Sladke obljube in grenki spodrsljaji kandidatov za evroposlance

"Zakupili smo najboljša oglasna mesta," se s fotografijo na Twitterju pohvali kandidat Nove Slovenije Žiga Turk . In še: "Kdo to pravi, da ima Nova Slovenija kombi, ki se vozi po državi?"

No, za 'špitcenkandidatko' slovenske in evropske levice Violeto Tomić , pa bi bilo po nedavnem intervjuju, ko je dejala, da bi morala Rusija glede vrnitve Krima imeti še en referendum, morda bolje, če bi se oglaševala samo doma.

Se pa Levice, kot kaže, doma bojijo socialni demokrati. Na Twitterju se številni namreč sprašujejo ali ji bivši predsednik parlamenta Milan Brglez z majico Che Guevare namerno krade volivce?

Volitve niso loterija, ob tem opozarjajo v SD. "Da lahko majhna Slovenija spreminja Evropo in da lahko spremenjena Evropa spreminja svet," pravi Tanja Fajon.

V nasprotju s Tomićevo, se bo kandidat liste SDS-SLS Franc Bogovič, da bi vas prepričal še v en mandat, raje držal domačega parketa. Da bi mu privoščili še tretji mandat, pa vam izkušeni Milan Zver v EU celo obljublja pet milijonov kvalitetnih novih delovnih mest. Na izkušnje stavi tudi Desus ki vztraja, da je vaš človek v Bruslju Igor Šoltes. "Ni vseeno, kdo gre v Bruselj in zastopa tudi slovenske interese," pravi nosilec evropske liste Desusa.

Pet let je zastopala avstrijske interese, pa interese zamejskih slovencev, a ker v stari stranki ni bila več dobrodošla, bi Angelika Mlinar zdaj zastopala slovenske: "Tako kot se jaz doma borim za ljudi, posebej za upokojence, tako se bo Angelika v Bruslju borila za nas," ji podporo izkazuje Alenka Bratušek.

Kako pa še neizkušeni v Bruslju?

Liberalci ponavljajo: "Dostojno in človeka vredno življenje za vse," med drugim poudarja nosilka liste LMŠ Irena Joveva. "Za svobodno in solidarno Slovenijo in za svobodno in solidarno EU," pa Gregor Perič, nosilec evropske liste SMC.

Samooklicani domoljubi pa: Zmago Jelinčič, ki bo jutri na domačem vrtu položil vence ob obletnici smrti Josipa Broza Tita, oglašuje, da rabi tvoj glas, da bo grmelo po Evropi.

Brščičeva Domovinska liga (DOM) pa se medtem ukvarja z migranti in domačimi živalmi. "Vsak kužek, ki je večino časa v stanovanju, mora imeti opravljena vsa cepljenja, če ga lastnik želi vzeti čez mejo. Nezakoniti migranti pa lahko svobodno trosijo tretjesvetne nalezljive bolezni, s katerimi smo pri nas že zdavnaj opravili. Kakšna dvoličnost," poudarja kandidatka za evroposlanko liste DOM Norma Korošec.

Pirate s priznano ekologinjo pa medtem motijo smeti, vseh vrst. "Očistimo politiko takšnih nebuloz in zaslužkarjev in očistili bomo Slovenijo kupov odpadne embalaže. Povežimo se," pravi nosilka liste Povežimo se Urša Zgojznik.

Kdo bo dejansko povezal culo za Bruselj, pa bo jasno čez štiri nedelje.