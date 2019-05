Iz Italije kar milijon vprašanj o tem, kako se voli

Volivci in volivke so na posebno spletno stran evropskega parlamenta, imenovano Howtovote, lahko naslovili svoja vprašanja glede evropskih volitev. Od štirih milijonov vprašanj, kolikor so jih prejeli, jih je največ – kar milijon – prišlo iz Italije.

Največ vprašanj o tem, kako voliti na evropskih volitvah, je na posebno spletno stran Evropskega parlamenta, poimenovano Howtovote, prišlo iz Italije. Od skupaj okoli štiri milijone vprašanj jih je kar milijon namreč prišlo iz te države. Italijani so bili očitno najbolj zmedeni o tem, kako naj volijo. FOTO: Dreamstime Italija je med tistimi članicami EU, kjer evropske volitve potekajo danes. Volišča bodo prav pri njih odprta najdlje, kar do 23. ure. To pa pomeni, da bodo šele po tej uri volilne komisije po vseh 28 državah članicah lahko začele objavljati izide volitev, čeprav so ponekod volitve potekale že v minulih dneh.