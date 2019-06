Evropske volitve, Maščevalci in Igra prestolov

Ob spremljanju volilnih kampanj, predvsem televizijskih in drugih soočenj kandidatov, lahko, čeprav se ti ljudje motijo, včasih precej sočustvujem z naraščajočim deležem tistih, ki demokracije ne vidijo več kot nujnega pogoja za dobro življenje.

Zaradi narave svojega dela sem moral skoraj nujno spremljati večje dogodke v zadnjih volilnih kampanjah, in še posebej ob gledanju televizijskih soočenj me je vedno pogosteje zamikalo, da bi enostavno preusmeril svojo pozornost na kaj bolj pametnega in sproščujočega. Predvsem zadnja kampanja za volitve v Evropski parlament pogosto ni spominjala na nekaj, čemur pravimo kvalitetna vsebina. Kandidati tekom volilne kampanje pripovedujejo volivcem zgodbe. Te poleg argumentov predstavljajo dva modela našega kognitivnega delovanja, ki gradita in osmišljata realnost. Funkcija političnih zgodb je, da na eni strani gradijo percepcijo realnosti, po drugi strani pa skušajo prepričati in motivirati občinstvo za odhod na volitve. A glede na upadanje zanimanja za politiko lahko utemeljeno sklepamo, da zgodbe, ki jih pripovedujejo (naši) politični kandidati, predvsem novinci, pač niso zanimive. Ne gre za to, da bi bila retorika teh kandidatov slaba v smislu elokucije strateško pripravljenega apela. Gre za to, da je bila vsebinsko p(o)razna. Kako naj bi torej izgledala dobra zgodba, ki pritegne pozornost in odobravanje občinstva?

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični manedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Zgodba je največkrat kronološki opis dogodkov in njihovega razvoja. Zgodbe namesto statističnih podatkov posredujejo informacije o akterjih, areni, dogajanju in temi. V zgodbi poleg protagonistov oziroma herojev nastopajo še antagonisti, katerih funkcija je ustvarjanje konflikta, ki vodi odvijanje zgodbe. V fokusu zgodbe naj bi bil vedno konflikt med antagonistom in protagonistom. Drugi element zgodbe je situacija, torej čas, kraj in širši kontekst, v katerega je situacija umeščena. Tretji element zgodbe je dogajanje, ki predstavlja sekvenco dogodkov in smer, v katero peljejo, namen dogajanja pa je, da ohranja pozornost gledalcev in ojača osrednje sporočilo zgodbe. Liki, situacija in dogajanje skupaj tvorijo vseobsegajočo temo zgodbe. Ta forma se nato napolni z vsebino, ki lahko občinstvu pusti bodisi pozitivne bodisi negativne občutke. Zakaj so politične zgodbe pogosteje konotirane negativno kot pozitivno? Prvič zato, ker je inkluzivno pozitivno zgodbo v politiki izjemno zahtevno sestaviti, drugič pa zato, ker se kandidati ne trudijo peljati zgodbe v smeri razrešitve konflikta, temveč le-tega ustvarjajo in poglabljajo z namenom ustvarjanja razlik med kandidati in polarizacije volilnega telesa oziroma javnega mnenja. Takšne politične zgodbe so namenjene prepričevanju tistih, ki politiko že tako ali tako spremljajo oziroma so jo pripravljeni brezpogojno spremljati, ne jemlje pa v zakup dejstva, da mnoge državljane takšne zgodbe odvračajo od spremljanja politike. To se je do neke mere odrazilo tudi v nizki volilni udeležbi, širše pa se tudi odraža v tem, da vedno manj državljanov zaupa političnim institucijam, da so do družbenih vprašanj cinični in brezbrižni do volilnih rezultatov.

dr. Alem Maksuti FOTO: osebni arhiv

Zaradi slabih zgodb ter rezultatov politike in razvoja družbe v smeri avtomatizacije, lahko politika ob nespremenjenih trendih postane le še semi-zanimiv gledališki šov za 'geeke' in navijače, ostali državljani pa bodo svojo pozornost raje preusmerili na konkurenčne teatralne vsebine. V kolikor recimo televizijsko soočenje kandidatov v volilni kampanji ne ponudi vsaj uporabnih, če že zabavnih vsebin, potem državljan nima nobene koristi od tega, da se 90 minut muči z gledanjem teh tragedij. In tudi, če človek nekaj volitev zapored spremlja dolgočasne in prazne politične kandidate, se mu v podzavest nehote prikrade vprašanje, če nam je tega sploh treba. Treba je. Volilne kampanje in televizijska soočenja so več kot le sredstvo kandidatov, s pomočjo katerega informirajo volivce. So oblika ljudskega gledališča, za katerega Michelet pravi, da s samoreferencialnimi zgodbami služi kot sredstvo moralne kultivacije ljudstva. Volilne kampanje kot politični teater pa ne služijo zgolj politični kultivaciji ljudstva, temveč so eden najpomembnejših inštrumentov demokracije za politično deliberacijo in demokratično postavljanje agende za prihodnji mandat. Kljub eksistencialnemu pomenu demokracije in spremljajočih ritualov za dobro življenje pa se državljani za (dobre) zgodbe raje obračajo na zabavno industrijo. Kako se torej konkurenca politike v tekmi za pozornost loteva svojih zgodb, ki jih tako uspešno prodaja?

