Začele so se evropske volitve

Volišča v Veliki Britaniji bodo odprta od 8. do 23. ure po srednjeevropskem času, na Nizozemskem pa od 7.30 do 21. ure. Uradni izidi glasovanja bodo znani šele po zaprtju volišč v vseh članicah v nedeljo ob 23. uri po srednjeevropskem času. Na Nizozemskem bodo drevi ob 22. uri po napovedih objavili tudi rezultate vzporednih volitev, izidi volitev na Otoku pa ne bodo znani do nedelje zvečer.

V Veliki Britaniji bodo tokrat najverjetneje zadnjič volili 73 poslancev v Evropski parlament. Združeno kraljestvo bi moralo unijo zapustiti že 29. marca, a je bil brexit preložen najprej na 12. april in nato na konec oktobra.

Nizozemci bodo volili 26 evroposlancev

Zaradi tega bodo morali tudi Britanci znova voliti evropske poslance, a še ni znano, ali bodo tudi zasedli položaje. Po izstopu Velike Britanije bo v Evropskem parlamentu samo še 705 poslancev.

Vse verjetneje je, da bodo v Veliki Britaniji evropske volitve prinesle zmagoslavje novi desni evroskeptični stranki Brexit populističnega evroposlanca Nigela Faragea. Glede na nedavno objavljeno raziskavo instituta YouGov bi jo volilo 34 odstotkov Britancev. Na drugem mestu so laburisti s 16-odstotno podporo, na tretjem liberalni demokrati, ki bi jih volilo 15 odstotkov volivcev, sledijo Zeleni, ki bi jih volilo 11 odstotkov. Vladajoči konservativci premierke Therese Maypa bi glede na to anketo dobili le deset odstotkov glasov.

Nizozemci bodo danes volili 26 evroposlancev. Raziskava javnega mnenja Poll of Polls kaže, da naj bi po pet sedežev zasedli poslanci skrajno desne stranke Forum za demokracijo (FVD) Thierryja Baudeta ter konservativne stranke nizozemskega premierja Marka Rutteja VVD. Zeleni, krščanski demokrati in laburisti bi imeli po tri evroposlance, demokrati 66 ter krščanska unija in reformisti po dva, Stranka svobode, socialisti in Stranka živali pa po enega.