Mladina na evropskih volitvah

O usodi mladih statistično odločajo tisti, ki so najštevilčnejši in to je populacija stara 60 in več let. A največ evroskeptikov je ravno med upokojenci. Kaj nam to pove o prihodnosti Evropske unije?

Kmalu bo več 100 milijonov državljanov izvolilo nov Evropski parlament. Glede na volilno udeležbo mladi s tem ne želijo imeti nič. Na prejšnjih evropskih volitvah je v Sloveniji po podatkih Eurobarometra v starostni skupini od 18 do 24 let svoj glas oddalo le 6 % mladih. Ne izstopamo preveč od povprečja Evropske unije, saj v tej starostni skupini v povprečju voli le 7 % mladih. Generacija Z je naslednik demografske skupine milenijcev. Ne poznajo družbe brez interneta. Večinoma uporabljajo pametne telefone in družbena omrežja že od najstniških let. Na pohodu je populizem in sovraštvo. Ali so rojeni v 21. stoletju pripravljeni na reševanje zahtevnih izzivov?