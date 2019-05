Evropejci tokrat na volitve v večjem številu

V večini držav Evropske unije potekajo evropske volitve, nekatere države so sicer volitve opravile že v minulih dneh. Kot kažejo trenutni podatki, pa je volilna udeležba v več državah tokrat višja kot pred petimi leti.

Milijoni Evropejcev danes oddajajo svoje glasove kandidatom za novi evropski parlament. Izidi volitev bodo najbrž precej premešali politično sestavo te največje evropske politične inštitucije. Evropske volitve, na katerih 427 milijonov volivcev iz 28 držav EU izbira 751 poslancev Evropskega parlamenta, sicer potekajo med 23. do 26. majem. Že v četrtek so volili Britanci in Nizozemci, v petek Irci in Čehi, v soboto pa so volitve potekale na Malti, Slovaškem, v Latviji ter na francoskih čezmorskih ozemljih. V preostalih državah članicah pa volitve potekajo danes. Višja volilna udeležba kot na volitvah pred petimi leti Udeležba na današnjih volitvah v Evropski parlament je bila v številnih državah do poldneva višja kot na zadnjih volitvah pred petimi leti. Volilna udeležba na Poljskem je, kot trenutno kažejo podatki tamkajšnje volilne komisije, precej visoka, poroča Politico. Do poldneva je svoj glas oddalo 14,39 odstotka volilnih upravičencev. To je precej več, kot leta 2014, ko je do iste ure glas oddalo le 7,31 odstotka volilnih upravičencev. V Franciji je do opoldneva prišlo na volišča nekaj več kot 19 odstotkov volilnih upravičencev, kar je dobre tri odstotne točke več kot leta 2014.

FOTO: AP

Na Madžarskem so do 11. ure zabeležili nekaj več kot 17-odstotno volilno udeležbo, medtem ko je pred petimi leti do te ure prišlo na volišča 11,5 odstotka volilnih upravičencev. Po ocenah analitikov je bila vladna stranka Fidesz premiera Viktorja Orbana najverjetneje uspešnejša pri mobilizaciji volivcev na podeželju. V Romuniji so v šestih urah po odprtju volišč zabeležili skoraj 20-odstotno volilno udeležbo. Pred petimi leti je bila ta v tem obdobju le 12,5-odstotna.

Glas je mogoče oddati do 19. ure, ko se zaprejo volišča, dotlej pa še vedno velja volilni molk. Kako so se volivci odločili, bo znano šele pozno zvečer. Na objavo prvih delnih neuradnih izidov volitev bo treba počakati do 23. ure, ko se bodo zaprla še zadnja volišča v EU.

Tudi na Cipru in na Hrvaškem se kaže nekoliko višja volilna udeležba kot na zadnjih volitvah. Na Cipru je do poldneva glasovalo 19 odstotkov volilnih upravičencev, na Hrvaškem pa slabih deset odstotkov.V Sloveniji je bila volilna udeležba do 11. ure približno enaka kot na prejšnjih evropskih volitvah. Manj volivcev se je tokrat na volišča kot pred petimi leti kot kaže odpravilo na Portugalskem. Do poldneva je svoj glas oddalo le 11,6 odstotka portugalskih volivcev, kar je manj kot leta 2014, ko je do te ure glasovalo 12,1 odstotka volilnih upravičencev. "To ni najbolj vzpodbudno," je dejal portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa. "Trend je zelo negativen in to je slaba novica za vse nas. To je slab znak za demokracijo," je še dodal. Predsednik in vodje vseh vodilnih strank so zato volivce znova pozvali, naj gredo na volišča. Časa imajo do 19. ure, ko se volišča zaprejo. V Latviji, kjer so volili že včeraj, je volilna udeležba dosegla 33,5 odstotka, kar je malo več kot leta 2014. Na Malti pa je svoj glas oddalo skoraj 73 odstotkov volilnih upravičencev, kar je dve odstotni točki manj kot leta 2014. Na volitvah pred petimi leti je bila najnižja volilna udeležba na Slovaškem. Takrat je odšlo na volišča le 13 odstotkov volilnih upravičencev, letos pa je bila po neuradnih ocenah medijev in političnih stranko 20-odstotna volilna udeležba. Pisan poltični zemljevid Evrope: od skrajne levice do skrajne desnice Nemški časopis Zeitje objavil zanimiv zemljevid, ki kaže politične preference volivcev po Evropi. Ta dokazuje, da EU ni homogeno politično telo.

