Kdo bo v DZ nadomestil Brgleza in Novakovo?

Z Brglezovim odhodom v Bruselj se bo spraznilo njegovo mesto v DZ. Ker pa je bil na lanskih državnozborskih volitvah izvoljen na listi SMC, mandat nadomestnega poslanca pripada tej stranki. Glede na rezultate volitev se bo v DZ vrnil Dušan Verbič, ki je bil v poslanec te stranke že v prejšnjem mandatu, vodil pa je tudi odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Brgleza, ki je bil v prejšnjem mandatu vidni član SMC in tudi predsednik DZ, so namreč kmalu po parlamentarnih volitvah izključili iz stranke, zato je zapustil poslansko skupino SMC in se pridružil poslancem SD. S tem je SD pridobila poslanca več in jih je doslej imela 11, SMC pa devet, z Brglezovim odhodom pa bosta stranki po številu poslancev znova izenačeni, obe jih bosta imeli po deset.