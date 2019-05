Maksuti: Rezultat skupne liste SDS in SLS ni ogrožen

Po velikem soočenju parlamentarnih strank pred evropskimi volitvami smo se o nastopu kandidatov in debati pogovarjali s politologom Alemom Maksutijem. Dejal je, da je bilo soočenje eno boljših v zadnjih letih in da so bile najbolj prepričljive predstavnice levega ter levosredinskega političnega bloka. Dodal je tudi, da rezultat liste SDS in SLS ni ogrožen.

V studiu POP TVso se v ponedeljek na soočenju pomerili vodilni kandidati sedmih list parlamentarnih strank. Voditeljica Darja Zgonc je soočila kandidate Milana Zvera(skupna lista SDS in SLS),Ireno Jovevo (LMŠ), Tanjo Fajon(SD), Violeto Tomić (Levica), Angeliko Mlinar(SAB), Ljudmilo Novak(NSi) in Igorja Šoltesa (DeSUS). Eno boljših soočenj Za komentar nastopa kandidatov in same debate smo prosili političnega analitika Alema Maksutija iz Inštituta za politični management, ki je dejal, da soočenje najbolje zaokroži beseda kultivirano.

Maksuti meni, da je bila najbolj prepričljiva kandidatka SAB Angelika Mlinar, poleg nje pa še Fajonova in Tomićeva. FOTO: Damjan Žibert

"Pogovor je potekal zelo dobro. Mislim, da je veliko dela opravila novinarka, ki je enakomerno dajala besedo vsem, po drugi strani pa je upoštevala vse replike in želje nastopajočih, da utemeljijo svoja stališča. V tem kontekstu je to bilo eno boljših soočenj, kar sem jih gledal," je povedal Maksuti in dodal: "Vprašanja so bila dobro zastavljena. Vprašanja na posameznika glede konkretne stvari iz preteklosti se mi je zdel dober koncept. Po drugi strani pa so kot politično orodje to soočenje izkoristili nekateri dobro, nekateri malo slabše, nekateri pa prav res slabo." 'Razume, da je pomembno polarizirati zadeve' Po njegovem mnenju je bila najbolj prepričljiva kandidatka SAB Angelika Mlinar, poleg nje pa še Fajonova in Tomićeva. "Najbolje je odreagirala Mlinarjeva, ker je bil tarča njenih napadov Zver oz. politika SDS, tudi v diskurzu je večkrat omenila desničarje in desničarski populizem." Maksuti pojasnjuje, da Mlinarjeva razume strategijo političnega nastopanja na televiziji: "Razume, da je v političnem smislu pomembno polarizirati zadeve."

Alem Maksuti iz Inštituta za politični management pravi, da soočenje najbolje zaokroži beseda kultivirano. FOTO: Damjan Žibert

"Dodal bi tudi Tanjo Fajon, ki ima podobno pozicijo kot SAB in seveda tudi Tomićevo iz Levice, ki je isto kritizirala desnico," pravi Maksuti. "Tomićeva je naredila še korak dlje, ko je rekla, da sedaj poskušajo tudi Socialni demokrati zagovarjati to, za kar se Levica zavzema že nekaj časa." 'Mislim, da bodo oni dobili največ, ne glede na to, kaj bodo govorili v nadaljevanju' Maksuti meni, da za skupno listo SDS in SLS ni bistveno, kdo nastopa v soočenjih in zato se ne strinja s pozivi nekaterih članov SDS, da bi morala namesto Zvera nastopiti Tomčeva.

"SDS je stranka jasnega članstva z razvejano strukturo in rezultat teh volitev ne bo rezultat ne bo odvisen od nekega stališča stranke ali neke tematike. Glede tega sem malce zadržan in ne bi rekel, da je rezultat te stranke kakorkoli ogrožen. Mislim, da bodo oni dobili največ, ne glede na to, kaj bodo govorili v nadaljevanju." Meni še, da bodo na listi SDS in SLS skušali nekoliko omiliti ostro retoriko, ker v slovenskem političnem prostoru ni tako popularno, da vodiš negativno kampanjo ali da zagovarjaš populistična stališča. "Mislim, da jim je pomagal tudi nastanek stranke Dom, ker so de facto to umazano tematiko in retoriko pustili na njihovi strani,"pojasnjuje Maksuti in dodaja: "Obenem pa so bili na vseh shodih in so se obesili na ta val, ki je pomemben za mobilizacijo njihovih volivcev. Tako da oni so svoje dosegli." 'To, da je LMŠ kadarkoli visoko kotirala je napačna predpostavka' Na vprašanje, ali nekonkretnost kadidatke LMŠ Irene Joveve v javnih nastopih škodi njihovim možnostim na volitvah, Maksuti odgovarja, da v politiki štejejo stališča in ne konkretnost, dodaja pa tudi, da je predpostavka, da je LMŠ pred temi volitvami kadarkoli kotirala visoko, napačna.

"V politiki štejejo stališča in tukaj ni nekih konkretnih ali nekonkretnih stvari. Ona je bila v tem primeru pač protagonistka, ki je zagovarjala politiko vlade in v tem smislu je jasno povedala, da to kar govori LMŠ ali Marjan Šarec, predstavlja tudi ona in bo to predstavljala tudi, če bo izvoljena,"opisuje nastop Joveve. "V tem smislu je ta opcija z njo neizvoljiva, ampak vprašanje je, koliko bo legitimnost premierja, ki trenutno dobro kotira, doprinesla k temu, da ta lista dobi kakšnega poslanca v evropskem parlamentu,"dodaja in ponavlja, da se od javnomnenjskih raziskav ograjuje:"Ta teza, da je LMŠ nekoč nekaj imela in je to izgubila, je zgrešena." Maksuti: NSi bo šlo v prid, če bo udeležba nizka Nosilka liste NSi Ljudmila Novak je v anketi naših gledalcev, kjer smo spraševali, kdo jih je najbolj prepričal, pristala na tretjem mestu. Maksuti je prepričan, da rezultat tega glasovanja ni povezan z njenim nastopom na soočenju ali sicer z njeno kampanjo.

