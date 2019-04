Eurobarometer: Podpora EU kljub skeptikom na zgodovinsko visoki ravni

Najnovejšo javnomnenjsko raziskavo Eurobarometer je v vseh 28 državah članicah EU med 19. februarjem in 4. marcem 2019 izvedlo podjetje Kantar Public. V osebnih intervjujih je sodelovalo 27.973 Evropejcev, ki so bili stari 15 let ali več. V Sloveniji je bilo v raziskavo vključenih 1032 posameznikov. Glede na to, da so ljudi anketirali v času pričakovanega brexita, so bile povprečne vrednosti v EU izračunane za 27 držav članic, dodatno pa so prikazani tudi rezultati za Združeno kraljestvo.

Raziskava je pokazala, da kar 68 odstotkov vprašanih Evropejcev meni, da je njihova država s članstvom v EU na splošno pridobila – gre za najvišji delež po letu 1983. V Sloveniji je tako menilo kar 75 odstotkov vprašanih.

Kljub različnim notranjim in zunanjim izzivom, s katerimi se je v preteklih letih soočala Evropska unija, kot kaže, občutek pripadnosti pri Evropejcih ni oslabel. 61 odstotkov anketirancev – tako v povprečju kot v Sloveniji – je mnenja, da je članstvo njihove države v EU dobra stvar.

27 odstotkov Evropejcev oziroma 32 odstotkov Slovencev na EU gleda kot na "niti dobro niti slabo stvar". Ta odstotek se je v primerjavi s prejšnjo anketo v 19 državah povišal.

V povprečju polovica anketirancev čuti, da stvari ne gredo v pravo smer bodisi v EU bodisi v njihovi državi. Med anketiranimi Slovenci jih 37 odstotkov misli, da stvari ne gredo v pravo smer v EU, 38 odstotkov pa, da ne gredo v pravo smer v Sloveniji. Kljub temu dobra polovica anketirancev (51 odstotkov, enako v Sloveniji) verjame, da njihov glas v EU šteje.

Dve tretjini Evropejcev ne ve, kdaj bodo evropske volitve

Le tretjina Evropejcev ve, da bo glasovanje potekalo maja, točen datum volitev jih je znalo navesti le pet odstotkov. 35 odstotkov vprašanih je dejalo, da bodo skoraj zagotovo glasovali, dodatnih 32 odstotkov jih je še neodločenih. Med Slovenci je bilo 33 odstotkov vprašanih takšnih, ki se bodo zelo verjetno udeležili volitev.

Mnenje državljanov o prednostnih temah v času predvolilne kampanje se je v zadnjem šestmesečnem obdobju nekoliko spremenilo. Največ ljudi – 50 odstotkov povprečje EU, v Sloveniji 55 odstotkov vprašanih – meni, da so najbolj pomembne teme na področju gospodarstva in rast. Pri Slovencih je najbolj pomembna tema boj proti brezposelnosti, saj ga je izpostavilo 61 odstotkov Slovencev (49 odstotkov Evropejcev).

Sledita priseljevanje (44 odstotkov Evropejcev, 32 odstotkov Slovencev) ter boj proti podnebnim spremembam in varovanje okolja (43 odstotka Evropejcev, 41 odstotka Slovencev). Boj proti terorizmu pa se je spustil na peto mesto prednostnih tem (41 odstotkov v EU, 27 odstotkov v Sloveniji). V Slovenij se med peterico najbolj pomembnih tem uvršačata še socialna zaščita državljanov EU (41 odstotkov) ter varstvo potrošnikov in varnost hrane (38 odstotkov).

54 odstotkov vprašanih Evropejcev bi rado videlo, da bi se vloga Evropskega parlamenta v prihodnosti okrepila – v Sloveniji je ta odstotek 62.