Fajonova ob vložitvi kandidature: Imamo močno listo in jasne cilje

Kandidati SD so na Državno volilno komisijo vložili kandidatno listo za evropske volitve. Nosilka liste Tanja Fajon je ob tem povedala, da je ponosna na to, da imajo močno listo in jasne cilje, kakšno Evropo želijo. Kot pravi, želijo doseči spremembe, s katerimi bodo ljudem povrnili moč, zaupanje in občutek varnosti.

FOTO: Miro Majcen Ob vložitvi kandidatne liste je nosilka liste SD Tanja Fajon izpostavila vprašanje delovnih mest, podnebja, varnosti, migracij in drugih izzivov. "Te evropske volitve bodo prelomne za prihodnost Evrope, ali bomo šli po poti nevarnega razkroja ali po poti močne Evrope," je ocenila in poudarila, da bo vsak glas izjemno pomemben. Med glavnimi poudarki kampanje, ki se bo formalno začela v petek, bo po besedah Fajonove zlasti vprašanje, kako Evropejcem povrniti zaupanje v evropske institucije. Menila je, da slednje v zadnjih 20 letih vodijo konzervativne sile, ljudje po njenem mnenju vidijo nepošteno obdavčitev, multinacionalke, korporacije, bogataše, ki davkov ne plačujejo. Ta trend želijo obrniti, ob čemer je Fajonova poudarila, da je močna in enotna Evropa za Slovenijo izjemno pomembna. Razdrobljenosti glasov na levem političnem polu se vodilna kandidatka SD ne boji, s konkurenco se, kot pravi, ne ukvarjajo. Po njenih navedbah imajo dobro ekipo, pa tudi sicer na evropskem parketu socialna demokracija spet pridobiva na moči, kar je pozitiven trend, kjer vidi možnost za preobrat. Po ocenah Fajonove lahko SD dobi tudi dva mandata v Evropskem parlamentu. Na vprašanje, ali lahko rezultat na volitvah vpliva na razmerja med koalicijskimi strankami in tudi na iskanje kandidata za komisarja, je odgovorila z oceno, da bodo rezultate analizirali po volitvah. Prav tako bodo o kandidatu za komisarja odločali po tistem, ko bo jasen rezultat."Tisti, ki bo naslednji komisar iz Slovenije, pa bi moral tudi čez evropske volitve. Ljudje imajo pravico vedeti, kdo bo komisar," je poudarila. Generalni tajnik SD Dejan Levanič je pojasnil, da bodo tudi to kampanjo organizirali sami, finančni vložek pa da bo skromen. Predvsem bodo uporabili razvejano mrežo stranke in bili čim več med državljani. Smiselno se jim zdi ljudem v pogovorih pojasniti, da so te evropske volitve izjemno pomembne in da je tako pomembna udeležba.