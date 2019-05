Hrvaški premier Plenković eden od glavnih pogajalcev EPP

O izbiri kandidatov za ključne položaje v EU se bosta v imenu Evropske ljudske stranke (EPP) pogajala hrvaški premier Andrej Plenković in latvijski premier Arturs Krišnjanis Karinš, v imenu socialdemokratov španski premier Pedro Sanchez in portugalski premier Antonio Costa, v imenu liberalcev pa predsednika belgijske in nizozemske vlade Charles Michael in Mark Rutte.

Hrvaški premier je pojasnil, da so ju s Karinšem izbrali za pogajalca tudi zaradi izkušenj, ki sta si jih nabrala med svojima poslanskima mandatoma v Evropskem parlamentu. Pogajanja za vodilna mesta bodo potekala dvotirno. Predsednik Evropskega svetaDonald Tuskse bo posvetoval s premierji držav članic, pogajalci političnih skupin pa bodo pomagali v pogajanjih o postopkih in kriterijih za izbiro voditeljev EU. Koalicijske stranke si želijo končati prevlado Evropske ljudske stranke na vodilnih položajih EU. FOTO: Shutterstock Med drugim bodo izbirali novega predsednika Evropske komisije, predsednika Evropskega sveta, visokega predstavnika za zunanjo in varnostno politiko ter voditelja Evropske centralne banke in Evropskega parlamenta. Potem ko je nemška kanclerkaAngela Merkelzavrnila možnost, da bi osebno sodelovala v pogajanjih, je EPP za pogajalca določil Plenkovića in Karinša. Vseeno pa bo Merklova, poleg francoskega predsednika Emmanuela Macrona, kot voditeljica ene od dveh največjih članic EU, imela ključen vpliv na pogajanja. EPP si želi, da bi predsedniško mesto Evropske komisije zasedel njen vodilni kandidat Manfred Webber, ki je na volitvah dosegel relativno zmago konzervativcev. Vendar pa se z njenim predlogom ne strinjajo ostali potencialni partnerji v Evropskem parlamentu. Socialisti, liberalci in Zeleni si prizadevajo za konec prevlade članov EPP na vodilnih mestih EU. Želijo si, da bi bila tokratnja široka koalicija bolj nagnjena k centru in liberalnim možnostim. Hrvaški premier Andrej Plenković je zanikal ugibanja, da ga Angela Merkel želi na vodilnem položaju. FOTO: AP Do naslednjega rednega vrha EU, ki bo potekal 20. in 21. junija, se želijo dogovoriti o novem predsedniku Evropske komisije. V kolikor bo ime do takrat znano, bodo naslednika Jeana-Clauda Junckerjapotrdili na julijski seji Evropskega parlamenta. Na Hrvaškem so med tem nastala ugibanja, da naj bi Merklova med nedavnim obiskom Hrvaške izrazila željo, da bi Plenković prevzel katerega od vodilnih položajev v EU. Hrvaški premier je ugibanja že zanikal, ni pa podal jasnega odgovora na to, kaj bi naredil, če bi mu položaj predsednika Evropske komisije tudi zares ponudili.