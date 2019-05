Analitiki: volilna udeležba bo ključna za razplet evropskih volitev v Sloveniji

Da bo z nižjo volilno udeležbo boljši rezultat strank oziroma list, kot so SDS+SLS, SD in NSi, meni tudi urednik portala Domovina Rok Čakš. Z višanjem volilne udeležbe pa po njegovih besedah rastejo možnosti za boljši rezultat predvsem LMŠ, pa tudi SAB z Angeliko Mlinar.

Ankete je potrebno jemati z zadržkom

Oba sta zadržana do napovedi v anketah. Čakš pri tem opozarja, da ankete težko predvidijo volilno udeležbo, saj so sodelujoči nagnjeni k družbeno sprejemljivejšemu odgovoru, da se bodo volitev udeležili, čeprav praksa potem kaže, da je udeležba praviloma precej nižja od napovedi v anketah. To je še posebej izrazito pri evropskih volitvah, kjer je udeležba že po tradiciji zelo nizka, zgolj četrtinska. Zato je ankete tokrat treba jemati še s posebnim zadržkom, meni.

Zanesljive uvrstitve v Evropski parlament se po njegovi oceni lahko nadejajo SDS+SLS, SD, LMŠ in NSi, realne možnosti za to pa imata še Levica in DeSUS, v zanje optimalnem scenariju tudi SNS in SAB.

Maksuti je do javnomnenjskih raziskav še bolj kritičen. Gre za kvaziznanstvene raziskave, pravi. Za listi SDS+SLS ter SD se sicer strinja, da imata neko prednost. Teza, da je LMŠ imela prednost, ki jo je vmes zgubila, pa je po njegovem mnenju zgrešena. Trenutne popularnosti predsednika vlade namreč, ni mogoče preprosto preslikati na stranko in listo, kar je premier tudi dojel in v kampanji deloval na personalizirani način, je prepričan. Meni namreč, da to na koncu ne bo obrodilo sadov in da bo uspeh, če bo LMŠ dobila eno poslansko mesto.

Sedanji evropski poslanec Igor Šoltes se je po Maksutijevih besedah pravilno odločil, da kandidira kot nosilec liste stranke DeSUS,"a je vprašanje, koliko je ta stranka v dobri kondiciji," da mu zagotovi potrebne glasove za izvolitev. SMC, SAB ter manjše stranke in liste, ki so se na tokratnih volitvah pojavile prvič, po njegovi oceni realnih možnosti za izvolitev v Evropski parlament nimajo, kar ne bo spelo niti SNS.