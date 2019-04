'Svet jutrišnjega dne bo drugačen kot danes. To bo svet, v katerem bodo naše vrednote ogrožene'

Sam koncept vodilnih kandidatov oziroma spitzenkandidatov, kot se jih je oprijelo ime, evropskih političnih strank je nastal pred volitvami leta 2014 , Evropski parlament pa izmed njih izvoli tudi predsednika Evropske komisije.

Maastricht Debate 2019oziroma soočenje v Maastrichtu prenašajo po vsej Evropski uniji, organizirajo pa ga Univerza v Maastrichtu, Evropski mladinski forum in Evropski novinarski center, v sodelovanju z osrednjim medijem Politicoin mestom Maastricht.

Glavne teme soočenja so digitalna, trajnostna Evropa in prihodnost Evropske unije.

Timmermans, rojen v Maastrichtu, je otvoril soočenje z besedami, da je njegov oče, policist po poklicu, nadziral meje, "ki ne obstajajo več". "Poglejte Maastricht in videli boste, kaj lahko dosežemo."

Zahradil je v uvodni izjavi dejal, da prihaja iz države (Češke), ki se je EU pridružila pred 15 leti, kar je "dobra stvar", a poudaril, da si želi novo vzpostaviti novo ravnotežje med 'nacionalnim' in 'evropskim', ter "prilagodljivo" Evropo.

Verhofstadt je svoje besede namenil predvsem mladim in jih opozoril, da "bo svet jutrišnjega dne povsem drugačen kot je danes". "To bo svet, v katerem bodo naši standardi, vrednote ogroženi." Poudaril je, da moramo ustvariti močno Evropo ter potrebo po"novi, sredinski proevropski sili" - kar pa je po njegovih besedah"malo oddaljeno" od trenutne politike - oziroma establišmenta, s tem pa je izzval tudi EPP in Webra, ki se je soočenju izognil: "EPP je utrujena, niti na tem odru jih ni". "Nova Evropa in nov svet," je zaključil.

Eickhout se je v svoji uvodni minuti osredotočil na podnebne spremembe in jih označil za največji izziv, s katerim se moramo soočiti. Pozval je k ukrepanju. "Želimo socialno pravično in zeleno Evropo."

Tomičeva je obtožila Bruselj, da postavlja interese velikih bank in korporacij pred interesi prebivalstva: "Za bankirje in borzne posrednike v Frankfurtu in Londonu je zadnja gospodarska kriza oddaljeni spomin", a isto ne moremo reči za mnoge evropske družine. Pozvala je tudi k odpravi davčnih oaz ter k "pravični obdavčitvi za vse", še posebej v luči dejstva, da bo trenutna generacija mladih prva, ki bo živela slabše od njihovih staršev, po napovedih.

Praktično vsi vodilni kandidati pa so se ob vprašanju regulacije tehnoloških velikanov, kot so Facebook, Google in Amazon, zavzeli za večji nadzor. Ob vprašanju širjenja dezinformacij in lažnih novic, večina kandidatov ne želi, da EU odloča o tem, kaj je lahko ali ne sme biti objavljeno na digitalnih platformah, a se strinjajo, da se je s tem potrebno soočiti.

Pet kandidatov - pet vizij Evropske unije

Svojo vizijo za prihodnost Evropske unije predstavljajo:

Frans Timmermans iz Stranke evropskih Socialistov in Socialnih demokratov (PES).