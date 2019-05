Novakova: Ne znam igrati na orglice, znam pa veliko pozitivnega povedati o Sloveniji

Zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji je skupna lista SDS in SLS, ki je osvojila tri poslanske mandate. Po dva mandata sta osvojili SD in LMŠ, enega pa NSi. V Bruselj tako odhajajo štiri ženske in štirje moški, in sicer Tomčeva, Fajonova, Joveva in Novakova ter Zver, Bogovič, Brglez in Grošelj. Preverite njihove prve odzive.

V prvih odzivih so v SDS in SLS dejali, da so z izidom zadovoljni. Prvak SDSJanez Janša je dejal, da je danes lep večer, saj proslavljajo že tretjo zmago. Vsem, ki so prišli na volitve, se je zahvalil."Hvala bogu je bila udeležba nekoliko višja, vendar s tem ne moremo biti zadovoljni. Veliko dela je bilo opravljenega na terenu," je dejal Janša in dodal, da v EP pošiljajo ljudi, ki vedo, kako se je treba boriti za interese Slovenije. "Prepričan sem, da je sodelovanje s SLS dober obet sodelovanju v prihodnje." Zahvalil se je tudi vsem kandidatom in kandidatkam, ki so opravili najbolj zahtevno delo. Predsednik SLS Marjan Podobnik je po objavi prvih neuradnih izidov dejal: "Najprej bi se v tem lepem in zmagovitem večeru zahvalil volivkam in volivcem ter vsem, ki so šli na volitve. Ne gledamo na majhne razlike, ampak na vsebine, ki nas povezujejo. Izjemno pomembno se mi zdi, da sta dve izvorno pomladni stranki našli pot sodelovanja," je dejal in dodal, da upa, da se bo sodelovanje v prihodnosti še okrepilo. Podobnik se je še posebej zahvalil Francu Kanglerju, ki je po njegovem mnenju največja žrtev montiranih procesov in je mnogim dal zgled, da je treba vztrajati.

Janša je dejal, da SDS in SLS v Bruselj pošiljata ljudi, ki se znajo boriti za slovenske interese. FOTO: Damjan Žibert

Zver, ki nadaljuje svoj mandat v Bruslju, je dejal: "Zahvala vsem volivcem, ki so podprli naše zavezništvo. Rečem lahko, da smo imeli posrečeno kombinacijo izkušenj in svežine. Posebne čestitke tudiPatriciji Šulin in Romani Tomc. Zdaj nas v EP čaka pomembno delo, Evropo bo treba stabilizirati." Se je pa zahvalil tudi svoji družini: "V Bruslju se bomo vedli odgovorno kot do zdaj. Zavzemali se bomo za močno Slovenijo v močni Evropi." Romana Tomc, ki je bila znova izvoljena za poslanko, pa je dejala: "Na terenu je bilo ogromno ljudi, brez njih nam ne bi uspelo. Še posebej gre zahvala ljudem, ki so nam namenili glas. To je dobra popotnica za Slovenijo v Evropi. Jutri začnemo trdo delo za našo boljšo prihodnost." NSi ostala brez legendarnega poslanca, a dobila poslanko Ljudmila Novak, ki je bila kot nosilka liste NSi izvoljena v Evropski parlament, je obljubila zavzeto delo v dobro Slovenije in EU. "Ne znam igrati na orglice, znam pa veliko pozitivnega povedati o Sloveniji. Po tem me bodo gotovo poznali v Evropskem parlamentu," je obljubila. V izjavi na sedežu stranke se je volivcem zahvalila za vse prejete glasove. Zahvalila se je tudi ekipi stranke in strankarskemu kolegu Lojzetu Peterletu, ki jo je, kot je poudarila, uvedel v evropsko politiko.

V NSi so z izidom zadovoljni. FOTO: POP TV

Tudi predsednik stranke NSi Matej Tonin se je zahvalil vsem, ki so na evropskih volitvah oddali svoj glas, pa tudi tistim, ki so svoj glas namenili NSi. "Naš cilj od samega začetka je bil preseči 10 odstotkov in dobiti vsaj enega evropskega poslanca. Točno to nam je uspelo, zaradi česar se izredno veselimo," je poudaril.

Lojze Peterle jee po objavi volilnih izidov, ki so pokazali, da tokrat ni bil izvoljen in da se poslavlja od Evropskega parlamenta, poudaril, da se je na volitvah pošteno boril ter se zahvalil volivcem za tri mandate in za vse glasove, ki so mu jih namenili. Bo pa morala stranka po njegovem prepričanju odgovoriti, zakaj je podpora na teh volitvah padla s 16,5, kolikor je prejela na prejšnjih evropskih volitvah, ko je bil sam nosilec liste, na tokratnih nekaj več kot 11 odstotkov.

