Evropski parlament volivce nagovarja s čudežem življenja

Film dokumentira intenzivne, lepe in krhke trenutke rojstva otrok, ki so se rodili tik pred volitvami ter bodo"podedovali odločitve, sprejete v maju 2019". "Od trenutka, ko pridemo na ta svet, smo na njem skupaj. In ljubezen se širi po svetu. Vsak rojeni otrok je razlog več, da vplivamo na spreminjajoči se svet okrog nas in poskrbimo za še boljo prihodnost," se glasi eno od sporočil triminutnega videa, zasnovanega kot poziv ljudem k udeležbi na prihajajočih volitvah.

"Film prikazuje upanje in veselje, in kaže, da smo vse od trenutka, ko pridemo na svet, v njem skupaj in da moramo zanj poskrbeti – kolektivno ali posamično, z glasovanjem."

Kot poudarjajo pri Evropskem parlamentu, je glavni cilj filma v tem, da reflektira vprašanje, zakaj je pomembno glasovati."S tem, ko glasuje čim več ljudi, tem močnejša in legitimna je demokracija. Cilje je osveščanje Evropejcev o skupnih vrednotah, čustvih in odgovornostih. Da bi rešili globalne izzive, morajo Evropejci stati skupaj in izbrati svojo prihodnost ter prihodnost svojih otrok in vnukov tako, da oddajo svoj glas". Ali v besedah mladega dekleta, ki je pripovedovalka v filmu: "Izzivi pred nami so svetovni, a skupaj v Evropi lahko utiramo pot … in omilimo podnebne spremembe, poskrbimo za varnost meja, se borimo proti terorizmu. Skupaj lahko spodbujamo mir, enakopravnost, pravice in demokracijo. Vsak od nas lahko pusti svoj pečat, a skupaj lahko dosežemo resnične spremembe."