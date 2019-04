'Ne vem, kdaj so volitve'. Stavek, kriv za 'nepričakovane rezultate'

Večina Slovakov meni, da njihov glas ne šteje - po raziskavi Eurobarometra kar 43 odstotkov. Ta trend je izrazit predvsem med mladimi:"Če sem iskren, niti ne vem, kdaj so volitve,"pove Matej. Evropski parlament je pred tokratnimi volitvami sicer sprožil obsežno kampanjo This time I'm voting, s katero želijo predvsem mlade privabiti na volišča.

In še zdaleč ni edini. Na volišča se ne bo odpravil niti njegov oče Peter Sućansky , poslovnež, ki pove, kar si mnogi Slovaki mislijo: "Dokler smo v EU, smo srečni. A mislim, da 13 poslancev ne pomeni veliko. S praktičnega vidika to ne spremeni ničesar. Dokler smo v EU, bodo velike države vedno imele glavno besedo."

Slovaki se počutijo kot drugorazredni državljani

Politik Michal Šimečka, katerega stranka Napredna Slovaška ni stara niti dve leti, razume evroskeptike, čeprav je sam podpornik EU: "Evropska unija ni popolna. Ljudje so nezadovoljni s počasnim odločanjem, vsi so nezadovoljni z načinom reševanja migrantske ali gospodarske krize. To si zasluži nekatere kritike, a nikakor se ne morem strinjati, da je odgovor na to delitev Evrope ali oslabitev Evrope."

Odgovornost, zakaj se Slovaki ne udeležujejo evropskih volitev, pa pripisuje celotni generaciji slovaških politikov, ki članstva v Evropski uniji niso znali izkoristiti za izboljšanje stanje v državi, na praktično vseh področjih, od šolstva do infrastrukture. "Zato se večina Slovakov počuti kot drugorazrednih državljanov."

A Šimečka upa, da bo tokrat morda drugače. Slovaško družbo je namreč 'prebudil' umor preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke, ki je sprožil največje proteste na Slovaškem od padca komunizma leta 1989. Da se nekaj vendarle spreminja so pokazale tudi nedavne predsedniške volitve, na katerih je slavila odvetnica in borka proti korupciji Zuzana Čaputova.

Tragični umor je po mnenju Šimečka sprožil "politično prebujenje": "Razkril je obseg povezav med oligarhijo, organiziranim kriminalom in političnimi elitami, in to je mobiliziralo veliko ljudi."