Volivci so po njegovi oceni opazili drugačno politično kulturo, zmernost, odprtost in pripravljenost NSi na dialog. Za Novakovo pa je ocenil, da je po vsem, kar je storila za NSi, "pravično", da je bila izvoljena. Glede na njene izkušnje stranka v Evropski parlament pošilja"preudarno, modro poslanko, ki se bo lahko spopadla z izzivi, ki so pred EU", je prepričan. Tonin se je zahvalil tudi Peterletu, ki bo Evropski parlament zapustil po treh mandatih. Opravil je izjemno delo, je poudaril predsednik stranke. Pred prejšnjimi volitvami je NSi oblikovala skupno listo s SLS, s katere sta bila izvoljena dva poslanca, Peterle (NSi) in Bogovič (SLS), ta s preferenčnimi glasovi z zadnjega mesta. Enega poslanca je NSi imela tudi v mandatu 2009–2014, najuspešnejša pa je bila na prvih volitvah v Evropski parlament leta 2004, ko je dobila dve poslanski mesti. SD podvojili rezultat V SD, ki jim delni uradni izidi napovedujejo dva poslanska sedeža v Evropskem parlamentu, pozdravljajo izide volitev. Stranka je podvojila število mandatov, Tanji Fajon se bo, kot kaže, v Bruslju pridružil Milan Brglez, kar je nekoliko presenetljivo. Fajonova upa na oblikovanje progresivne večine, s katero bi v Evropskem parlamentu uresničili želene spremembe. Fajonova je prepričana, da se je stranki obrestovalo delo na terenu. "Zelo sem vesela, da nam je uspelo podvojiti mandat in da se vračamo z dvema poslancema," je dejala. Po njeni oceni se je tudi pokazalo, da je SD stranka s tradicijo. "Upam, da bomo lahko v Evropskem parlamentu naredili progresivno večino in uresničili spremembe, ki si jih želimo," je Fajonova dejala v prvem odzivu po objavi delnih uradnih izidov. Brglez je bil izvoljen s preferenčnim glasom. Eno od ključnih nalog vidi v tem, da je treba EU približati vsem državljanom. Poleg vprašanja socialnih pravic, se namerava Brglez posvetiti tudi spoštovanju mednarodnega prava, ki je "zadnje varovalo in se ga splača ohraniti". Brez tega namreč ni mednarodne skupnosti, je opozoril. Dotaknil se je tudi vprašanja migrantov, kjer morajo države EU stopiti skupaj. "Tukaj brez pomoči tudi evropskih instanc ne bo šlo, nacionalne države tega preprosto še ne zanjo, Slovenija je klasičen primer," ocenjuje Brglez.

Osmerica izvoljenih poslancev. FOTO: Damjan Žibert

Rezultate je pozdravil tudi prvak SD Dejan Židan. "Naša naloga je, da dobre stranke povežemo ideje, ki so se izkristalizirale v času kampanje, v evropskem prostoru, ker EU potrebuje prenovo," je dejal. Po njegovem mnenju se je zdaj treba osredotočiti na izbiro predsednika Evropske komisije, ki bo podal vizijo, kakšna mora biti EU. SD so nocoj, kot kaže, z dvema poslancema ponovili najboljši izid. Leta 2004 je bil v Evropski parlament s preferenčnimi glasovi izvoljen zdajšnji predsednik republike Borut Pahor, pet let pozneje pa je stranka dobila dva mandata. V Bruselj sta odšla Tanja Fajon in Zoran Thaler, nato je tega zaradi korupcijske afere zamenjala Mojca Kleva. Brglez je sicer v poslanske klopi stopil z liste SMC, v SD je prestopil šele nedavno. Posledično ga bo, ko bo odšel v Bruselj, v slovenskem državnem zboru zamenjal naslednji na listi SMC na zadnjih državnozborskih volitvah, kar pomeni, da bo SMC znova imela 10 poslancev, enako kot SD.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V LMŠ dva evroposlanska mandata štejejo za velik uspeh V LMŠ so si zagotovili dva poslanska mandata v Evropskem parlamentu, česar so se po besedah predsednika stranke Marjana Šarcazelo razveselili. Glede na to, da na prejšnjih evropskih volitvah niso sodelovali, to štejejo za velik uspeh, je dodal Šarec. V Evropski parlament sta bila s preferenčnimi glasovi izvoljena Irena Jovevain Klemen Grošelj. Šarec je dejal, da so imeli evropsko usmerjeno kampanjo, ki "se ni ukvarjala z drugimi", in prav to je tisto, kar so po njegovih besedah želeli poudariti in sporočiti ljudem. "To nam je tudi uspelo," je bil zadovoljen. Čestital je izvoljenima kandidatoma, novinarki Jovevi in državnemu sekretarju na ministrstvu za obrambo Grošlju, ki ju jo označil za dobra kandidata, ki pa bosta še boljša evroposlanca. "Veseli nas tudi, da so bile v tej kampanji uspešne tiste stranke, ki čutijo Evropo, ki ne izključujejo," je še povedal. Po njegovih besedah so si glasove "lepo porazdelili med seboj". Izrazil je tudi prepričanje, da se razmerja v vladni koaliciji ob teh rezultatih ne bodo spremenila. Zahvalil se je tudi vsem, ki so šli danes na volišča, ne glede na to, za koga so glasovali. S tem so po njegovih navedbah pokazali, da jim ni vseeno, da Evropo dojemajo kot dom in da je vredno iti na volitve. Za to pravico so se dolgo borili, nekateri so zanjo dali tudi življenje, je poudaril.

V LMŠ so si zagotovili dva poslanska mandata v Evropskem parlamentu. FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je v prvem odzivu po objavi delnih uradnih rezultatov dejala nosilka liste LMŠ Joveva, je ponosna in vesela, da sta bila v Evropski parlament izvoljena oba z Grošljem."Verjamem, da se bova oba trudila upravičiti zaupanje volivcev in volivk po svojih najboljših močeh," je dejala. Grošelj pa je dejal, da so rezultati odraz zaupanja, ki ga imajo volivci do LMŠ, ter da potrjujejo pravilnost odločitve, na kakšen način so stopili v kampanjo. Dogajanje po razglesitvi rezultatov v Cankarjevem domu.

FOTO: Aljoša Kravanja