Razmerje med slovenskimi EU poslanci uravnoteženo. Za kaj se bodo zavzemali?

V državah, kjer ni odgovornih vlad, ti sistemi pokajo po šivih, je opozorila Tomčeva in izpostavila, da je takšna tudi Slovenija. To je vprašanje, ki ga je treba po njeni oceni začeti urejati na novo.

"Mislim, da je Evropa ostala na tem področju demografije in pokojnin, dolžna marsikaj. Če smo se ukvarjali s stvarmi, kot je premikanje ure, mislim, da se lahko ukvarjamo tudi s tako resnimi stvarmi, kot so težave v pokojninskih sistemih v vseh državah članicah, ne samo v Sloveniji," je izpostavila. Glede na to, da so težave v vseh članicah, Tomčeva meni, da je "čas in obveza evropskih institucij, da se bolj intenzivno začnejo ukvarjati tudi s tem".

V Evropski parlament smo tokrat izvolili štiri ženske in štiri moške predstavnike ljudstva. Uravnoteženo je tudi razmerje med desno in levo sredino, ki je torej po novem 4:4. In kje bodo novi (in stari) evroposlanci najbolj povzdignili glas?

V Evropi je, kot je dejala, na voljo ogromno denarja, ki ga EU doslej namenja projektom kot so gradnje mostov in podobno, misli pa, da je čas, da ga začne vlagati tudi v ljudi. Kot primer dobre prakse je izpostavila jamstveno shemo za mlade, za katero je EU namenila devet milijard evrov. "Zakaj ne bi imeli še jamstvene sheme za starejše," je vprašala.

Skupna lista SDS in SLS je zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji, po uradnih delnih izidih pa je prejela okoli 26,4 odstotka glasov. Poleg Zvera sta se v Evropski parlament z omenjene liste prebila še Romana Tomc in Franc Bogovič.

Še najbližja področje dela pa so Zveru mladina, kultura, izobraževanje in šport. Po pričakovanjih bo med drugim nadaljeval s projektom Erasmus+. Gre za eno najuspešnejših zgodb v Evropski uniji, ki pa so jo v politični kampanji po njegovi oceni "zelo slabo prodali". Kot je pojasnil, je tudi od Evropskega parlamenta dobil močan mandat za pogajanja s svetom in komisijo, tako da bo verjetno nadaljeval tudi s tem delom.

Pričakuje še, da bodo tudi v prihodnjem mandatu varnostna vprašanja in ilegalne migracije visoko na agendi, med pomembnejšimi področju pa je izpostavil tudi kibernetsko varnost in boj proti terorizmu.

Na področju varnosti se kaže potreba po skupni politiki. Gre za možnost vzpostavitve skupne vojske ali obveščevalne službe. "Ni več dovolj sodelovanje in koordinacija avtonomnih obveščevalnih služb, morali bi narediti korak naprej, če hočemo biti bolj učinkoviti v boju proti terorizmu in nasploh zmanjšati varnostna tveganja v EU," je pojasnil.

Prve obrise dobiva tudi socialna unija, čeprav je socialna politika še vedno domena držav članic. "Vendarle pa bo treba čim prej vzpostaviti neke skupne standarde, ki bi pripeljali do tega, da bi se socialne in razvojne razlike med vzhodom in zahodom ter med severom in jugom zmanjšale," je poudaril. So pa na drugi strani tudi področja, kjer bi lahko Bruselj razbremenili in državam članicam namenili še več samostojnosti. "Ni nujno, da je na primer skupna kmetijska politika popolnoma reguliran sistem," je ponazoril.Bogovič: Ostajam zvest sebi, prioriteta je projekt pametnih vasi

Evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/SLS), ki je bil v Evropski parlament izvoljen na skupni listi SDS in SLS, je glede svojih načrtov za drugi mandat v Bruslju podaril, da se bo držal tega, kar je počel doslej. "Kar nekaj časa rabiš, da poženeš korenine, da te kdo pozna in da ti verjamejo," je dejal, in zatrdil: "Ostajam zvest sebi."

Bogovič želi v novem mandatu nadaljevati delo v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja ter v regionalnem odboru, poleg tega pa želi delovati tudi v odboru za transport in energetiko. Ob sodelovanju v teh treh odborih pa kot prioriteto izpostavlja projekt pametnih vasi, ki je po njegovih besedah sinteza njegovega dosedanjega delovanja v Evropskem parlamentu. Kot je pojasnil, so v skladih prihodnje finančne perspektive za ta projekt zagotovljena sredstva, spraviti jih je treba v življenje in Slovenijo postaviti kot pilotno državo na tem področju.