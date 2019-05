Na Nizozemskem naj bi največ evroposlancev dobili laburisti

Na Nizozemskem, kjer so evropske volitve potekale v četrtek, so po rezultatih vzporednih volitev največ glasov dobili laburisti Fransa Timmermansa. Na drugo mesto so se uvrstili liberalci premierja Rutteja, na tretje mesto pa skrajno desni in populistični Forum za demokracijo.

Premier Mark Rutte čaka na oddajo glasu. FOTO: AP Na Nizozemskem naj bi na evropskih volitvah največ glasov dobili laburisti (PvdA) pod vodstvom podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, kažejo vzporedne volitve. Laburisti naj bi dobili pet od skupno 26 sedežev, kolikor jih ima Nizozemska v Evropskem parlamentu. Dobili naj bi nekaj več kot 18 odstotkov glasov ali 9 odstotnih točk več kot pred petimi leti, kaže raziskava inštituta Ipsos za nacionalno televizijo NOS. Liberalci premierja Marka Rutteja (VVD) naj bi dobili štiri sedeže. Prejeli naj bi nekaj več kot 14 odstotkov glasov oziroma okoli dve odstotni točki več kot leta 2014. Na tretje mesto pa se je glede na rezultate vzporednih volitev uvrstil skrajno desni in populistični Forum za demokracijo (FVD) pod vodstvom Thierryja Baudeta, ki naj bi dobil tri poslanske sedeže. Tej stranki, ki je na volitvah nastopila prvič, so sicer pred volitvami napovedovali celo zmago, zdaj pa naj bi dobila nekaj več kot 11 odstotkov glasov. Več kot deset odstotkov naj bi prejeli še krščanski demokrati (CDA) in Zelena levica. Uradni rezultati bodo sicer znani šele v nedeljo po zaprtju še zadnjih volišč v Evropi.