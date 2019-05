'Če se Rusi odločijo priti sem, nisem prepričan, da smo jih sposobni zaustaviti'

Ideja, stara že 68 let, ki je v zadnjih letih dobila močne zaveznike v obliki nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednikaEmmanuela Macrona– slednji je v odmevnem radijskem intevjuju pozval k vzpostavitvi "prave evropske vojske", ki bi Evropo varovala tudi pred ZDA in Rusijo.

In v času, ko se lahko Evropa vedno manj zanaša na pomoč ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa, ki se je javno spraševal o smiselnosti pomoči zaveznici v zvezi Nato, Črni gori, v primeru, če bi bila ta napadena, in s tem pod vprašaj postavil same temelje skupne obrambe in obrambnega zavezništva, s katerim so se po drugi svetovni vojni ZDA zavezale k pomoči pri obrambi Evrope, z obrambnimi pakti pa obdale tedanjo Sovjetsko zvezo in njeno vplivno območje, je ideja skupne evropske vojske vedno aktualnejša.

Naslednica nekdanje Sovjetske zveze se je v zadnjih letih krepila in začela kazati težnje po ponovni vzpostavitvi svojega nekdanjega imperija, moči, ugleda in vpliva, ki ga je ta prinesel. Da se je Evropa (pre)dolgo zanašala na Združene države Amerike, ki prispevajo tudi dve tretjini proračuna zveze Nato - kar zelo rad poudari tudi Trump - meni tudi politični analitik Jan Techau. "V preteklosti je ameriški predsednik prišel v Evropo in rekel 'morate prispevati več'. A ob tem zagotovil, da vam bo vedno stal ob strani. Trumpa ne zanima zanesljivost, on hoče samo denar," opiše trenutne odnose.