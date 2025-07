Ekstremni vročinski valovi in vremenske ujme v Sloveniji vse pogostejši

Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo vse daljša in intenzivnejša sušna obdobja, ki jim pogosto sledijo močna neurja. Ob tem suha tla ne morejo vsrkati večjih količin dežja, zato pride do hudourniških poplav, plazov in erozije. V zadnjih letih so v Sloveniji takšna neurja povzročila več milijonov evrov škode na stanovanjskih objektih, cestni infrastrukturi in gospodarskih poslopjih. Tudi letos smo že bili priča rekordnemu vročinskemu valu in neurju s točo, ki je ponekod poškodovalo strehe, razbijalo okna in uničevala fasade.

Dejstvo je, da vremenskih ujm ne moremo preprečiti, lahko pa z odgovornim preventivnim ravnanjem in pravočasnim ukrepanjem TUKAJ IN ZDAJ ter ustreznim zavarovanjem zmanjšamo njihov vpliv na naše domove in življenje.