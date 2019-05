Romano Prodi o arbitraži: 'Fantje, dogovorite se že enkrat'

Dišalo je po upanju, preveval nas je občutek, da se je neko temno obdobje končalo. Tako se vstopa Slovenije in še devetih drugih držav v Evropsko unijo pred 15. leti spominja Romano Prodi, takratni predsednik Evropske komisije in dvakratni italijanski premier. Kako vidi Slovenijo danes, spor s Hrvaško glede arbitraže o meji in občasno napete odnose med Slovenijo ter Italijo?