Zaradi slabih zgodb ter rezultatov politike in razvoja družbe v smeri avtomatizacije, lahko politika ob nespremenjenih trendih postane le še semi-zanimiv gledališki šov za 'geeke' in navijače. FOTO: AP

Zadnje desetletje sta na sceni filmov in TV serij nedvomno kraljevala Marvelova franšiza Maščevalci in HBO-jeva Igra prestolov, in če nam oba fenomena kaj sporočata, je to dejstvo, da lahko takšno publiko pridobiš le z ustvarjanjem privlačne realnosti in dobrih zgodb. Filmi prvih so redno dosegali rekordne zaslužke v kinematografih, Igra prestolov pa je postala najbolj gledana HBO serija in največkrat ilegalno pretočena prek spleta. Oba kulturna produkta sta ustvarila domišljijski svet za množice, ki naj bi se po napovedih nadaljevala še desetletja. Vse to je omogočila nova tehnologija spremljanja ljudskega gledališča – televizija in računalnik, kot podporni sistem za dostopnost vsebin in pritegovanje pozornosti pa še internet in družbena omrežja. Oba produkta lahko uvrstimo v žanr fantazijske pripovedi, s tem da gre v primeru Maščevalcev za fantazijski svet, umeščen v prostor in čas realnega sveta, zgodba Igre prestolov pa je postavljena na izmišljen svet Zahodnega. Protagonisti Marvelovega vesolja so superjunaki z nadnaravnimi močmi, s katerimi branijo človeštvo Severozahodnega dela poloble pred vsemi vrstami zlikovcev, vseobsegajoča tematika Maščevalcev pa je pravljični boj dobrega in zla. V Igri prestolov nastopajo bolj ali manj navadni smrtniki, ki so vpeti v boj za oblast v namišljenem kraljestvu. Motiv političnega trilerja Igre prestolov pa je zero-sum igra različnih, dvoumnih in antagonističnih političnih frakcij oziroma plemiških družin ter likov. Obe zgodbi gradita suspenz tudi na vprašanju, kdo bo umrl, čeprav pri Maščevalcih gledalec spremlja zgodbe z zanimanjem o tem, kako bodo zmagali, Igra prestolov pa za narativ uporablja vprašanje o tem, kdo bo zmagal. Temu primerni so po zaključku obeh zgodb bili tudi odzivi javnosti. Zaključek Maščevalcev je naletel na odobravanje tako kritikov, oboževalcev in splošne publike, Igra prestolov pa se je zaključila z izrazitim nezadovoljstvom mnogih gledalcev, ki so bili razočarani nad razpletom zgodbe, v katero so investirali toliko svojega časa. Bolj upravičeno jezni so bili sicer tisti, ki jih je motilo hitro odvijanje zgodbe, kršenje konvencij pripovedovanja, površnost produkcije in podobno, kakor tisti navijači, katerih kandidat ni zmagal politične igre. Vsakokratno (delno) razočaranje nad spektaklom je namreč neodtuljiv del političnih zgodb. Funkcionalna demokracija naj bi namreč vedno sprovedla rezultat, s katerim morajo biti vsi malo zadovoljni, malo pa tudi ne, saj to drži demokracijo pri življenju in družbo v ravnovesju. Zdrava demokracija od državljanov terja tudi to, da so se zmožni sprijazniti s 'porazom', vsaj za nekaj časa, dokler demokratični volilni postopki ponovno ne stečejo. A nezadovoljstvo nekaterih nad zaključkom serije Igre prestolov je bilo tako veliko, da so oboževalci pripravili celo peticijo za ponovno snemanje zadnje sezone, ki jo je podpisalo več kot milijon ljudi.

Evforija z Maščevalci in Igro prestolov se je začela mnogo pred koncem obeh zgodb. FOTO: Kanal A