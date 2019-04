Na zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta pred prihajajočimi evropskimi volitvami je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izpovedal svojo ljubezen Evropi: "Evropo je treba ljubiti. Če je ne ljubimo, potem nismo sposobni ljubezni. Ljubim Evropo, živim Evropo," je dejal v svojem zadnjem nagovoru aktualnim poslancem.

Izpostavil je, da so v tem mandatu Evropske komisije uresničili 350 zakonodajnih predlogov. Med dosežki je med drugim navedel odpravo mobilnega gostovanja znotraj Evropske unije. "Brexit je pomemben, še pomembnejše je vsakdanje življenje državljanov," je dodal Juncker.

Hkrati je izrazil obžalovanje, da jim na področju azilne in migracijske politike ni uspelo najti skupne evropske rešitve. In pozval države članice EU, naj vendarle uveljavijo dogovor o boljšem varovanju zunanjih meja Evropske unije."Gremo, predlogi so na mizi," je pozval predsednik Evropske komisije.