'Izid volitev je znamenje sprememb, nove koalicije so možne'

Izid evropskih volitev je znamenje sprememb, to je novi Evropski parlament, nove koalicije so možne, je poudarila članica volilne ekipe liberalcev Margrethe Vestager , ki je na dan volitev tudi prvič potrdila, da se poteguje za predsednico Evropske komisije.

Izpostavil je tudi, da so "veliki zmagovalci" zeleni in da se je treba pogovarjati tudi z njimi. Zeleni so medtem poudarili, da bodo za predsednika komisije podprli le spitzenkandidata.

Orban je izid označil za epohalno zmago. "Dosegli smo rekordno zmago ob rekordni udeležbi," je madžarski premier dejal množici, zbrani na bregu Donave. Madžarska je z visoko volilno udeležbo po njegovih besedah dokazala, da je "evropska država, da je njeno mesto v Evropi, da je Evropa naš dom in da jo želimo spremeniti". Dodal je, da so Madžari vladajočemu zavezništvu poverili, da izpolni tri cilje: ustavi priseljevanja v Evropo, zaščiti Evropo narodov ter varuje krščansko kulturo v Evropi. Po njegovem Madžari menijo, da je v Bruslju nujna sprememba.

Koalicija konservativnega madžarskega premierja Viktorja Orbana Fidesza in KDNP je po skoraj vseh preštetih glasovnicah prejela 52,1 odstotka glasov in s tem osvojila 13 od 21 madžarskih mandatov. S tem je Orbanova stranka zabeležila boljši izid kot na volitvah leta 2014, ko je prejela 51 odstotkov glasov.

Pri oblikovanju napredne večine ne izključuje EPP, poudarja pa, da ko Weber in EPP govorita o stabilnosti, to razume, kakor da je treba pustiti stvari, kot so, kar pa za socialiste ne pride v poštev.

Cipras in Le Penova pozvala k predčasnim volitvam

Grški premier Aleksis Cipras je po porazu njegove leve stranke Siriza, ki je s 25 odstotki glasov pristala na drugem mestu in tako prvič po letu 2014 zabeležila poraz na kakih volitvah, pozval k predčasnim volitvam v Grčiji. Zavzel se je, da bi te potekale takoj po drugem krogu lokalnih volitev, ki bodo 2. junija. Cipras je že v petek dejal, da bi lahko parlamentarne volitve preložili na zgodnejši datum, če volivci njegovi vladi v nedeljo ne bodo izkazali zaupanja.

Tudi voditeljica francoskega skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ki ji vzporedne volitve napovedujejo zmago na volitvah v Evropski parlament, je že zahtevala predčasne parlamentarne volitve v Franciji. Po njenih besedah predsednik Emmanuel Macron "nima druge izbire", saj so se volivci izrekli "proti njegovi politiki in njemu osebno". Le Penova je razglasila "zmago ljudstva" in zatrdila, da rezultati evropskih volitev "potrjujejo nov razkol med nacionalisti in globalisti", sama pa v zmagi vidi "velik premik za spremembo na oblasti".

Sodeč po vzporednih volitvah naj bi stranka Le Penove v Evropskem parlamentu zasedla od 22 do 26 sedežev, Macronova Naprej republika od 20 do 24 sedežev, tretjeuvrščena zelena stranka EELV pa od 11 do 14.

Na Hrvaškem novoizvoljeni evropski poslanec napovedal kandidaturo za predsednika države

Največje presenečenje nedeljskih evropskih volitev na Hrvaškem, bivši sodnik Mislav Kolakušić, pa je potrdil, da se namerava na predsedniških volitvah, ki bodo predvidoma konec leta, potegovati za predsednika Hrvaške. Kolakušić je v nedeljo dobil nekaj manj kot 70.000 preferenčnih glasov podpore, kar je zadostovalo za izvolitev.

V Evropskem parlamentu namerava delovati kot neodvisen poslanec. Na vprašanje, kako bo uskladil obveznosti evropskega poslanca s predsedniško tekmo za Pantovčak, je odgovoril, da pri tem ne vidi nobenih težav.

Prepričan je, da bo zmagal na predsedniških volitvah na Hrvaškem, nato pa se bo posvetil še kampanji za parlamentarne volitve, ki bodo predvidoma jeseni 2020. Pričakuje, da bo ob veliki podpori volivcev zmagal tudi na parlamentarnih volitvah.