Mussolinijev pravnuk, povratnik Berlusconi in katalonski separatist

Znani so (začasni) rezultati evropskih volitev, s tem pa že tudi imena poslancev, ki bodo do leta 2024 s svojimi odločitvami in glasovi lahko vplivali na politike EU. V parlament se je uvrstilo kar nekaj zanimiv imen, med njimi so nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi, vnuk fašističnega diktatorja Mussolinija in katalonski separatist Junqueras, ki je trenutno v priporu.

Kontroverzni politični veteran Silvio Berlusconi, nekdanji (trikratni) italijanski premier, ki je s položaja odstopil leta 2011, se je odločil, da bo poskusil z vrnitvijo v Bruselj, kjer je bil kot evropski poslanec že na prelomu stoletja. Berlusconi je povratnik v EP. FOTO: AP To je bil njegov prvi poskus kandidature po letu 2013, ko je bil obtožen davčne goljufije. Dobil je več kot 666.000 preferenčnih glasov. Ob nagovoru svoje desnosredinske stranke Naprej Italija je dejal, da si želi »bolj enotne Evrope, Evrope z le eno zunanjo in obrambno politiko«. Prepričan je, da bi z združenjem oboroženih sil Evropa lahko postala "svetovna vojaška sila". Nov obraz francoske skrajne desnice Jordan Bardellaje mlad, 23-letni obraz francoske skrajno desne stranke NR, ki jo vodi Marine Le Pen. Bardello uporabljajo, da bi privabili mlade volivce in ’zmehčali’ podobo stranke. Podmladku stranke se je pridružil že pri šestnajstih letih, potem pa se je znotraj NR vedno bolj vzpenjal, ko je Le Penova izgubila na volitvah leta 2017. Bardella se je povzpel znotraj skrajno desne stranke Le Penove. FOTO: AP Bardella poudarja, da je cilj stranke ljudi zaščititi pred globalizacijo. "Napredek je lokalizem. Branjenje mej. Protekcionizem," je povedal za AP. Kandidiral izza rešetk Oriol Junqueras je sicer v zaporu, a to ga ni ustavilo pred kandidaturo. Je glavni kandidat stranke ESZ, ki želi "zgraditi Evropo vseh ljudi". Manifest stranke govori o pravici do samoodločbe narodov in jezikovni raznolikosti, prav tako pa obtožuje "centralizirane države izkoriščanja regij, ljudi in narodov brez države". Junquerasa rešetke niso ustavile. FOTO: AP Obtožen je bil uporništva, vstaje in zlorabe javnih sredstev zaradi svoje vloge pri katalonskem prizadevanju za neodvisnost leta 2017. Diplomatka na čelu Macronove stranke Nathalie Louiseauje izkušena političarka, ki je znana po svoji naklonjenosti EU in vodenju elitnega kolidža Ecole Nationale d’Administration (ENA), ki je znan predvsem zaradi šolanja državnih voditeljev. Preden je vstopila v politiko, je Louiseaujeva vodila elitni kolidž. FOTO: AP Je velika kritičarka brexita, v Franciji pa je ostro polemiko sprožila novica, da je leta 1984 kandidirala na študentski listi skrajno desne stranke. Vzhajajoča zvezda nizozemskega populizma Politični novinec Thierry Baudetje dansko javnost presenetil z glasnimi stališči o nacionalizmu, rasi in spolu. Želi si, da bi Nizozemska zapustila EU in krivi imigracijo za "upad tradicionalnih vrednot". Politični novinec Baudet si želi, da bi Nizozemska zapustila EU. FOTO: AP Predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerjaje primerjal s Hitlerjem in Napoleonom glede njegovega stališča do Rusije. "Tisti lačni moči v Evropi legitimirajo centralizacijo moči v Bruslju zaradi nekega velikega sovražnika – Rusije – ki ga jaz ne vidim," je dejal v nedavni debati. Pravnuk diktatorja Benita Mussolinija Caio Giulio Cesare Mussolini je pravnuk fašističnega diktatorja Benita Mussolinija, ki je kandidiral na listi italijanske skrajno desne stranke Bratje Italije (FI). Rodil se je v Argentini, odraščal pa je med Italijo in Venezuelo. Opisal se je kot "postfašist, ki se sklicuje na te vrednote na neideološki način". Benito Mussolini je bil diktator, ki je Italiji vladal dve desetletji in med drugo svetovno vojno sodeloval z nemškim nacističnim voditeljem Adolfom Hitlerjem. Njegovi rasistični in fašistični zakoni so botrovali deportaciji in poboju na tisoče italijanskih Judov. Stranka obljublja, da bodo "spremenili vse v Evropi", preseliti pa želijo celo evropsko prestolnico, in sicer v Rim. Caio bo tako drugi Mussolinijev potomec, ki bo prišel v Evropski parlament. Leta 2014 je bila za evropsko poslanko izvoljena Alessandra Mussolini, vnukinja fašističnega diktatorja, ki je kandidirala na Berlusconijevi listi. 51-letni Mussolini je ponosen na svojo družinsko ime in trdi, da zastopa italijansko zgodovino. Je nekdanji mornariški častnik. Nemka, ki se bo še naprej ’borila s korporacijami’ Kellerjeva v tokratnem mandatu cilja visoko. FOTO: AP 37-letna Ska Kellerje postala prva vodilna kandidatka Zelenih že na evropskih volitvah leta 2014, sedaj pa naj bi pogledovala celo proti položaju predsednice Evropske komisije. Kellerjeva je evropska poslanka od leta 2009. Že dolgo se bori predvsem proti korupciji znotraj EU in se zavzema za politike, ki bi zaščitile okolje.