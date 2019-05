Ljudmila Novak o zapuščini Nove Slovenije v Evropskem parlamentu

Ljudmila Novak je diplomirala na Filozofski fakulteti iz nemškega in slovenskega jezika s književnostjo. Svoje znanje je tako predajala v srednješolskem centru v Murski Soboti, v dekliškem vzgajališču v Višnji Gori, kjer je vodila srednjo šolo in med letoma 1986 do 2004 pa je poučevala na Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. In politična pot? Leta 2000 je vstopila v politiko, leto kasneje postala županja Moravč, leta 2004 pa na prvih evropskih volitvah postala evroposlanka. Od leta 2011 do lani je bila predsednica Nove Slovenije in leta 2012 tudi ministra za Slovence po svetu.

Če ste konservativni volilec in tradicionalno desni, koga torej voliti? SDS in SLS ali Novo Slovenijo? Kje se stališča in pogledi SDS-a in Nove Slovenije razlikujejo? Je na listi izpodrinila Lojzeta Petrleta in kaj je zapuščina Nove Slovenije v Evropskem parlamentu? Kaj so tam naredili za Slovenijo? Več v video prispevku.