dolgo: potrebujete le nekaj preprostih sestavin
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Hitri in drzni 6
Hitri in drzni 6
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804