Zmaga na volitvah se obeta SDS in SLS, druga naj bi bila SD

Velika zmagovalka evropskih volitev bo skupna lista SDS in SLS z Milanom Zverom . Projekcija Mediana Pulse ji napoveduje od 15,7 do 23,8 odstotka glasov oziroma najmanj enega in največ tri od osmih poslanskih sedežev, ki v evropskem parlamentu pripadajo Sloveniji.

Zmagovalec volitev je tudi edino, o čemer se raziskave javnega mnenja strinjajo. Omenjena na drugo mesto postavlja SD s Tanjo Fajon , njihov izkupiček naj bi bil med 11,3 in 18,6 odstotka. Bolj tesen naj bi bil rezultat na tretjem in četrtem mestu. NSi z Ljudmilo Novak so napovedali od 7,9 do 14,4, LMŠ z Ireno Jovevo pa od 7,5 do 13,8 odstotka glasov.

Sledijo DeSUS z Igorjem Šoltesom z od 4,6 do 9,9 odstotka,Levici z Violeto Tomič se obeta med 4,2 in 9,4 odstotka, SNS z Zmagom Jelinčičempa od 3,8 do 8,8 odstotka.

Dalje so se zvrstili SAB z Angeliko Mlinar, ki očitno ne bo ostala evropska poslanka (0,9 do 4,0 odstotka), pa Gibanje Zedinjena Slovenija, Dobra država, Dom, Zeleni Slovenije in šele za njimi SMC z Gregorjem Peričem. Nekdanja vladajoča stranka bo, kot kaže, zabeležila sramoten poraz, projekcija ji napoveduje od 0,0 do 1.1 odstotka glasov.

Anketo so izvajali med 14. in 23. majem, poklicali so 735 ljudi, ki po spolu, starosti, prebivališču in izobrazbi predstavljajo reprezentativen vzorec za Slovenijo. V projekciji so upoštevali zgolj odgovore tistih, ki so povedali, da se volitev bodo oziroma se jih zelo verjetno bodo udeležili. Vprašanje se je glasilo: "Za katerega kandidata, kandidatko oziroma listo bi volili, če bi bile volitve jutri?"

Evropske volitve so nekaj posebnega. Po eni strani zaradi preferenčnega glasu, ki lahko precej premeša karte, po drugi pa zaradi pričakovano nizke udeležbe, zato so avtorji raziskav v napovedih precej zadržani. Nizka volilna udeležba naj bi sicer bila voda na mlin desnim strankam.

Zanimivo je tudi, da je bilo ogromno volivcev še tik pred volilno nedeljo neodločenih. Kar 15,7 odstotka vprašanih je na vprašanje, za koga bodo glasovali, odgovorilo z ne vem.

