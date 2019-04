Ali Slovenija na silo troši evropski denar?

Ribiška pristanišča v Kopru, Izoli, Piranu in Strunjanu so že pred nekaj leti dobila nove preobleke in ni šlo zgolj za kozmetične popravke: olajšan dostop do plovil, električne in vodovodne napeljave, boksi za shranjevanje opreme, pa ledomati, tudi prodajni pulti. Vse to so investicije, ki so vzdolž celotne slovenske obale našim ribičem precej izboljšale delovne pogoje.



Za vse te investicije so občine evropska sredstva počrpale še iz perspektive 2007–2013. V novi perspektivi 2014–2020 je Evropski sklad za ribištvo Sloveniji za infrastrukturno prenovo in opremo ribiških pristanišč namenil še dodanih 2,4 milijona evrov.



Do namenskega denarja so upravičene obalne občine, a ker so te svoja pristanišča že prenovila, interesa ni bilo. Trije razpisi so bili zato neuspešni. Kot so danes pojasnili na ministrstvu, "je tako ministrstvo objavilo še četrti javni razpis z namenom, da omogoči občinam ureditev še neurejenih ribiških pristanišč na slovenski obali".