Vprašanje, ki je razdelilo Evropo: 'Če države ne želijo deliti bremena, bomo morali zapreti meje'

Skupna evropska migracijska politika se dandanes zdi bolj oddaljena kot kadarkoli prej:"V dveh ali treh letih se nismo uspeli dogovoriti o učinkoviti skupni migracijski in azilni politiki. V Evropskem parlamentu smo storili vse, kar je bilo potrebno, sprejeli vso potrebno zakonodajo, da bi bile migracije bolj urejene in zunanje meje bolj varne. A se evropske vlade niso strinjale s skupno migracijsko politiko," je za Enex dejala evropska poslanka Tanja Fajon .

Številne aktualne nacionalne vlade in vladajoče stranke so se namreč na oblast povzpele prav na vprašanju migracijske politike oziroma zaostrovanju le-te ter nasprotovanju politiki Bruslja na čelu z Nemčijo, ki je pod kanclerko Angelo Merkel leta 2015 razglasila politiko odprtih vrat.

Na preizkušnjo sta bili ob begunskem valu postavljeni evropska solidarnost in zmožnost sodelovanja in oblikovanja skupne evropske azilne politike. A prav to je bilo na koncu tisto vprašanje, ki je razdelilo Evropo na dva tabora. Na eni strani je uradni Bruselj želel državam, ki so postale vstopna točka za prebežnike, kot je tudi Grčija, omiliti breme s preselitvijo in porazdelitvijo prebežnikov v druge države Evropske unije. Na drugi strani so se številne nacionalne vlade temu ostro zoperstavile.

Sledi prebežnikov so morda najbolj opazne v Grčiji, natančneje na otoku Lezbos, kjer na obalah še dandanes leži na tisoče reševalnih jopičev in zapuščenih čolnov, ki so se spopadali z valovi Egejskega morja.

Kupi reševalnih jopičev in polomljeni čolni pričajo o mnogokrat smrtonosni poti, ki so jo mnogi prebežniki pripravljeni opraviti v upanju na boljše življenje.

Posledice vsega tega pa občutijo na Lezbosu. Vas Moria stoji v neposredni bližini taborišča. In številni vaščani s taboriščem zraven svojih domov niso prav zadovoljni. "Smo ortodoksni kristjani. Oni so večinoma muslimani. Mi nismo uničili njihovih držav. In če preostale države EU ne želijo deliti bremena, bomo morali zapreti meje. Ali naj pustimo, da vsi pridejo v Grčijo?" pravi Nikos Trakellis, župan Morie.

K protipriseljenskemu razpoloženju pa še dodatno prispeva širjenje lažnih novic, ki širijo vse od tega, da prebežniki uničujejo križe na otoku, mečejo ikone v morje in celo, da jedo pse. Proti lažnim novicam se borijo lokalni novinarji, kot je Thrasos Avraam, ki piše za spletni portal Stonisi.gr: "Širjenje lažnih novic in vsesplošno protimigrantsko ozračje bo seveda vplivalo na to, kako bodo ljudje glasovali na evropskih volitvah, saj to neposredno zadeva ljudi tukaj. Večina lažnih novic prihaja od političnih skupin, ki so blizu skrajno desni Novi demokraciji in neonacistični stranki Zlata zora."

Ribič Kostas Pinterismedtem pomaga pri reševanju beguncev iz potapljajočih se čolnov. Nad Evropsko unijo in njenim odzivom na krizo je razočan: "Evropska unija ne stori ničesar, samo gledajo, kako se prebežniki borijo za življenja. Tu rešujemo življenja beguncev, a drugi jih uničujejo."

Dandanes le še malo ladij pristane na obalah Grčije. Razlog za to je predvsem dogovor, ki ga je Evropska unija sklenila s Turčijo, in ki naj bi zaustavil pretok prebežnikov v Evropo v zameno za milijardno pomoč in obljubo o pristopnih pogajanjih.